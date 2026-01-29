各國手機禁令應對數位浪潮：澳洲「全球最嚴格」禁令/英國「上學即沒收」政策 這地區最中庸｜海外升學

海外升學｜最近參加一場教育講座，有位外籍媽媽分享了她禁止女兒帶手機上學的掙扎：因為全校幾乎只有她這樣做，女兒感到被孤立，親子間為此經歷多次衝突。她無奈地問：「難道只能靠家庭孤軍奮戰？政府或學校不能有更明確的指引嗎？」這問題深深觸動了我，也讓我開始系統性地觀察各國如何應對這股數位浪潮。

「全球最嚴格」禁令 澳洲禁16歲以下兒童使用社交媒體

上月澳洲政府宣布將立法禁止16歲以下兒童使用社交媒體，要求平台嚴格執行年齡驗證，違者面臨重罰。這項被稱為「全球最嚴格」的措施，背後是對青少年心理健康危機的直接回應 —— 研究顯示，過度使用社交媒體與焦慮、自尊低落及網路霸凌密切相關。澳洲的做法揭示了由政府主導劃定底線的趨勢，將數位保護視為公共健康議題。

英國的校園實踐：分權而治的多元模式

英國公立學校在政府指引下，多數學校實施「上學即沒收」政策。手機必須放入個人置物櫃或由學校統一保管，課間僅允許在指定區域有限使用。倫敦部分學校更引進屏蔽訊號的「手機保險箱」，從物理上斷開誘惑。英國教育部明確鼓勵校長全面禁止手機，並將紀律權下放給學校。

私立學校策略更為細緻多元。許多頂尖私校如伊頓、哈羅，採取「功能型使用」原則：允許攜帶手機，但僅限於聯繫家長或教育用途，社交娛樂功能在教學時段完全禁用。部分學校甚至開發內部通訊系統，替代對公共社交媒體的需求。許多寄宿學校亦會舉行「Digital Detox Week」 要求學生在指定日子裏不能使用智能手機，讓眼睛和大腦遠離社交媒體，同時學校會安排許多線下活動培養師生之間的人與人交流。

北歐的平衡之道：限制與教育並行

芬蘭、瑞典等國則展現另一種思路：不全面禁止，但透過國家課程強制融入媒體批判教育。學生從小學就被教導演算法如何運作、資訊如何被操縱，以及如何管理螢幕時間。同時，學校普遍規定「無手機課堂」，但課後允許有限使用，強調的是培養自律而非絕對禁止。這項措施是政府、學校以及家長三方的共同責任，確保學童更有效的使用智能手機和平衡社交媒體帶來的利弊。

給香港家庭的啟示

觀察各國，可發現三大共通點：

一是將決定權明確化（無論是國家立法或校規），減少家庭孤軍奮戰的壓力；

二是結合硬性限制與軟性教育，單靠禁令難以長遠；

三是強調校園作為「數位避風港」，保障專注學習的環境。

這場全球性的手機攻防戰，終極目標並非將科技妖魔化，而是幫助下一代在數位浪潮中學會游泳，而非溺斃其中。當各國政府與學校開始攜手劃出護欄，家庭也不再需要孤單地站在第一線 —— 這或許是我們能給孩子最珍貴的數位時代禮物。

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

