兒童理財｜利是錢分配為實踐人文科最佳黃金機會 天主教伍華小學校長：學懂「想要」與「需要」

金農曆新年已到，長輩們會在農曆新年向小朋友大派利是，送上祝福，這更是教導小朋友理財、儲蓄的好時機。適逢小學常識科分拆為科學科和人文科，其中人文科課程框架包含「理財與經濟」的學習範疇，學習重點在於提升學生的理財能力，建立正確金錢觀，趁「逗利是」這個黃金機會，學校正好向學生展示如何建立正確理財觀念。

兒童理財｜天主教伍華小學馮朗校長 學懂「想要」與「需要」

八達通「嘟一嘟」，手機屏幕輕輕一點，小朋友便可購入琳瑯滿目的商品，無形中模糊了金錢的價值和獲取的過程，小朋友容易對「金錢」產生一種虛擬感，需要學校及家長在旁指導協助。位於黃大仙區的天主教伍華小學（下稱伍華）十分重視理財教育，馮朗校長指出，學校理財教育的核心在於帶領學生建立正確的資源管理觀，「審慎消費、有節制地享樂、有計劃地儲蓄、有能力地分享。」適逢農曆新年，家長們可趁機培養小朋友對金錢的自律能力，令利是錢成為孩子終身受用的「大紅包」。

從知識到心智訓練

馮校長表示，理財教育不是流於學會「計算」或「儲蓄」，而是灌輸正確價值觀及與品格教育息息相關。以人文學科「理財與經濟」學習範疇為例，課程包含從知識到心智的訓練，在課堂初期，老師會引導學生進行「欲望清單」的剖析，不同於傳統教學主動告訴學生甚麼該買，老師讓學生先自由列出目標，再透過小組討論，要求學生誠實地為這些目標排列優先順序。學校亦特別引入廣受歡迎的「精叻小掌櫃」學生理財工作坊，在工作坊中，學生會獲得一張「戶口卡」，他們需要透過「工作」賺取酬勞。同時校園禮堂化身成一個小型社會，設有工作區、消費區、進修區，甚至是充滿誘惑的博彩區。學生必須在有限的時間和金錢內，自行決定如何分配資源，從中建立理財觀念。

了解勞動與報酬

此外，學校也透過「大富翁」改良版，讓學生在遊戲中面臨「投機」或「穩健」的選擇。老師會觀察學生在追求短期利益時，是否能誠實地守住最初定下的風險管理目標。這種教學法讓學生明白理財上的「誠實」，其實就是自律與負責的表現。

事實上，理財的第一步是學會克制欲望。伍華致力在校園營造一種「延遲滿足」的氛圍，透過課堂討論，老師引導學生分辨哪些是生存必須的「需要」？哪些是欲望驅動的「想要」？這種辨析能力，能幫助孩子在誘惑充斥的時代中，保持清醒的頭腦，避免盲目追隨潮流。馮校長認為，理財教育必須具備「真實體驗」。「學校鼓勵低年級學生嘗試使用實體貨幣進行小額交易，感受金錢的物理重量與換算過程，建立『勞動與報酬』的直觀連結，從而明白每一分錢背後，都是父母的辛勞成果，學會珍惜所有。」馮校長指出很多時理財失敗並非因為缺乏知識，而是無法對抗當下的誘惑，背棄了最初的計劃。學校鼓勵學生在超支或未能達成目標時，不要尋找藉口，而是誠實地承認自己被欲望所牽引。「只有先做到對自己誠實，才能擁有真正的理財自律。」馮校長說。

家長教導孩子理財篇：利是錢管理

理財教育的核心不在於培養「小富翁」，而是培養一個「有信用、有承諾、對自己誠實」的人。利是錢只是工具，守住目標的自律能力，讓孩子終身受用。

使用利時錢方法1：收利是前：簽署「利是理財契約」

理財教育不應在錢到手後才開始，而是錢到手前就定好規則。在農曆新年前，家長可與子女進行一次「目標對話」，請孩子寫下今年利是錢的分配比例。

使用利時錢方法2：消費時：進行「誠實自省」的對話

逗利是後，小朋友有金錢在手，當他們在商場被新款玩具吸引、想要挪用原定儲蓄的利是錢時，家長的角色不是「執法者」，而是「引導者」，引導小朋友分析利弊，再作出抉擇。

使用利時錢方法3：過年後：舉辦「誠實審核」分享會

新年過後，全家人可以坐下來進行一次簡單回顧，重點不在於孩子存了多少錢，而在於他有否「誠實執行」。

學生分享：利是加餸

3B 蕭樂瑤：想用利是錢跟媽媽去旅行，增廣見聞，學更多英文。

1B 蕭梓甯：會把錢給媽媽買餸，請她煮出美味佳餚給我吃。



2A 温俊杰：收到利是錢後，想買點零食獎勵自己，亦會把錢儲起，給家人買份禮物，讓全家人都開心！

5A 黃繼帥：最想用利是錢購買心愛的LEGO玩具。

3B 黃繼禮：會捐出一部分利是錢幫助有需要的人，分享快樂，更希望能儲夠錢，跟爸爸、媽媽去英國旅行。

兒童理財｜零用錢的運用

說到金錢，小學生開始有零用錢，對小朋友來說是一筆「可觀」的使費，如何藉此規劃使用守則，馮校長有建議給家長。

Q1：家長適宜在小朋友多少歲起給予零用錢？

建議家長可以從子女升讀小學一年級（約六至七歲）開始給予零用錢。此階段的孩子在數學課開始學習貨幣換算，對數字有基本概念。升上小學後，孩子開始有機會在小食部獨立購物，讓他們在真實情境中體驗「付錢、找續」，以及分辨「想要」與「需要」，我們可以引導孩子定立簡單的目標（如：這星期的零用錢要剩餘2元），讓他們從小練習對自己的承諾負責。

Q2：每次零用錢的金額多少方為適合？

金額的多寡並沒有標準答案，因為每個家庭的經濟狀況及地區物價不同，但我建議家長可以參考以下「基本開支 + 10 - 20%自主分配」的原則：先計算孩子在學校的必要開支（如：一罐飲品或一份小食的價錢），再額外多給約10%至20%的金額作為孩子可「自主支配」的部分。

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

