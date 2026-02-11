升中面試｜3招留下良好印象+4大衝刺策略應付中一自行分配學位2026

升中面試｜升中面試表現，關乎於可否提早在中一自行分配學位一環中率先取得中一學位，免卻等待「大抽獎」的煎熬，故家長、孩子都分外緊張。除了準備好面試題目及自我介紹，御學軒教育集團創辦人兼主席鄧家豪（Gary Sir）提醒第一印象亦非常重要，即睇升中面試3招留下良好印象方法，還有4大衝刺策略，做足準備，自信應試。

升中面試｜3招留下良好印象

Gary Sir提醒，首三至五秒的表現極為重要。建議：

穿着整潔校服，保持微笑與眼神交流。 主動、有禮地打招呼， 例如：「早晨，校長你好！我是XXX。」 聲線清晰、姿態自然，避免小動作。

升中面試｜3招留下良好印象（圖片來源：PhotoAC）

特別準備：不容忽視的AI熱潮

除了以上七大熱門面試類型題目，Gary Sir表示在AI熱潮下，AI和STEM也是熱門題目。「這類題目旨在測試學生是否與時並進、對新科技是否有基本認識，也測試一下學生的邏輯思維能力。」

題目舉例：Do you think AI will replace teachers in the future？

思考方向：AI可提供知識，但老師的情感支持、道德引導與人際互動難以取代。

面對AI相關的面試題目，學生需展現對新科技的基本認識與批判思考能力。（圖片來源：PhotoAC）

遇到不懂的問題怎應對？

個人面試

可爭取思考時間，例如說：「這是一個頗具啟發性的問題，容許我稍作思考。」若真的不懂，可誠懇承認不足，並表示願意學習。

小組討論

「聆聽」是關鍵，可在他人發言基礎上補充、延伸，或從不同角度提出看法，展現團隊合作精神。

（圖片來源：PhotoAC）

4大衝刺策略

官津中學面試普遍於3月進行，剩下大約兩個月的時間，Gary Sir給予家長和考生以下四個貼士作最後衝刺。

1. 日常對談 訓練表達

家長陪伴對談，利用日常話題練習有條理地回答，並給予正面回饋。

2. 熟悉履歷 講好故事

將履歷視為「個人故事」，最好能清晰解釋每項作品或獎項的意義。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 預備介紹 反覆演練

預備並熟讀中英文自我介紹，內容宜簡潔流暢，可在鏡前或錄音練習，檢視語速與眼神。

4. 心理建設 放膽嘗試

提醒孩子面試是展示自我的機會，敢於表達比完美答案更重要。

Gary Sir總結，升中面試雖具挑戰，但透過有系統的準備與真誠的態度，學生絕對能夠展現自信與潛力。家長應扮演支持者角色，協助子女建立正面心態，讓他們明白：面試只是一次經驗，重要的是在過程中學習與成長。

御學軒教育集團創辦人兼主席鄧家豪（Gary Sir）（圖片來源：受訪者提供）

文：林詩敏

圖：PhotoAC

