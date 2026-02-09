10分鐘學會神級記憶法！必備2招改善成績｜兒童心理

在孩子的人生路上，必須面對不同的面試與考試。我們該如何幫助孩子做好準備？在這篇文章中，我會分享兩個有科學根據的方法，幫助孩子提升記憶力，讓他們在面試和考試中表現更出色。

改善成績方法1：透過測驗複習

要讓孩子在面試和考試中表現更好，適度的測驗練習非常有益。但家長要注意掌握測試的頻率，避免給孩子造成過大壓力。心理學研究曾比較兩組學生的學習成效：第一組只進行溫習，完全不做測試；第二組則在溫習之餘加入測驗。研究追蹤了學生在不同時間點（五分鐘後、兩天後、一星期後）的表現，結果顯示有測驗的第二組整體表現明顯優於只溫習的第一組。

要讓孩子在面試和考試中表現更好，適度的測驗練習非常有益。（圖片來源：PhotoAC）

這個研究帶來重要啟示，尤其在AI科技普及的今天，並一如我經常建議大學生在完成一個課題（例如第一章）後，善用AI平台強化學習一樣。做法是將課堂資料輸入AI系統，請它根據內容設計多項選擇題，甚至可以把課本題目交給AI，讓它生成相似的測試題。

（圖片來源：PhotoAC）

學生們發現，透過這種「測試式學習」，在真正考試時更有信心，因為已經習慣應對類似題目。這種方式不僅加深理解，也能顯著提升考試表現。

改善成績方法2：建立正向的溝通方式

我們平常與孩子的溝通方式，往往會內化成為他們在考試時的自我對話。我常提醒學生：「我已盡了自己的責任，做好了能做的部分，我有信心可以表現得好，其餘的就交給上天吧。」這句話很重要，因為它幫助我們分清哪些是可控，哪些是不可控。能掌握的部分要認真完成，無法掌握的部分則要學會放手。這是一種健康心態：專注於能做的，接納無法改變的。

（圖片來源：PhotoAC）

我觀察到，情緒管理較差的學生在考試時常出現問題。他們會不斷對自己說：「為甚麼總是學不會？為甚麼這麼困難？去面試又要被人批判，好像在等別人挑選我一樣。」這種消極的自我對話往往削弱了表現。

因此，無論是校內考試、升學面試，甚至是求職面試，我都會鼓勵學生：「我們已經準備了這麼久，現在就是登台表演的時刻，讓我們好好享受這個過程。」關鍵在於心態的轉變：你可以選擇帶着恐懼，告訴自己「這太難了，我準備這麼久可千萬別出錯」，也可以選擇積極地想「我準備充分，終於有機會展現自己，讓我好好享受這一刻，我有信心做得好」，這兩種心態會帶來截然不同的結果。

（圖片來源：PhotoAC）

要幫助孩子在人生挑戰中表現出色，無論是面試還是考試，首要任務就是教會他們妥善管理情緒。只有當孩子學會與情緒和諧共處，才能在各種考驗中發揮最佳水準。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook專頁：https://www.facebook.com/drrosakwok/

相關文章︳3個方法教導孩子輕鬆應對Freerider 學習分工合作、建立友儕間關係 ︳兒童心理

相關文章︳3招引導孩子做2025年度回顧 3個「W」助小朋友於2026年激發潛能︳兒童心理

相關文章︳孩子經常發脾氣？3個實用黃金法則化解孩子怒火 學管理情緒︳兒童心理

相關文章︳3個方法有效防止孩子賴床 多感官喚醒助小朋友「全身起床」｜兒童心理