SEN學堂｜不知道你有沒有發現這個小秘密：一些日常生活的小片段，其實都可以是SEN孩練習感知、溝通、社交與自理的好機會，而且，比起正襟危坐的訓練，孩子往往在這些自然並熟悉的場景裏，更加願意放膽嘗試。

許多SEN孩在感官處理、專注、語言表達上面對挑戰，要他們安坐書桌前寫字或進行訓練，很可能三分鐘就會放棄；但如果換成在廚房幫忙倒水、攪拌麵糊、捏麵糰，卻可以專注15分鐘或以上。

父母當治療師把握「訓練黃金期」廚房可訓練SEN孩語言能力 暗藏3類治療元素︳SEN學堂（圖片來源：PhotoAC）

SEN學堂｜廚房是天然「語言教室」

烹飪或做飯看似是家務，卻暗藏了治療元素：

孩子用雙手搓揉、倒入、攪拌各種食材，是感覺統合與大小肌肉協調的練習；

分辨鹽和糖、紅蘿蔔和青蘿蔔，是視覺辨別與分類；

跟着次序洗菜、切菜、下鍋，就是一步步訓練「按程序做事」和「等待」。

（圖片來源：PhotoAC）

對語言發展遲緩的孩子來說，廚房還是個天然的「語言教室」。家長不妨把每一個步驟慢慢地說出來：「現在我們洗白米」、「請你幫忙攪拌蛋漿」、「這個是白色的蘿蔔」，讓孩子用眼睛看、用耳朵聽、用鼻子聞，再試着模仿說一兩個關鍵詞。當家長把語言學習放在有實物、有情境、有感官參與的環境中，SEN孩就更容易理解和記得所學，因為那些再不是抽象的詞語，而是和香味、顏色、動作連在一起的親身體驗。 出門買菜、逛街市、逛超市，也是非常豐富的「社交與生活自理」訓練場。孩子跟着父母一起推手推車、拿購物籃，可以學習遵守簡單規則：不亂跑、輪候、輕聲說話。爸媽可以預先和孩子一起寫或畫一張「購物清單」，到店舖後請他幫忙找出指定物品，這既是視覺搜尋和專注練習，也是讓他參與家庭決策的一部分。

（圖片來源：PhotoAC）

讓孩子不覺「被訓練」

在超市或店舖結帳時，家長可以鼓勵孩子練習簡單的社交互動，例如跟店員說一句「你好」、「麻煩晒」、「唔該晒」，或者幫忙把貨品放上輸送帶。對於有社交焦慮或自閉特質的SEN孩來說，這些微小的互動，遠比把他硬拉去一個陌生的社交小組更為有效，因為在這個日常生活環境中，有爸媽的陪伴（增加安全感），有明確的情境，也有自然的對話流程，不會讓他覺得自己「被訓練」。

（圖片來源：PhotoAC）

到了遊戲時間，更是SEN孩的「訓練黃金期」。許多職業治療、言語治療、社交訓練，都以「遊戲化」的方式進行，因為遊戲能降低焦慮感，並提升參與度。家長可以和孩子玩簡單的輪流遊戲，例如拋接球、疊積木等，學習「等一下才輪到我」、「輸了也可以再來一次」這些概念；而一些感官豐富的遊戲，如玩水、玩黏土、躲貓貓等，則可以讓感官敏感或尋求刺激的SEN孩，在安全環境中滿足感官需求，並學習調節情緒。

（圖片來源：PhotoAC）

把訓練融入生活，前提不是要家長變得「很有心機」，重點是尊重孩子和自己當下的狀態，再於可行的範圍內「加多一點點」。今天，只是讓孩子多說一個詞；明天，只是多讓孩子在超市幫忙找出兩件貨品；後天，只是在睡前多花三分鐘，和孩子回顧當天最開心的一件事。願各位爸媽在看似瑣碎的日常裏，看見自己原來早已是孩子最貼身的「治療師」，為孩子建構最安全的訓練場 —— 充滿愛的家。

（圖片來源：PhotoAC）

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

相關文章︳5方式理解SEN孩情感需求 行為模式或令家長困惑 宜用心細察︳SEN學堂

相關文章︳營養師針對自閉症兒童的飲食建議 這種營養素有助減少炎症反應改善社交技能︳SEN學堂

相關文章︳讓SEN孩投入社交小組的秘訣 家長宜這樣做助孩子理解社交規則︳SEN學堂

相關文章︳學懂看破SEN孩的「不聽話」行為 功能性行為分析3個步驟助理解︳SEN學堂