教育不止於知識而在傳承文化 皇玥集團創辦人兼CEO嚴運波博士：「引導比教導更有助孩子成長。」｜CEO爸爸

CEO爸爸｜跟嚴運波博士（Martin）相約於辦公室進行訪問，辦公室與皇玥的廠房相連，既堅守着100%「香港製造」的品牌，也可以隨時跟後勤人員交流互動。溝通，是嚴博士成功的關鍵。跟參與留學講座的青年人、酒店餅房的師傅們，以及家中的小兒子，都維持良好的互動。透過真誠傾聽與交流，深入了解對方的真實需求，從而引導他們走向各自的成功之路。無論是鼓勵學生發掘留學潛能、激勵師傅創新傳統工藝，還是培養兒子自主成長，這份「以溝通為本」的引導哲學，貫穿他的人生與事業。

留學瑞士開創商機

有言「熟個行，做個行」，出身於酒店業的嚴博士早年於瑞士留學主修酒店學，畢業後進入半島酒店。自入職場已有一團創業的火，首次創業便選擇與酒店業有關的瑞士留學教育機構。「對香港學生而言，海外留學主流必選美國、英國、澳洲、加拿大，但當時已有太多相關的留學教育機構，競爭激烈，而且資本需求大。我最熟悉瑞士，就決定專注於這領域。」曾於瑞士留學的他笑言，當年到該國留學的香港學生全年僅43人，市場極小，但正因如此，才有機會將原本計劃赴英、美留學的學生「轉向」瑞士，開拓新商機。

嚴運波博士 - 皇玥集團創辦人兼CEO、香港校董會副主席、Swiss Education Group創辦人（圖片來源：《親子王》）

創業路上的「引導」哲學

這種「轉向」思維，不僅是商業策略，也反映其靈活變通、引導市場的營商智慧。他強調，留學顧問本質是consulting」，重點不是硬銷，而是為學生分析不同國家學制、出路，引導他們根據自身興趣作出合適選擇。「當時我舉辦多場留學講座，不止吸引想前往瑞士留學的學生，也不乏本身決定往英、美留學的年青人。我會用我的經驗、經歷向他們如實分析，包括留在香港升學的優勢。幫人，要幫得其所。」不止一味唱好，嚴博士會根據年青人的理想、家庭財力去分析指導，更試過反勸對方留港就讀本地大學相關酒店課程。

（圖片來源：《親子王》）

為莘莘學子鋪出光明的瑞士留學路之時，嚴博士仍任職半島酒店，雙軌並行。「當時我也有跟酒店申報『副業』，兩者沒有商業衝突，而且留學機構亦同步為酒店栽培出未來人材。」其後酒店調派他負責商品開發及業務拓展，一手推動「半島精品店」成為知名品牌，成就半島出品的朱古力、月餅為奢侈精品。這經驗讓他深入認識食品工藝與品牌經營，也埋下他自立門戶的種子。「當時我想，若能創立一個品牌，以頂級的設計與品質，但定價比頂級品牌相宜，面向中產市場，應該有潛力。」更重要的是，他看到傳統餅藝師傅逐漸老去，技藝面臨失傳，萌生起傳承的使命感。他親自拜訪退休老師傅，說服他們「出山」，並承諾提供彈性、舒適的工作環境，讓老師傅既能傳承手藝，亦享有尊嚴與歸屬感。「很多師傅退休後狀態下滑，重回職場很困難。我們這裏像個樂園，有同事、有朋友，工作有冷氣，不用OT，他們做得很開心。想退休便退休，想工作便工作。」目前皇玥最年長的師傅已70多歲，仍精神奕奕地工作，將傳統手藝傳承予下一代師傅。

現時皇玥的靈魂人物是曾任職香港半島酒店嘉麟樓點心部主管超過30年的葉師傅，他亦是半島迷你奶黃月餅創始 人，這位香港月餅界泰斗現為皇玥餅藝大師。（圖片來源：受訪者提供）

傳承重要，但更重要的是能活化傳統、與時俱進，吸引新一代，真正讓文化「活」下去。皇玥將傳統配方創新改良，例如以牛油代替豬油製作酥餅，以減低油膩感，迎合追求健康的後生仔；又研發出「翡翠蘿蔔糕」，加入青蘿蔔提升清甜口感。「我們尊重傳統，但也要思考如何做得更好，讓新一代接受。這不是『改』，是『改善』。」從瑞士留學到皇玥餅藝，嚴博士的創業歷程，始終圍繞着發掘需求、引導市場、傳承價值，這套哲學，同樣應用在他的育兒之道上。

翡翠蘿蔔糕 禮券優惠價 $210（原價 $328）（圖片來源：受訪者提供）

「我只有一個理由要準時回家……」

既創業又打工，但即使公務繁忙，從兒子出生開始，嚴博士便將家庭放在首位。「我每晚七時一定會與家人一同吃晚飯。你會有一千個理由遲回家，但我只有一個理由必須準時回家 — 兒子。」這段親子時間，是他多年風雨不改的行程。即使有商務應酬，也盡量安排在午間。「回家吃飯、聊天、一起看書，等他睡覺後，我才再處理個人工作。」他相信，這種日復日的陪伴與交流，是建立信任、傳遞價值觀的基礎。兒子現已赴英留學，他們仍維持每周日定時視頻通話的習慣。

