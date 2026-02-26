Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升中面試｜準中一生中一自行分配學位面試準備：認清優點、學面對失敗作反思改進

更新時間：16:18 2026-02-26 HKT
升中面試2026｜對於本地學生來說，升中面試的確是繼小一面試後，學習歷程上一個關卡，來自大角嘴天主教小學及聖公會聖紀文小學的八位小六同學，忙碌於呈分試及準備面試之外，各位準中一生又有甚麼心底話？又作出哪些升中面試的準備，以應付於3月份的中一自行分配學位面試呢？ 

升中面試2026｜大角嘴天主教小學4位準中一生準備

升中面試2026｜大角嘴天主教小學4位準一生，已為即將來臨的中一自行分配學位面試作出準備。（圖：李沃濤）
升中面試2026｜大角嘴天主教小學4位準一生，已為即將來臨的中一自行分配學位面試作出準備。（圖：李沃濤）

大角嘴天主教小學小六生翁紫晴：多看短片圖書備戰

大角嘴天主教小學小六生翁紫晴（圖：李沃濤）
大角嘴天主教小學小六生翁紫晴（圖：李沃濤）

親：現正為升中面試做哪些準備？
現在忙於準備心儀學校的背景資料。（最想入讀哪所中學？）寶血會上智英文書院或伊利沙伯中學，因為感受到它們都充滿愛和有歸屬感，以及設施很充足，如實驗室就有好多間呢！我很喜歡STEAM啊！（雙眼閃閃發光）

親：爸媽有為你預備甚麼嗎？
有，爸媽上網找來一些短片，叫我多看及學習以作準備；有時覺得很悶，就會休息一會，如看看書、放空一下，然後再接再厲。

（圖：李沃濤）
（圖：李沃濤）

大角嘴天主教小學小六生林俊樂：聚焦擅長題目

大角嘴天主教小學小六生林俊樂：聚焦擅長題目林俊樂（圖：李沃濤）
大角嘴天主教小學小六生林俊樂：聚焦擅長題目林俊樂（圖：李沃濤）

親：目前最擔心甚麼？
擔心記不熟自我介紹。其實我已經試過一次面試了（香港管理專業協會李國寶中學），發現自己準備算充足，不過也要繼續多練習。當天都有一條數學題不懂（唔識計？）唔識啊！只好聚焦其他題目，務求沒有答錯，盡力爭取好成績。

親：（情境題）如果香港舉辦「全港中學生啦啦隊選拔賽」，你會選哪種動物作為吉祥物？
我會選馬，因為馬兒常在賽道及草原奔馳，很有動力，跟啦啦隊一樣，猛力支持運動員的理念。（真的是你自己想出來嗎？）真㗎！

（圖：李沃濤）
（圖：李沃濤）

大角嘴天主教小學小六生鄧曦雯：留意時事題

大角嘴天主教小學小六生鄧曦雯：留意時事題鄧曦雯（圖：李沃濤）
大角嘴天主教小學小六生鄧曦雯：留意時事題鄧曦雯（圖：李沃濤）

親：現正為升中面試做哪些準備？

中英文自我簡介及時事問題，如大埔宏福苑火災，究竟政府可以做哪些措施幫助災民，甚至避免同類事件發生呢？

親：感到緊張嗎？
有少少，但提醒自己保持平常心；平日爸媽都有為自己預備，如一些基本禮儀，多練習就可表現出自信。（你想入讀哪所中學？）伊利沙伯中學，校舍寬敞，去過開放日見到學生很淳樸，老師亦具親和力。

（圖：李沃濤）
（圖：李沃濤）

大角嘴天主教小學小六生陳毅軒：搜集心儀中學資料多了解

大角嘴天主教小學小六生陳毅軒：搜集心儀中學資料多了解陳毅軒（圖：李沃濤）
大角嘴天主教小學小六生陳毅軒：搜集心儀中學資料多了解陳毅軒（圖：李沃濤）

親：在預備過程中，最困難是甚麼？
有關中學的資料很多，需要多作了解，有時也感到不容易。（你心儀哪所中學？）最鍾意華仁書院（九龍），學校真的很大呢！學生們的學術水平也很高，曾趁其100周年開放日去參觀，像嘉年華一樣，還跟該校不少學生聊天。

親：（情境題）如果發現家中或附近起火，你會怎樣做？
即時跑出家門，向後樓梯方向往下跑！（如果樓梯滿是黑煙呢？）用濕毛巾掩鼻衝回家，否則九死一生！（怎麼現在的小孩這麼厲害！）

