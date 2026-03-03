升中面試│答題要有新觀點 聖公會聖紀文小學校長突圍之道：一方式回答表達組織能力

升中面試｜在深水埗區屬熱門學校的聖公會聖紀文小學 ，根據校網，其2024/25年度升中派位有超過60%學生獲派英文中學，實在亮眼，聖公會聖紀文小學 馬俊江校長說近年升中面試形式的改變，更顯得收生準則已有所不同。「近年大部分中學都看重學生在小組討論的表現，從而認清學生的特質。」即睇校長對中一自行分配學位2026的面試貼士。

升中面試｜答題突出個人能力 致勝技巧

馬：馬俊江校長

Q1：近年升中面試有更多學校加入小組討論環節，這變化反映甚麼教育趨勢？

馬：以往，成績是取錄學生的一大考慮，但近年升中面試着重小組討論，反映了教育界對學生的要求早已不止是成績，會更看重學生的個人見解，是否懂得和別人協作？在傾談過程中，面試官能看出學生純粹是作為附和者，還是有領導能力表達個人意見之外，更懂得帶領動整個小組內三至四位同學，一起就着主題去表達意見？這種協作能力，是不少中學校長都想錄取的學生。此外，透過小組討論，還可以看到同學的溝通能力，同學在表達自己之餘，如何跟別人相處就是重點。

聖公會聖紀文小學馬俊江校長（圖：霍楚暉）

Q2：學生要在面試中突圍而出，應該具備甚麼條件？

馬：能力技巧與態度。常問同學：十個同學九個答案都相似，你如何成為第十個？舉例面試題目常問「怎樣看某件事？」，面試官期待同學除了回答問題外，更希望聽到一些新觀點，以及善用點列式表達，如「關於這個問題我有五個觀點」，面試官會更容易掌握重點，也留神這位說話有組織能力的同學；同時，同學要學懂延伸問題，即使只是問「為甚麼」，也要嘗試加入具體解決方法，能夠在細節位補充，面試官當然另眼相看。第二會鼓勵同學有世界觀，學生要放眼世界，例如同學知道美國總統最近的行動嗎？（訪問時剛發生了美國特朗普政府抓捕委內瑞拉總統馬杜羅事件）有準備的同學不單關心本地時事，同時關注世界大事，面試時便能展現見識與個人見解。

（圖片來源：PhotoAC） ​

至於態度，特別希望「紀文人」能展現出謙卑，縱然你具有領導才能，但絕不是高高在上，在面試過程中自然地帶動團隊中的同學，更有大將之風，但凡出眾的學生，都擁有這種特質。此外，就算遇到不懂回答的問題，不打緊，只要你表現出一份自學精神「我不懂這個問題，但可以透過網路找尋相關知識去學習」，令面試官感受到你是一位具備好奇心、肯探索的學生。

（圖片來源：PhotoAC）

Q3.學校有何措施協助他們準備面試？

馬：語文老師擔當了重要角色，早於平日課堂已經傳授面試或小組討論技巧，而在聖誕節假期，學生開始撰寫自我介紹，然後由語文老師略為修改，及至二月初學校便開始模擬面試，例如所選中學屬Band 1組別，就會加強英語口語，因着師兄師姐過往的面試，我們有自建的題目庫，可以針對性地訓練同學面試技巧，Band 3學校也需要不同的面試技巧，務求全面照顧每位同學。今年我會親自教導某一類別學生的面試技巧，（親自出馬？）覺得可以再深入一點，分享自己的經驗。（為何今年有這個想法呢？）今年我們的學生特別多（共有五班），所以特別想嘗試親自主理。

（圖片來源：PhotoAC）

Q4：家長如何在培訓孩子之餘，避免為他們增添壓力？

馬：多給孩子正面的肯定，讓他們建立自信，不要開口就質疑「叫你平時讀多啲書，你又唔識」，今日的孩子比同年齡的我們懂得多了，他們的潛質是估計不到。家長也毋須刻意做一些甚麼訓練，日常嘗試跟他們討論時事，耐心聆聽他們的看法，他們的表達未必很成熟，卻可以從中幫他們理解及從多角度看事情，這樣比坐下來說教好多了，鼓勵孩子多講，也聽他們講多些，孩子自然會擁有個人見解、世界觀，以及良好的溝通表達能力了。

（圖：霍楚暉）

文：劉佩樺 圖：霍楚暉

