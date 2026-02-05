逗利是 學理財實踐人文科 梳頭可預防春季鼻敏感？｜《親子王》新一期精選內容

農曆新年快到了！長輩們會在農曆新年向小朋友大派利是，送上祝福，這更是教導小朋友理財、儲蓄的好時機。適逢小學常識科分拆為科學科和人文科，其中人文科課程框架包含「理財與經濟」的學習範疇，學習重點在於提升學生的理財能力，建立正確金錢觀，趁「逗利是」這個黃金機會，學校正好向學生展示如何建立正確理財觀念。

馮朗校長 學懂「想要」與「需要」

八達通「嘟一嘟」，手機屏幕輕輕一點，小朋友便可購入琳瑯滿目的商品，無形中模糊了金錢的價值和獲取的過程，小朋友容易對「金錢」產生一種虛擬感。位於黃大仙區的天主教伍華小學（下稱伍華）十分重視理財教育，馮朗校長指出，學校理財教育的核心在於帶領學生建立正確的資源管理觀，「審慎消費、有節制地享樂、有計劃地儲蓄、有能力地分享。」

分享是理財教學一部分，培養學生的同理心，學會捐款給有需要的人。 （圖片來源：受訪者提供）

馮校長表示，理財教育不是流於學會「計算」或「儲蓄」，而是灌輸正確價值觀及與品格教育息息相關。以人文學科「理財與經濟」學習範疇為例，課程包含從知識到心智的訓練，在課堂初期，老師會引導學生進行「欲望清單」的剖析，不同於傳統教學主動告訴學生甚麼該買，老師讓學生先自由列出目標，再透過小組討論，要求學生誠實地為這些目標排列優先順序。

天主教伍華小學馮朗校長（圖片來源：受訪者提供）

田少斌校長 從小培養理財素養

理財不僅是成人的課題，更是孩子必備的生活智慧。九龍城區聖公會聖提摩太小學田少斌校長認為：「理財教育的本質是價

值觀教育，理財不僅是『管理金錢』，更是培養孩子責任感、規劃能力和價值觀的重要途徑。」在小學階段，孩子正處於價值觀形成的黃金期，透過理財教育，學校並非要教孩子如何「致富」，而是培養他們的「理財素養」， 包括正確的知識、自律的態度，以及在資源有限的情況下如何作出明智抉擇，並且明白儲蓄的意義。

學校透過閱讀繪本等多元化活動，讓學生明白理財的道理。 （圖片來源：受訪者提供）

田校長指出，學校透過三方面推動理財教育，包括模擬體驗，學校舉辦了「Simlife生涯規劃體驗」及「Project M2做個小老闆」活動，讓學生在模擬環境中面對進修、投資或消費的抉擇。這種「虛擬人生」讓他們明白金錢與時間、努力之間的關係，反思「生活的快樂來源」不單是數字的增長，更是目標的達成與平衡，學校亦透過跨學科校本課程，將理財教育融入數學、常識及生命教育科，例如在生命教育課加入「作金錢的管家」課題。

聖公會聖提摩太小學田少斌校長（圖片來源：受訪者提供）

想知更多兒童理財的方法，就要留意今次《親子王》「教育專題」的詳細報道。

了解與感冒之別 預防春季兒童鼻敏感

立春過後，牆壁掛滿水珠，地板總是濕笠笠，熟悉的「回南天」又回來了。此時不少家長發現，小朋友開始打噴嚏、流鼻水，擔心是否感冒着涼。其實，這可能並非感冒，而是春天的濕氣在作祟。中醫認為「天人相應」，大自然濕氣纏綿，人體內的運化也容易變得沉重濡滯，阻礙本應向上升發的陽氣，從而誘發各種不適。陳翠萍醫師會於今期《親子王》「健康養生」內教大家預防春季兒童鼻敏感。

（圖片來源：《親子王》）

深圳龍崗區親子遊 4大推介

每到假日，不少爸媽都會帶孩子北上玩樂，深圳面積幾乎是香港的兩倍，各區發展迅速，的確有很多新奇好玩的遊樂設施。近年龍崗兒童公園開放後，迅即成為港孩玩樂熱點。或許該區公園太大一天玩不完，不妨留宿一晚，玩盡周邊特色好去處。即刻跟今期《親子王》「玩樂提案」介紹去玩。

（圖片來源：《親子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。

新一期《親子王》現已出版，於各大7-11及OK便利店有售！

《親子王》第815期

發售日期：2月5日（星期四）

銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven