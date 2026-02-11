升中面試｜3招留下良好印象+4大衝刺策略應付中一自行分配學位2026
發佈時間：07:15 2026-02-11 HKT
升中面試｜升中面試表現，關乎於可否提早在中一自行分配學位一環中率先取得中一學位，免卻等待「大抽獎」的煎熬，故家長、孩子都分外緊張。除了準備好面試題目及自我介紹，御學軒教育集團創辦人兼主席鄧家豪（Gary Sir）提醒第一印象亦非常重要，即睇升中面試3招留下良好印象方法，還有4大衝刺策略，做足準備，自信應試。
升中面試｜3招留下良好印象
Gary Sir提醒，首三至五秒的表現極為重要。建議：
- 穿着整潔校服，保持微笑與眼神交流。
- 主動、有禮地打招呼， 例如：「早晨，校長你好！我是XXX。」
- 聲線清晰、姿態自然，避免小動作。
特別準備：不容忽視的AI熱潮
除了以上七大熱門面試類型題目，Gary Sir表示在AI熱潮下，AI和STEM也是熱門題目。「這類題目旨在測試學生是否與時並進、對新科技是否有基本認識，也測試一下學生的邏輯思維能力。」
題目舉例：Do you think AI will replace teachers in the future？
思考方向：AI可提供知識，但老師的情感支持、道德引導與人際互動難以取代。
遇到不懂的問題怎應對？
- 個人面試
可爭取思考時間，例如說：「這是一個頗具啟發性的問題，容許我稍作思考。」若真的不懂，可誠懇承認不足，並表示願意學習。
- 小組討論
「聆聽」是關鍵，可在他人發言基礎上補充、延伸，或從不同角度提出看法，展現團隊合作精神。
4大衝刺策略
官津中學面試普遍於3月進行，剩下大約兩個月的時間，Gary Sir給予家長和考生以下四個貼士作最後衝刺。
1. 日常對談 訓練表達
家長陪伴對談，利用日常話題練習有條理地回答，並給予正面回饋。
2. 熟悉履歷 講好故事
將履歷視為「個人故事」，最好能清晰解釋每項作品或獎項的意義。
3. 預備介紹 反覆演練
預備並熟讀中英文自我介紹，內容宜簡潔流暢，可在鏡前或錄音練習，檢視語速與眼神。
4. 心理建設 放膽嘗試
提醒孩子面試是展示自我的機會，敢於表達比完美答案更重要。
Gary Sir總結，升中面試雖具挑戰，但透過有系統的準備與真誠的態度，學生絕對能夠展現自信與潛力。家長應扮演支持者角色，協助子女建立正面心態，讓他們明白：面試只是一次經驗，重要的是在過程中學習與成長。
文：林詩敏
圖：PhotoAC