（圖：李沃濤）
（圖：李沃濤）

升中面試2026｜聖公會聖紀文小學4位準中一生準備

升中面試2026｜聖公會聖紀文小學4位準中一生準備（圖：霍楚暉）
升中面試2026｜聖公會聖紀文小學4位準中一生準備（圖：霍楚暉）

聖公會聖紀文小學小六生方奕鳴：練習延伸問問題

聖公會聖紀文小學小六生方奕鳴：練習延伸問問題方奕鳴（圖：霍楚暉）
聖公會聖紀文小學小六生方奕鳴：練習延伸問問題方奕鳴（圖：霍楚暉）

親：說說你的面試準備。
正在思考自我介紹後，面試官可能就着內容而延伸問問題，例如曾提及某種運動，對方便可能問為甚麼喜歡這種運動？還要準備中、英文，所以有點緊張（笑）。

親：（情境題）如果有一天假期，你會如何度過呢？
一家人一起去遊玩，因為爸爸需要上夜班，就算是假期，他都可能要上班，平日也甚少跟他一起食晚飯，媽媽又要帶弟弟去補習，一家四口真正相處的時間甚少。如果有一天假期，我們可以去行山，又可以放風箏，好好跟爸爸吃晚飯，好好相處。（ 奕鳴真乖）嘻嘻，不是啦！

（圖：霍楚暉）
（圖：霍楚暉）

 

聖公會聖紀文小學小六生王逸晞：別逃避缺點

聖公會聖紀文小學小六生王逸晞：別逃避缺點王逸晞（圖：霍楚暉）
聖公會聖紀文小學小六生王逸晞：別逃避缺點王逸晞（圖：霍楚暉）


親：面試的自我介紹內容會有甚麼呢？
既推銷自己的優點，同時不會逃避自己的缺點，因為可以讓老師知道你有反思。個人優點是英語，從小喜歡英文多一些，所以中文理解能力稍遜，現在努力改善中，即使自行目標是聖公會林護紀念中學（英中），也會很努力惡補中文。

親：請給一年後升上中一的自已說一番話。
無論成功或不成功，都無所謂了，因為都是成長的經歷，機會是留給有準備的人，而你做到了！如果你現在成績不錯，就要更加去裝備自己，更上一層樓，若然成積稍遜，就要問問自己為何會失敗，然後反思改進。

（圖：霍楚暉）
（圖：霍楚暉）

聖公會聖紀文小學小六生雷紫晴：重點突出個人興趣

聖公會聖紀文小學小六生雷紫晴：重點突出個人興趣雷紫晴（圖：霍楚暉）
聖公會聖紀文小學小六生雷紫晴：重點突出個人興趣雷紫晴（圖：霍楚暉）

親：期待升中嗎？
一直都期待中學生活，因為對自己是一個跨層次的階段，所以自我介紹中，我會重點突出個人興趣、強項和對中學的期待。（你的強項是甚麼？）我的興趣和強項都是花式跳繩，試過參加比賽也拿獎，升中後都想繼續發展。

親：（情境題）如果香港舉辦「全港中學生啦啦隊選拔賽」，你會選哪種動物作為吉祥物？
我會選龍，因為龍是中國傳統的神話動物，代表中國自強不息和進取，這個意念可以振奮選手，鼓勵他們不要放棄。

（圖：霍楚暉）
（圖：霍楚暉）

聖公會聖紀文小學小六生陳紫茵：努力爭取入讀心儀學校

聖公會聖紀文小學小六生陳紫茵：努力爭取入讀心儀學校（圖：霍楚暉）
聖公會聖紀文小學小六生陳紫茵：努力爭取入讀心儀學校（圖：霍楚暉）

親：你正忙於準備面試，也要應付小提琴五級考核，如何應付？
做好時間管理就行了，我已分配好練琴和溫習時間，（自己做時間管理？）是呀，想每件事都盡力做到最好（辛苦嗎？）不會呀！我的自行選擇是真光女書院，學校氛圍重視音樂，媽媽帶我去過開放日後，讓我想努力爭取入讀。

親：你希望升上中一的自已會是怎樣？
變得更獨立、自信和友善，可以充分利用學校的每一天去學習、成長和幫助其他人，也會嘗試認識新朋友，做一個開心的中學生。

（圖：霍楚暉）
（圖：霍楚暉）


文：劉佩樺  圖：李沃濤、霍楚暉

