Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升中面試│答題要有新觀點 聖公會聖紀文小學校長突圍之道：一方式回答表達組織能力

親子
更新時間：07:15 2026-03-03 HKT
發佈時間：07:15 2026-03-03 HKT

升中面試｜在深水埗區屬熱門學校的聖公會聖紀文小學 ，根據校網，其2024/25年度升中派位有超過60%學生獲派英文中學，實在亮眼，聖公會聖紀文小學 馬俊江校長說近年升中面試形式的改變，更顯得收生準則已有所不同。「近年大部分中學都看重學生在小組討論的表現，從而認清學生的特質。」即睇校長對中一自行分配學位2026的面試貼士。

升中面試｜答題突出個人能力 致勝技巧

馬：馬俊江校長

Q1：近年升中面試有更多學校加入小組討論環節，這變化反映甚麼教育趨勢？

馬：以往，成績是取錄學生的一大考慮，但近年升中面試着重小組討論，反映了教育界對學生的要求早已不止是成績，會更看重學生的個人見解，是否懂得和別人協作？在傾談過程中，面試官能看出學生純粹是作為附和者，還是有領導能力表達個人意見之外，更懂得帶領動整個小組內三至四位同學，一起就着主題去表達意見？這種協作能力，是不少中學校長都想錄取的學生。此外，透過小組討論，還可以看到同學的溝通能力，同學在表達自己之餘，如何跟別人相處就是重點。

聖公會聖紀文小學馬俊江校長（圖：霍楚暉）
聖公會聖紀文小學馬俊江校長（圖：霍楚暉）

Q2：學生要在面試中突圍而出，應該具備甚麼條件？

馬：能力技巧與態度。常問同學：十個同學九個答案都相似，你如何成為第十個？舉例面試題目常問「怎樣看某件事？」，面試官期待同學除了回答問題外，更希望聽到一些新觀點，以及善用點列式表達，如「關於這個問題我有五個觀點」，面試官會更容易掌握重點，也留神這位說話有組織能力的同學；同時，同學要學懂延伸問題，即使只是問「為甚麼」，也要嘗試加入具體解決方法，能夠在細節位補充，面試官當然另眼相看。第二會鼓勵同學有世界觀，學生要放眼世界，例如同學知道美國總統最近的行動嗎？（訪問時剛發生了美國特朗普政府抓捕委內瑞拉總統馬杜羅事件）有準備的同學不單關心本地時事，同時關注世界大事，面試時便能展現見識與個人見解。

（圖片來源：PhotoAC） ​
（圖片來源：PhotoAC） ​

至於態度，特別希望「紀文人」能展現出謙卑，縱然你具有領導才能，但絕不是高高在上，在面試過程中自然地帶動團隊中的同學，更有大將之風，但凡出眾的學生，都擁有這種特質。此外，就算遇到不懂回答的問題，不打緊，只要你表現出一份自學精神「我不懂這個問題，但可以透過網路找尋相關知識去學習」，令面試官感受到你是一位具備好奇心、肯探索的學生。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

Q3.學校有何措施協助他們準備面試？

馬：語文老師擔當了重要角色，早於平日課堂已經傳授面試或小組討論技巧，而在聖誕節假期，學生開始撰寫自我介紹，然後由語文老師略為修改，及至二月初學校便開始模擬面試，例如所選中學屬Band 1組別，就會加強英語口語，因着師兄師姐過往的面試，我們有自建的題目庫，可以針對性地訓練同學面試技巧，Band 3學校也需要不同的面試技巧，務求全面照顧每位同學。今年我會親自教導某一類別學生的面試技巧，（親自出馬？）覺得可以再深入一點，分享自己的經驗。（為何今年有這個想法呢？）今年我們的學生特別多（共有五班），所以特別想嘗試親自主理。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

Q4：家長如何在培訓孩子之餘，避免為他們增添壓力？

馬：多給孩子正面的肯定，讓他們建立自信，不要開口就質疑「叫你平時讀多啲書，你又唔識」，今日的孩子比同年齡的我們懂得多了，他們的潛質是估計不到。家長也毋須刻意做一些甚麼訓練，日常嘗試跟他們討論時事，耐心聆聽他們的看法，他們的表達未必很成熟，卻可以從中幫他們理解及從多角度看事情，這樣比坐下來說教好多了，鼓勵孩子多講，也聽他們講多些，孩子自然會擁有個人見解、世界觀，以及良好的溝通表達能力了。

（圖：霍楚暉）
（圖：霍楚暉）

文：劉佩樺  圖：霍楚暉

相關文章︳中一入學2026｜中學學位分配辦法一文睇清：中一自行分配學位/中一統一派位/中一入學資訊

相關文章︳升中面試｜專家破解7大熱門題型+小組討論應對策略 附題型參考答案｜中一自行分配學位2026

相關文章︳升中面試｜3招留下良好印象+4大衝刺策略應付中一自行分配學位2026

相關文章︳升中面試｜準中一生中一自行分配學位面試準備：認清優點、學面對失敗作反思改進

相開文章｜升中面試100題（上）：準備答案大綱、必學答題「黃金3點法」｜中一自行分配學位2026

相開文章｜升中面試100題（下） 專家教拆解小組討論/解難題/是非題 附答題貼士｜中一自行分配學位2026

相關文章｜升中面試│大角嘴天主教小學校長：面試增加勝算3大秘訣 自我介紹要做一件事加深印象

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小時前
路透社
01:11
伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
9小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
11小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
20小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
10小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
17小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
11小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
23小時前
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
投資理財
2小時前