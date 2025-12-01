人生的兩個轉捩點：從挫折到成長的旅程 或有意想不到的正面影響︳海外升學

作為一名顧問，我的工作是規劃學生的教育成長之路，這也讓我回想起自己過去的經歷。今天，藉此機會想和大家分享一段關於成長與自我發現的旅程。這並不是甚麼驚天動地的故事，但希望各位家長能從中獲得一些啟發，在陪伴孩子成長的路上，更理解他們的內心世界。

第一個轉捩點：小學升中的挫折

還記得小六時，在班主任的鼓勵下，父親為我報考了傳統英文中學。從中文小學過渡到英文中學，原以為憑着小學時名列前茅的成績能夠應付自如，現實卻給了我當頭棒喝。

（圖片來源：PhotoAC）

中一上學期的成績單上，滿是D和E的評級。那個在跑馬地麥當勞哭泣的下午，至今記憶猶新。我不僅為成績而哭，更是因為第一次真切體會到「一山還有一山高」的道理。從身處小環境中的優越感，突然變成群體中的平凡一員，這種落差感讓我深刻明白：世界遠比我想像的更大、更寬廣。

（圖片來源：PhotoAC）

第二個轉捩點：海外讀書的覺醒

帶着中學時期累積的自卑，我在大學時選擇了出國讀書。這個決定成為了我人生的第二個轉捩點，也讓我真正理解了學習的意義。

在海外，我發現學習不再是為了分數，而是為了自己。當沒有人在意你的過往成績，當學習變成純粹的求知過程，奇妙的轉變發生了。我開始主動探索課堂外的知識，願意花時間深入研究感興趣的課題，甚至主動找教授討論 —— 不是因為要考試，而是出自內心的渴望。

（圖片來源：Freepik）

更重要的是，我學會了如何學習。那些年獲得的知識與思考方法，至今仍在工作和生活中善用。無論是批判性思考、獨立研究能力，還是解決問題的方法，都成為了我終身受用的寶貴資產。

在海外求學的另一個珍貴收穫，是建立了跨越文化與地域的友誼。來自世界各地的同學，即使如今在各行各業、不同國家發展，我們仍然保持聯繫。這些友誼不僅拓展了我的視野，更成為了我人生中重要的支持網絡。

（圖片來源：Freepik）

給家長的啟示

親愛的家長們，從我的經歷中，我想分享的是：挫折未必是壞事，它可能是成長的契機；而改變環境，有時能帶來意想不到的正面影響。每個孩子都有自己的成長節奏，重要的是幫助他們找到適合的學習方式，培養終身學習的熱情。

（圖片來源：Freepik）

如今回首，我感謝第一個轉捩點帶給我的謙卑，更感恩第二個轉捩點給予我的覺醒。這兩個轉折教會我：教育的目的不在於比較，而在於幫助每個孩子發現自己的價值，找到屬於自己的道路。

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

相關文章︳3個方法與海外留學子女維繫親密關係 隔空煲心靈雞湯別事事嚴管！︳海外升學

相關文章︳「全英Top 10」可信？「校排名」=「科系強」？參考大學排行榜前必須知道的「真相」︳海外升學

相關文章︳海外升學︳把握黃金申請期：英國頂級私校香港面試全攻略 家長必做的3件事

相關文章︳申請英國寄宿名校5大要訣：為子女鋪設最適合的英國升學之路︳海外升學

相關文章︳英倫升學：掌握改革新制寫好UCAS個人陳述 3大核心重點+4個實用技巧︳海外升學