嚴運波博士的20歲兒子現正於 英國倫敦經濟學院（LSE）修讀經濟學，快將畢業的他已部署好劍橋大學碩士之路。（圖片來源：受訪者提供）

與兒子保持溝通的堅持，源於早年從事瑞士留學教育顧問時的觀察。「我見過很多成功人士、大學教授，他們的孩子不願意與父母溝通，甚至要找我幫忙勸子女讀書。反而一些經濟條件普通的家庭，親子間有商有量，關係更好。」他深諳，親子關係的質量，取決於相處的時間與方式，而非物質或社會地位。「很多家長不是沒有知識，而是沒有時間。」的確，金錢無限，時間卻有限，錯過了孩子成長的黃金階段，就算有再多的金錢也難以回購。

從小「引導」自主選擇

在辦公室是個有商有量的老闆，在家中一樣聽取孩子的意思，事事讓孩子參與，主張引導孩子自己做決定，為自己的選擇負責。「從小到大，我與他之間的溝通一直非常開放。我會與他一起討論未來的選擇，讓他有更多的參與感。」兒子兩、三歲時，嚴博士已開始讓他參與決定。「選幼稚園時，我找來不同學校的網站和照片，讓他看圖選擇，再一起去參觀、面試。」他強調，即使孩子年幼，認知有限，家長仍可在適當範圍內給予選擇權，藉此培養孩子的自主意識與責任感。

到了小學，嚴博士夫婦已放手不理功課，讓兒子學習面對錯誤。「功課由老師改錯，他對於『錯誤』的印象才深刻。如果父母代勞，孩子永遠學不會。」第二學期兒子成績由第一跌至第八，嚴博士與孩子輕談此事，原來他坦言「鍾意玩多」。作為父親不打不罵，而是跟他重溫一起參觀劍橋大學的照片，提醒他曾想到當地讀書的理想，也灌輸「讀書要享受過程」，第三學期兒子重返第一，全小學階段保持全級第一。

跟兒子參觀劍橋大學的照片，至今仍是嚴博士的電腦wallpaper。（圖片來源：受訪者提供）

這種「自主決策能力訓練」更延伸至日常生活。嚴博士認為「讀萬卷書」與「行萬里路」同樣重要，一家三口每年都會去旅行，並由兒子安排行程。「我會告訴他我們每天會去哪個城市、住多少天；至於去哪些景點、怎樣安排，就交由兒子決定。」回想起八、九歲時有次兒子規劃的荷蘭阿姆斯特丹之旅，既有趣又有意義。「那天我們去到目的地，發現四野無人，冷清靜謐，原來是個墓園。事後和他討論，選擇景點不能只看名字或網上的『星級推薦』，要了解背後的歷史與價值，但那次是個很好的學習機會。」這些「挫折」反而成為深刻的成長課。

兒子五歲時，他已特意帶他到英國參觀劍橋、牛津等頂尖學府。「我向他解釋這些大學的歷史，告訴他：『如果你能進入這裏讀書，會很了不起，但爸爸幫不了你，要靠你自己努力。』」他將當時的照片珍藏至今，成為激勵孩子的視覺提醒。他認為，這種早期exposure（接觸）能讓孩子從小樹立遠景，並將之與「努力學習」連結起來。

（圖片來源：《親子王》）

他也會細緻觀察兒子的強弱作出「引導」。兒子小時候評估顯示數理邏輯能力較突出，他便鼓勵其相關發展。兒子想學德文，他先設定「必須堅持三個月」的條件，並叮囑老師首要任務是培養興趣，而非追趕進度。「我告訴老師，不要給他壓力，只要讓他覺得德文有趣。」結果兒子不僅堅持下來，更學至高階水平。學習鋼琴亦如是，不強求考級，只求享受音樂，兒子最終也輕鬆考獲演奏級。

對於兒子大學選修經濟學，嚴博士的引導充滿宏觀視野。「我跟他分析，讀經濟需具備全球視野與政治觸覺，這對未來從商或理解世界運作都至關重要。我不希望他的眼光狹隘。」他認為，在當今世代，中文能力與世界觀同樣重要，因此堅持讓兒子在香港完成中小學，打好中文根基並形成穩固價值觀後，才到海外讀大學。「現在全球發展東移，中文水平絕對影響未來競爭力。性格與價值觀定型後再『出去』，我也更放心他不會學壞。」

人品比知識更重要

選擇經濟學，將來會把生意交予兒子打理嗎？「我想不會了。創業的經歷很寶貴，就由他自己去感受吧！不同時代有不同機遇，他應該創造屬於自己、對社會有貢獻的事業。」他更看重的是兒子能否成為一個對社會有正面影響的人。「我對他只有一個期望：成為一個受人尊重的人。有很多錢的人不一定受人尊重，你要讓人覺得你是一個正直、有價值的人。」爸爸在這方面作出長期「部署」，培養出兒子獨立思考、判斷力強、價值觀正確的品格，這令嚴爸爸最為自豪。「我們常討論不同的社會議題，分析各國制度優劣，慢慢培養出清晰的觀點，不會輕易被他人煽動。」

（圖片來源：《親子王》）

兒子正準備碩士課程，而嚴博士亦不停步，正為南昌大學經濟學博士課程撰寫論文。「Stop learning是很危險的。不少人下班僅沉迷遊戲與上網，對社會大事、新事不聞不問，長遠會錯失機遇。其實每天只需撥出一小時追蹤時事、科技動態或財經資訊，便可慢慢培養敏銳觸覺。」知識更新是長遠挑戰，嚴博士建議大家要持續進修，鑽研新技能，鞏固競爭力。

文：陳愷盈

圖：陳仲樑、部分由受訪者提供

