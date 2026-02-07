成為母親後的覺悟：「生日」是母親的紀念日 在孩子生日時可這樣做︳海外升學

星期一的生日正日，丈夫悄悄向幼兒班請了假，帶着兩歲的女兒出現在我午餐的餐桌前。女兒用沾着果醬的小手拍拍我的臉，含糊地說「媽媽快樂」。晚上，與丈夫在安靜的餐廳裏享受久違的二人晚餐。燭光搖曳間，我卻想起另一個女人 —— 我的母親。

曾幾何時，生日是屬於自己的狂歡。約好友一起聚會，蛋糕要最喜歡的口味，禮物要心儀已久的款式，這一天彷彿全世界都該圍着自己旋轉。直到兩年前，當護士將那個沾着血跡、渾身通紅的小生命放在我胸前時，忽然明白了生日的另一層意義。

這個被我稱為「生日」的日子，對另一個人來說，是永遠改變生命的紀念日 —— 是少女成為母親的轉折點，是身體被撕裂又重新癒合的開始。我的母親，在30多年前的這一天，經歷了同樣的歷程。她曾告訴我，生我的那天醫生在外堵車遲遲未到，護士們都讓她再等等，她在產房掙扎了許久。而當時的我，只把這段故事當作有趣的家族傳說，從未真正聽懂其中的重量。

成為母親後，我才懂得那種「把自己打開」的奉獻。懷胎十月的身體變化，哺乳期徹夜未眠的疲憊，孩子生病時的心如刀割……而這一切，我的母親都為我經歷過。當我為女兒的第一次發燒手忙腳亂時，才想起母親說過，我幼時每次生病，她總是抱着我在客廳踱步到天亮。

香港的節奏太快，我們習慣了將情感壓縮在節日裏表達 —— 母親節送花、父親節吃飯、生日派對。但當了媽媽後，我發現最該感謝母親的日子，不是5月的第二個星期日，而是我的生日。這一天，是她從女人蛻變為母親的紀念日，是她將自己的一部分永遠分給另一個生命的開始。晚餐後，我撥通了母親的電話。「媽」我說，「今天是我的生日，但我想謝謝你。」電話那頭沉默了幾秒，我聽見輕微的吸氣聲。「傻女」她的聲音有些哽咽，「你快樂就是我最快樂的事。」

這或許就是母愛的循環。曾經，母親將我帶來這個世界；如今，我帶着她的血脈，牽着我的女兒繼續前行。生日蠟燭的光暈裏，我看見三個女人的影子：外婆、母親和我。我們用不同的方式愛着，卻共享着同樣的傳承。

親愛的香港父母們，或許我們可以在孩子生日時，多講一個故事 —— 關於生命如何開始的故事。不僅是蛋糕和禮物，更是關於一位女性如何勇敢地成為母親。我建議大家不妨在生日當日，除了準備自己喜歡吃的蛋糕，還多買一束花送給母親，感謝她當天付出的一切。

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

