升中面試100題（上）：準備答案大綱、必學答題「黃金3點法」｜中一自行分配學位2026

中一自行分配學位2026｜申請已於1月截止，這階段中，每位小六學生可以向心儀的兩所中學遞表，大部分官津資助中學，都會在二月底至三月初進行面試。升中面試至關重要，這10至15分鐘，足以決定能否成為心儀中學的正取生，同學欲在芸芸眾生脫穎而出，令面試校長或老師留下深刻印象，豈能沒有策略？面試問題刁鑽是必然，現整理最熱門的100條讓同學「溫定書」。今次先由專家為大家準備「自我認知」、「1分鐘短講」、「黃金3點法」問題、「開放式題目」、「比喻題」5個類別題目。

中一自行分配學位2026｜競爭激烈 升中面試是突圍關鍵

對於升中程序相當熟悉的前拔萃小學主任、資優教育中心創辦人Miss Claudia Chu，提醒家長不止Band 1學校競爭激烈，Band 2學位也一樣緊張，所以面試就是小六同學的突圍關鍵。Miss Chu鼓勵親子一起整理面試常見問題。「一起準備答案大綱，然後練習流暢地表達，共同面對，讓孩子感到父母的陪伴。」以下是來自 Miss Claudia Chu 的100題熱門升中面試題目，大家可以多練習。

升中面試100題第1類題目：自我認知

Miss Chu Tips：真實經歷，強調「反思 + 成長」，突出誠懇與獨特性，非純羅列獎項。

1. 你認為自己像孫悟空還是諸葛亮？

2. 誰幫你寫申請表格呢？為何不自己寫？

3. Is it more important to be kind or to be smart? Why?

4. 如果你做老師，你想教小學或中學？為甚麼？

5. 本校為甚麽要取錄你？請說出取錄你的原因。

升中面試100題第2類題目：1分鐘短講

Miss Chu Tips：開首三秒就點明主題，結構清晰，首尾呼應。

6. 看圖說故事（圖：坐輪椅的男孩正在打籃球）

7. 用3個詞語創作故事：玫瑰花、夢想、坦克 / Animals, adventure, teamwork.

8. 廚餘的處理

9. Birthday celebration

10. An unforgettable day

11. 對「低頭族」的看法

12. 環保意識

13. 活化古蹟

14. A different Chinese New Year

15. Create a new story based on the fable 《The Farmer and the Snake》, setting the background in modern Hong Kong.

升中面試100題第3類題目：黃金3點法（用3點表達）

Miss Chu Tips：用「首先、其次、最後」或「第一、第二、第三」梳理邏輯，搭配簡短例子支撐。

16. 如果小學可以新增一個全新學科，你會選甚麼科目？

17. 如果你要設計一個新的節日，這個節日的主題和特色是甚麼？

18. 書法是中國的傳統藝術，有人認為學習書法可以陶冶性情，但也有人認為不合時宜。你認為小學生應該學習書法嗎？

19. 假如有人捐贈一筆巨款給你就讀的學校，作為改善或增加學校設施之用，你有甚麼建議？

20. 如果你能發明一件東西，會是甚麼？

21. 學校打算讓每位同學擔任一個職位，你認為除了風紀、班長和組長外，還應增加甚麼職位呢？

22. 如果你可以去任何國家旅行，你會選擇哪個？

23. Describe your ideal weekend.

24. What are three important qualities for a leader?

25. If you could meet any famous person, who would it be and why?

升中面試100題第4類題目：開放式題目



Miss Chu Tips：緊扣「原因 + 經歷 + 觀點 + 啟發」

26. 分享一次你盡了力但結果令人失望的經歷。

27. 你認為感恩有多重要？分享一個感恩時刻。

28. Is academic performance or conduct more important?

29. 香港的快樂水平近來處於極低水平，你有甚麼看法？

30. 除了美食、景色和主題公園，香港還有甚麼值得介紹給遊客？

31. 我們應該如何保護香港的傳統街頭小食文化？

32. 如果學校取消所有考試，你覺得如何？

33. 如果你要教一天課，你會選擇教哪一科？

34. 如果學校有一片空地，你會建議有甚麼用途？

35. 你對「短片平台」如TikTok / Reels在青少年間流行有甚麼看法？

36. 如果你參加發明比賽，作品會有甚麼特點？

37. 如果你可以為手錶增加一個功能，會是甚麼？

38. 如果你可以擁有一種超能力（或卡通人物的本領），你會選甚麼？用來幫助誰？

39. 假如你明天醒來變了成年人，你最想做甚麼？

40. 如果你可以穿越時空，你會去哪個年代？

41. 你對「氣候變化」和「可再生能源」有甚麼看法？

42. 甚麼東西比金錢更重要？為甚麼？

43. 如果你的朋友說謊欺騙你，你會點做？

44. 你認為人體最特別的器官是哪一個？為甚麼？

45. 看到「一張白紙」和「一枝鉛筆」，你會聯想到甚麼？

46. 如果世界沒有音樂，對生活有甚麼影響？

升中面試100題第5類題目：比喻題

Miss Chu Tips：本體與喻體關聯明確，解釋相似點，生動有說服力。

47. 請用一種物件形容你的班級，並解釋原因。

48. 你會用甚麼動物比喻班主任，為甚麼？

49. 請用一種植物形容你的母校，並說明理由。

50. 用一種物件比喻你的學習態度，解釋一下。

51. 你會用甚麼花比喻同學，為甚麼？

52. 請用一種動物形容你理想中的中學生活。

53. 用一種物件比喻友誼，並結合你的經歷說明。

54. 用一個成語來形容自己。

55. 請用一種動物比喻你解決難題的態度，解釋一下。

56. 用一種物件形容你對中學的期待，並說明理由。

提提你！中一派位重要日程

2025年12月 派發《中一自行分配學位申請表》 2026年1月2日至16日 中一自行分配學位交表 2026年3月31日 正取生獲通知** 2026年4月上旬至5月上旬 《中一派位選擇學校表格》及相關文件 2026年7月7日 公布自行分配學位及統一派位結果 2026年7月9日及10日 辦理中一註冊 2026年7月14日 中一入學前香港學科測驗（暫定）

**中學於該日只以電話通知正取同學家長其子女獲學校納入該校自行分配學位正取同學名單

文：劉佩樺 圖：受訪者提供、PhotoAC

