油蔴地天主教小學（海泓道）迎春嘉年華 結合傳統文學與創新科技 玩住學中華文化｜學校開放日

農曆新年臨近，是讓孩子學習傳統中華文化的好時機。每年新年前夕，油蔴地天主教小學（海泓道）（下稱油天海泓）均舉辦迎春嘉年華活動，而今年則以「經典光影遊」為主題，將光與影的概念融入教學。

油天海泓於上周五舉辦迎春嘉年華活動。（圖片來源：受訪者提供）

油天海泓年度盛事 推廣6大學習目標

校長陳淑儀表示，該校自2018年已舉辦新春嘉年華，可說是油天海泓的年度盛事。而活動有以下六大學習目標：

豐富課外學習與多元教育：透過多元學習體驗，讓學生在攤位遊戲及活動中實踐跨學科知識，寓學於樂。 弘揚中國文化，培養身份認同：結合中國經典與文化元素，引導學生認識中華文化內涵，建立文化自信及國民身份認同。 培養能力，建立自信：學生參與策劃及組織活動，提升合作、溝通及解難能力，並透過表演與分享建立自信。 營造正向校園氛圍，關顧身心健康：在輕鬆愉快的環境中學習與交流，紓緩學習壓力，促進身心健康。 凝聚社群，深化連結：加強師生、家校及社區之間的互動，增強校園歸屬感，讓外界更深入了解學校辦學理念。 拓展視野，培養終身學習態度：透過主題活動（如推廣閱讀文化），培養學生主動學習的精神與多元文化視野。

陳淑儀校長表示，學校自2018年已舉辦新春嘉年華，可說是油天海泓的年度盛事。（圖片來源：受訪者提供）

陳校長特別闡釋主題深意：「『光』代表啟示、方向與希望，經典英雄教會孩子正義與勇氣；『影』是故事在心中留下的深刻印記，延續文化智慧；『遊』則是孩子最愛的遊戲探索，讓學習變得超有趣。」

透過遊戲探索，攤位互動、故事演繹，讓學習變得超有趣。（圖片來源：受訪者提供）

活動前，學校已引導學生認識《西遊記》、《水滸傳》及莎士比亞劇作等中外經典。陳校長指出，這不僅提升了學生的閱讀興趣，更鼓勵他們主動借閱相關書籍，開闊中西文化視野。

校方希望藉遊戲，鼓勵學生多閱讀中外文化經典。（圖片來源：受訪者提供）

陸上划龍舟 經典角色活現校園

活動當日，校園處處洋溢新春喜慶。最為吸睛的「陸上划龍舟比賽」中，小朋友奮力彈跳控制吹氣龍舟，衝刺瞬間歡呼四起。老師更化身《西遊記》的孫悟空、豬八戒，將文學人物活現眼前，惹得全場捧腹。

另一熱門攤位「黃蓉巧手宴」取材自《射鵰英雄傳》，孩子們化身機智的黃蓉「下廚」，邊烹煮邊演繹劇情，趣味盎然。此外，「剪紙藝術」、「轉碟雜耍」、「拋足戲具」等攤位，均融入了中國古代民間智慧與樂趣，讓孩子沉浸式體驗傳統文化的魅力。

「陸上划龍舟比賽」最為吸睛！（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽油天海泓嘉件華活動花絮：

20所中學設攤位 中小學生互相交流

活動巧妙融合古今中外元素。場內設有十二生肖英文遊戲，小朋友需用英語描述生肖特色，在輕鬆氛圍中提升語言能力；各式STEM小遊戲則將科學知識藏於玩樂之中，啟發探索精神。

值得一提的是，今年活動邀請了20所中學，如高主教書院、香港管理專業協會李國寶中學等一同設置攤位，促進了中小學生之間的交流與學習。

點擊圖片瀏覽油天海泓嘉件華活動花絮：

活動亦特設義賣攤位，所得款項將全數撥入學校發展基金。陳校長表示，義賣物品多由家長、老師及校友捐贈，此舉旨在凝聚「一家人」的團隊精神，連結整個學校社群。款項將用於美化校園、優化設施，長遠為學生創造更優質的學習環境。

活動連結家長、校友與師生，凝聚「一家人」的團隊精神。（圖片來源：受訪者提供）

小一新生卞藝𣌀：「陸上龍舟」奪金好開心！

這是我第一次參加學校的「迎春嘉年華」，我覺得學校好熱鬧，好有節日氣氛，我最喜歡「陸上龍舟」遊戲，我還取得了一面金牌，我非常開心呢！

1B卞藝羲（圖片來源：受訪者提供）

小五學生彭昊：一年比一年熱鬧

已經連續幾年穿華服參加「迎春嘉年華」，感覺嘉年華一年比一年盛大和熱鬧。我覺得最好玩的是製作傳統「糖畫」，看着糖漿變成精緻的圖案，又好玩又好吃。各式各樣的攤位，加上現場精彩的舞獅表演，十分熱鬧，真是一個難忘的上午！

5B 彭昊（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽油天海泓嘉件華活動花絮：

相關文章｜ 高效溫習法│油蔴地天主教小學（海泓道）尖子學生傳授高效溫習法 做好時間管理 專心上堂靠一個學習小法寶