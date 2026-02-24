兒童理財｜校長籲及早建立良好理財習慣 家長必學將儲蓄融入生活：「財分三份」建立儲蓄習慣

理財不僅是成人的課題，更是孩子必備的生活智慧。今個農曆新年，家長不妨與小朋友一起拆利是，讓他們學習如何分配利是錢等理財知識。

學校透過閱讀繪本等多元化活動，讓學生明白理財的道理。（圖片來源：受訪學校提供）

田少斌校長 從小培養理財素養

九龍城區聖公會聖提摩太小學田少斌校長認為：「理財教育的本質是價值觀教育，理財不僅是『管理金錢』，更是培養孩子責任感、規劃能力和價值觀的重要途徑。」在小學階段，孩子正處於價值觀形成的黃金期，透過理財教育，學校並非要教孩子如何「致富」，而是培養他們的「理財素養」， 包括正確的知識、自律的態度，以及在資源有限的情況下如何作出明智抉擇，並且明白儲蓄的意義。「在數碼消費盛行的當下，及早建立良好的理財習慣，能幫助學生在未來的人生路上平衡財富與快樂，追求真正充實豐盛的人生。」田校長說。

聖公會聖提摩太小學田少斌校長（圖片來源：受訪學校提供）

快樂不止是數字增長

田校長指出，學校透過三方面推動理財教育，包括模擬體驗，學校舉辦了「Simlife生涯規劃體驗」及「Project M2做個小老闆」活動，讓學生在模擬環境中面對進修、投資或消費的抉擇。這種「虛擬人生」讓他們明白金錢與時間、努力之間的關係，反思「生活的快樂來源」不單是數字的增長，更是目標的達成與平衡。

學校亦透過跨學科校本課程，將理財教育融入數學、常識及生命教育科，例如在生命教育課加入「作金錢的管家」課題 ；在週會時段透過安徒生會「童話理財寶庫」或香港會計師公會「窮小子 富小子」計劃，利用繪本故事種下種子；高年級學生則參與「理財問答比賽」或桌遊比賽，以生動的形式鞏固知識。

「做個小老闆」活動讓學生在模擬環境中學會如何作出明智抉擇。（圖片來源：受訪學校提供）

「透過引入專業視野，專業人士的分享將抽象的經濟概念轉化為具體的實踐建議，亦能引導學生觀察身邊的金融運作，開闊他們的國際視野。」此外，田校長強調家校合作也是理財教育的重要一環，學校早就留意電子消費帶來的危機，因此特別舉辦了「預防課金成癮」及「引導孩子理財」家長工作坊，指導家長如何有系統地為子女灌輸健康理財觀，幫助孩子學習規劃未來。

通過不同理財遊戲，讓學生在趣味中理解交易、成本與風險。（圖片來源：受訪學校提供）

學生分享：捐款行善

6A 趙思博：通常會將利是錢先儲蓄一半，待應急時使用；其他會用在有需要的地方，如充值八達通、買文具等。餘下的就用作捐款，幫助有需要的人。

趙思博（圖片來源：受訪學校提供）

6C 吳彥霏：Every New Year, whenever I get red packets, I ask my mom to put them in my bank account so that I can help my mom and dad when I get older.

吳彥霏（圖片來源：受訪學校提供）

零用錢金額不是重點

問田校長關於小學生使用零用錢建議，他先講及史丹福大學棉花糖實驗：四歲兒童面對一顆糖，若能等15至20分鐘不吃，便可獲第二顆；能等待的孩子長大後於學業、社交表現也更佳，顯示「延遲滿足」能力與長期成功相關。「這帶來的教育意義是，家長給零用錢是為了教小朋友智慧理財，不應『花盡』，所以給予多少不是重點，重點是教導正確觀念。」

新春佳節，利是錢不僅是祝福，更是一個絕佳的「教育情境」。（圖片來源：受訪學校提供）

田校長提醒，對於六至七歲即小學一、二年級的小朋友，家長可開始教授理財觀念，如已準備好也可提供固定零用錢。「此階段已有基本數字概念，但要在家長陪伴下共同管理，才能幫助做好預算，並培養延遲滿足能力 —— 為了未來更大回報（如多得一倍糖果），小朋友能克制眼前小誘惑的自我控制力。」至於金額，香港小學生平均每周零用錢約80元，應依年齡及家庭情況決定，扣除交通和正餐需要，預留儲蓄及捐獻等。若真是各樣原因「用盡零用錢」就等下周，練習延遲滿足，有助培養預算紀律及抗挫力，持之以恆自可養成財務自律性。

小學生每周零用錢建議

小一至小二（6 - 8歲） 每周10 - 20港元 小三至小四（9 - 10歲） 每周30 - 40港元 小五至小六（11 - 12歲） 每周50 - 80港元

（圖片來源：PhotoAC）

家長篇：將儲蓄融入生活

事實上，理財教育不止在過年，更見於日常生活，家長應該把日常儲蓄習慣融入生活的點滴教育，田校長也給予家長一些建議。

1. 從零用錢開始：家長可給予小朋友固定、適量的零用錢，並約定可使用範圍（如零食、小文具），讓孩子在「有限」中學習「規劃」。

2. 善用「目標視覺化」：如果孩子想買一件較貴的物品，家長可以一起畫「儲蓄進度表」，每存下一筆錢就塗滿一格。達成目標的過程，本身就是一堂生動的毅力課。

3. 遊戲中學習：通過「大富翁」等桌遊，或模擬小店買賣的遊戲，讓孩子在趣味中理解交易、成本與風險。

田校長總結，孩子是敏銳的觀察者，我們如何談論金錢、消費與分享，他們都看在眼裏。理財教育的本質，其實是價值觀教育，它關乎規劃與耐心、選擇與責任、感恩與分享。

及早建立良好的理財習慣，能幫助學生在未來的人生路上平衡財富與快樂。（圖片來源：受訪學校提供）

「財分三份」建立儲蓄習慣

新春佳節，利是錢不僅是祝福，更是一個絕佳的「教育情境」。這筆「年終收入」正是孩子從抽象的「金錢概念」邁向具體的「財務管理」的關鍵第一步。田校長認為，與其擔心孩子亂花錢，不如教他們如何聰明地用錢，建議家長教導孩子，一起建立簡單易明的「財分三份」系統。

1. 儲蓄（約50%）夢想的種子

目的：為中長期目標儲蓄，如一次家庭旅行、一件心儀的樂器或未來的教育基金。

行動建議：帶孩子親自到銀行，開立一個屬於他的儲蓄帳戶。當小朋友看着自己的名字印在存摺上，那份莊嚴感和擁有感成為他們的深刻體驗。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 消費（約30%）選擇的權力

目的：讓孩子享有自主支配權，學習在預算內做出消費決策。

行動建議：引導孩子寫下「願望清單」，並區分「需要」與「想要」。例如，買一本必需的參考書是「需要」，而收集最新的遊戲牌則是「想要」。這個過程能培養孩子分清優先次序，以及克制衝動的能力。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 分享（約20%）溫暖的迴響

目的：培養感恩之心與社會責任感。

行動建議：這部分可用來購買禮物感謝長輩的疼愛，或捐助給孩子關心的慈善機構。這份體貼他人的心意，遠比金錢本身更有價值。學校建議學生在農曆新年後，捐出一封利是予大埔宏福苑火災的居民，為居民送上祝福及溫暖。

（圖片來源：PhotoAC）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

相關文章｜兒童理財｜利是錢分配為實踐人文科最佳黃金機會 天主教伍華小學校長：學懂「想要」與「需要」