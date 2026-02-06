沙田萬怡酒店自助餐半價 低至$248+歎法國生蠔/鱈蟹腳/任飲酒水 農曆新年歎賀年菜︳親子優惠

快到農曆新年，想跟家人吃頓豐富的團年飯，未必要到傳統酒家，一家人去吃自助餐既有新意，也可滿足不同人的口味，現在不少自助餐會特別為農曆新年增設賀年菜式，就如今日（6日）中午12點有快閃優惠的沙田萬怡酒店，自助餐優惠半價，新春自助餐更有4人優惠，低至$248+就可以吃自助餐，更有生蠔、蟹腳，還特設新年自助餐享應節食品。即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳沙田萬怡酒店自助餐低至$248+歎生蠔

香港沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐將提供季節限定新鮮即開法國生蠔，自助晚餐更有兩款可選。而「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐除了有冰鎮海鮮如鮮蝦、白蝦、紐西蘭青口，亦有 現點現切的烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳，也有馳名沙田雞粥，當然少不了有多款甜品，如自製豆腐花、薑汁鮮奶布甸、黑森林蛋糕、Movenpick雪糕。

（圖片來源：KKday）

各位蟹王必試「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐，有鮮蟹、鱈蟹腳、麵包蟹；另有三文魚、紅蝦等多款刺身及壽司，還有蠔皇鮑魚扣鵝掌、潮式胡椒蘿蔔煮文蛤，甜品就有小朋友最愛的朱古力噴泉、即製梳乎厘班戟、朱古力香蕉窩夫，更可任飲啤酒、紅酒、白酒、日本清酒，每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻呢！

（圖片來源：KKday）

為慶祝農曆新年，於2月17至19日將有新年自助午餐及自助晚餐，除了有季節限定新鮮即開法國生蠔，午餐更特別加推鱈蟹腳、鮮蟹，亦會於午餐及晚餐加入多款賀年菜式，如發財蓮藕大利湯、金雞報喜（黃油貴妃雞）、橫財就手（紅燒元蹄）、三代同堂（蝦子蝦乾蝦仁小炒王）、金銀滿屋（金沙海王炒飯）、歲歲平安（曹公上齋煲）、賀年酥餅等。

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【快閃優惠–低至HK$350/位｜新春四人團聚】「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐｜任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：新春四人同行

．星期一至四 HK$1399/4位， 平均HK$350/位；

．星期五至日，公衆假期及前夕： HK$1799/4位，平均每位$450（原價：成人HK$812起/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【 快閃優惠–低至HK$300/位｜新春四人團聚】「“悅”饌廣東薈萃」自助午餐｜任食法國生蠔、沙田雞粥、澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：2月17-19 日：HK$1199/4 位，平均HK$300/位（原價：成人HK$570/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠 – 5折】「“悅”饌廣東薈萃」自助晚餐｜任食2款法國生蠔、法國鴨肝、指定酒水任飲｜每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠：星期一至四，公衆假期及前夕除外HK$443/位；星期五至日，公衆假期及前夕 HK$479/位（原價：成人HK$812起/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠 – 5折】「“悅”饌廣東薈萃」自助午餐｜任食法國生蠔、鱈蟹腳、潮式胡椒蘿蔔煮

文蛤、啤酒任飲

用餐時間：12:00 - 15:00

優惠：星期一至四，公衆假期及前夕除外 HK$239/位；星期五至日，公衆假期及前夕 HK$311/位（原價：HK$438 起/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年2月6日12:00至2026年2月12日23:59

用餐日期： 2026年2月8日至3月31日

地址：新界沙田安平街 1 號2樓

*以上優惠價已包括加一服務費

