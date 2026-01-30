Band 3中學開設航天、中醫藥課程 增強升學實力 成功培養學術精英｜梁永樂專欄

近年適齡學童人口下跌，不少家長選校時「心思思」，想幫子女搏高一個Banding的中學。我通常都會提醒：「皇上！請三思！」原因有二：首先，如果小朋友還未「開竅」、學術基礎又薄弱，勉強入讀高一個Banding的學校，反而更容易在競爭環境中迷失，進一步削弱自信，甚至衍生情緒問題。其次，不少Band 3學校其實在管教和引導學生方面更具經驗，亦有不少成功案例值得分享。

可考取不同證書

今次介紹這所中學，近年積極發展的多元課程和活動，包括有人工智能、航天學、中醫藥等，目的不止為了擴闊學生視野，更重要是增強他們的升學實力：學生完成課程或活動後，可以考取不同證書，所累積的學習經歷與資歷，中六升學時就大派用場 —— 既可以在 「學生學習概覽」（SLP）中展示自己成績以外的能力，亦可以在大學面試時表現自己，幫助他們脫穎而出。

（圖片來源：黃大仙樂善堂王仲銘中學）

這所學校是黃大仙樂善堂王仲銘中學，校長徐思明話，有教無類是學校的宗旨：「學生入學成績未必好，家長又唔識教，如果連老師都放棄他們，將來點算呢？」有教無類除了靠熱誠，還要有方法。學校由中二起，全級透過科學、設計與科技、資訊及通訊科技等科目，接觸基礎航空知識；有潛質和興趣的學生，可以在高中繼續進修，甚至安排返內地考小型機師牌照。當然，將來未必每一位同學都會加入航空業，但若果他們日後想修讀工程、物理等相關學科，這些獨特經驗都會為他們加分。

（圖片來源：黃大仙樂善堂王仲銘中學）

讓學習與未來出路掛鈎

中醫藥課程是另一例子。該校在高中開設「健康管理與社會關懷」選修科，再結合中醫藥體驗，學生將來如果想報讀體育、生物、醫療或長者服務課程，在履歷或面試中分享相關經驗，亦更有說服力。

（圖片來源：《星島日報》）

英文基礎薄弱是多數基層學生的痛點，但當學習與未來出路掛鈎，動機自然增強。徐校長說，老師發現學生參加航空活動後，體會到英語在專業世界「好有用」，連帶上英文堂都留心了，甚至會自己主動上網，練習聆聽機師的英文對話：「現今學生好識計數，知道這個科目自己能夠發揮、將來有用，才願意學。」

學生可於小班課堂時接觸中藥，從而認識更多中藥知識。 （圖片來源：《星島日報》）

動機提升最終帶來成績躍進，去年DSE，該校兩班精英班錄得15科百分百合格的成績；整體亦有七科合格率達100%。此外，兩名學生透過「學校推薦直接錄取計劃」，成功入讀本地八大，反映只要學生有動機、教育配套到位，Band 3中學一樣有師資、有方法，訓練出學術尖子。

（圖片來源：黃大仙樂善堂王仲銘中學）

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

擔任教育公關超過十年，同時為香港電台家長節目 《我們不是怪獸》及商業電台教育節目 《334校網》 主持人，致力將學校特色、優點，透過媒體及各種途徑宣揚，讓公眾特別是家長了解學校的理念更多。

