藝術助孩子全方位發展的5個優點 3方法將藝術融入生活｜顏鎧銘校長隨筆

在忙碌的親子生活中，我和丈夫總會花時間，與女兒一起塗鴉、畫畫及彈琴。在香港生活，大人們常常注重孩子的學業成績、運動能力或語言發展，卻容易忽略一項能全面滋養孩子內心的元素 —— 藝術。無論是塗鴉、唱歌、跳舞還是手工製作，藝術不僅是玩樂，更是孩子成長的強大助力。研究顯示，接觸藝術的孩子在創造力、情緒管理與問題解決能力上，都表現得更出色。

藝術為甚麼對孩子如此重要？

藝術教育不是為了培養藝術家，而是幫助孩子全方位發展：

1. 激發創造力與想像力

孩子畫畫時，能完全自由表達，不用擔心對錯。這能訓練他們的創新思維，從不同角度看世界。女兒有次畫了一隻「會飛的貓」，還編了個故事，聽得我和丈夫笑不停，那一刻我感受到她的想像力有多豐富。

2. 發展精細動作與手眼協調

握筆畫畫、剪紙、捏黏土等動作，能鍛煉孩子的手部肌肉，提升協調性。這對未來寫字、扣鈕扣等日常技能有直接幫助。

3. 提升自信心與情緒表達

完成一幅作品帶來成就感，尤其當父母讚賞時，能大大增強孩子的自信。有次長假期與女兒去動物園，我們看長頸鹿吃葉子、大象吃香蕉、猴子搗蛋⋯⋯女兒興奮得手舞足蹈。回到酒店後，她迫不及待拿起小背囊中的蠟筆，畫了一幅彩色的「動物總動員」：有粉紅色的長頸鹿、藍色的大象、綠黃相間的猴子。整幅畫用盡了所有鮮艷顏色，充滿活力。她畫完後，驕傲地跑過來展示給我們看，我們都忍不住大讚：「哇，顏色很漂亮，動物們看起來超開心，你畫得太棒了！」她笑得眼睛眯成一條線，那份自信和喜悅全寫在臉上。現在那幅畫還貼在她的房間牆上，每次看到都提醒我們，藝術就是這樣，成了她的情緒出口，讓快樂的情緒透過顏色和形狀盡情流露，也幫助她記住美好回憶。

4. 培養觀察力、專注力與問題解決能力

畫一隻動物或觀察自然時，孩子需要細心注意細節，這能訓練專注與記憶。創作過程充滿選擇與試錯，讓他們學會靈活思考。

5. 促進社交與文化理解

親子或團體藝術活動，能讓孩子學習分享、合作，還能接觸不同文化，培養尊重與包容。

3個方法將藝術融入生活

如何在日常生活中發揮藝術的力量？融入藝術不需要昂貴課程或專業工具，從家裏的小角落開始，就能讓孩子快樂創作。重點是「過程重於結果」，讓孩子自由發揮，父母從旁鼓勵即可。

方法1：在家設立創作角

準備蠟筆、水彩、紙張、黏土等基本材料，放一個小桌子或盒子，讓孩子隨時塗鴉。每天10至15分鐘「自由畫時間」，不給主題，任他們發揮。

方法2：親子共同創作

周末或平日晚上一起做手工：用廢棄物做小怪獸、畫家庭肖像，或用棉花棒、瓶蓋印圖案。這不僅增進親子互動，還讓孩子感受到被陪伴的温暖。

方法3：融入日常生活

我最愛和女兒散步時觀察葉子、雲朵，回家畫下來。家中有舊雜誌，又可以和女兒一起剪貼做拼圖，創作故事書。天氣好的時候，我們一家亦會到公園撿落葉做貼畫或參觀博物館等。

藝術不是奢侈品，而是孩子成長的必需品。從今天開始，一起拿起蠟筆，讓孩子的世界充滿色彩吧！當他們長大，回想這些創作時光，必定是滿滿的幸福與自信。

通德學校顏鎧銘校長

學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

