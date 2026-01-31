3個方法有效防止孩子賴床 多感官喚醒助小朋友「全身起床」｜兒童心理

你的孩子是否容易有「起床氣」？最近有家長問我，孩子早上起床時常常煩躁不安，該怎樣才能讓孩子更輕鬆地起床？今次跟大家分享三個有科學根據的方法，幫助孩子和家長在早晨能愉快地開始新的一天。

防止孩子賴床方法1：選對鬧鐘聲 讓起床更舒服

如果希望孩子起床時不鬧情緒、不發脾氣，首先要注意鬧鐘的聲音。有研究指出，使用低頻、柔和的音樂作為鬧鐘，能減低孩子起床後的疲憊感。

（圖片來源：PhotoAC）

甚麼是低頻音樂？簡單來說，就是節奏緩慢、聽起來舒服的旋律。相反地，像警報般急促刺耳的鬧鐘聲，會讓人心跳加速、手心冒汗，更容易煩躁。若家長不喜歡低頻音樂，也可以選擇孩子喜歡的流行歌曲作為鬧鐘。起床的第一個關鍵，就是選擇能帶來好心情的聲音，讓孩子以正面狀態迎接新的一天。

（圖片來源：PhotoAC）

防止孩子賴床方法2：睡前準備 讓身體進入「休息模式」

孩子早晨的狀態，往往取決於前一晚的準備。心理學研究建議：床應該只用來休息，不要在床上做功課或玩遊戲，避免大腦混淆「床是休息」與「床是活動」的訊號。久而久之，只要孩子一上床，身體就會自然進入休息狀態，有助於更快入睡。

（圖片來源：PhotoAC）

在睡前，家長可以播放柔和的音樂或輕聲有聲故事，幫助孩子逐步進入睡眠模式。這樣，孩子第二天起床時就能有更好的精神狀態。

防止孩子賴床方法3：多感官喚醒 助孩子「全身起床」

除了鬧鐘聲音之外，我們還可以透過其他感官來幫助孩子起床：

聽覺：使用柔和的鬧鐘音樂。

視覺：打開窗簾，讓自然光慢慢喚醒孩子的身體。

觸覺：使用帶震動功能的手環鬧鐘，輕輕提醒孩子起床。

（圖片來源：PhotoAC）

許多學生分享過，當我們同時運用聲音、光線和震動來喚醒自己時，整個身體都能更快準備好迎接新的一天。此外，家長也可以陪孩子做時間規劃。很多孩子會低估早晨所需的時間，例如以為十分鐘就能吃完早餐，但實際上可能需要二、三十分鐘。透過幾天的觀察與討論，讓孩子意識到自己的「時間盲點」，並一起調整起床與準備流程，效果會更好。 我們可以一步一步讓孩子明白，早上起床是一種「主權選擇」，他們可以決定以甚麼樣的狀態迎接新的一天。

（圖片來源：PhotoAC）

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook專頁：https://www.facebook.com/drrosakwok/

