巴士安全帶｜小童佩戴 安全帶 後箍緊感不安？ 職業治療師3個小貼士助孩子克服安全帶

巴士安全帶｜小朋友唔肯佩戴安全帶點算好？3個小貼士助孩子克服

自今年1月25日起，乘搭所有公共交通工具及商用車輛時，如座位設有安全帶，乘客必須佩戴安全帶。家長們要留意，如兒童能夠坐穩在座位上，便需佩戴安全帶！而未能坐穩的幼兒，成年乘客應先為自己佩戴好安全帶後，再緊抱幼兒，以減低意外風險不過，小朋友一般不喜歡束縛，尤其是對於有特殊需要的小朋友而言，更需要時間適應這條「巴士安全帶」！若小朋友不肯佩戴安全帶怎麼辦？香港基督教服務處兒童復康服務職業治療團隊設計「安心乘車小錦囊」，提供以下3個小貼士，助小朋友克服巴士安全帶。

（圖片來源：《星島日報》）

助孩子克服佩戴安全帶貼士1：具體提示

用「倒數車站」活動告訴小朋友：「仲有x個站，安全帶就會幫助我們安全到達 ! 」

職業治療師建議：「倒數概念能減低小朋友焦慮，讓他們知道佩戴安全帶是有開始和結束的。」

（圖片授權：Threads@alyssadingdong）

助孩子克服佩戴安全帶貼士2：角色扮演

「戴上呢個超人裝備出發喇 ! 」

職業治療師建議：把安全帶比喻成「超級英雄的保護裝備」，增加趣味。

助孩子克服佩戴安全帶貼士3：以身作則

家長先扣好安全帶，讓小朋友模仿，建立榜樣。

分散注意力的3個小遊戲

1. 「視覺掃描」活動「看看窗外數一數」

鼓勵小朋友望窗外數算車輛、數顏色，或者玩「尋找紅色車」的遊戲。

職業治療師貼士：使小朋友的注意力由安全帶轉移到環境探索。

2. 聽覺分散

播放小朋友喜歡的音樂或故事。

職業治療師建議：聽覺輸入能安撫情緒，減少抗拒行為，特別適合容易焦躁的小朋友。

（圖片來源：《星島日報》）

3. 親子互動遊戲

玩「猜猜我是誰」、「動物聲音模仿」等口頭遊戲

職業治療師：透過語言互動，建立安全感，並讓小朋友專注於遊戲而非安全帶。

幼童佩戴 巴士安全帶 被箍頸 家長擔憂

由於法例上寫明，如果兒童能夠坐穩在座位上，便需要佩戴安全帶！不少家長於社交平台上分享，幼童於佩戴 巴士安全帶 後出現箍頸情況，令爸媽們既擔心安全之餘，不少網民亦注意到有衛生問題。為安全計，媽媽惟有全程替小朋友「Hold」住，以免觸範法例與傷及孩子的頸部，大歎「媽咪隻手好攰」。不少網民亦留意表示身同感受，也同情媽媽與孩子的處境：「條帶污糟到非常，辛苦各位家長」、「小朋友用真係辛苦，平時我女都好鐘意搭巴士，尋日用安全帶都話箍到唔舒服，想嘔」、「辛苦媽媽，辛苦囡囡，我囡13歲都𠝹到面𠝹到頸。」

（圖片來源：《星島日報》）

行政長官李家超於今早（27日）行會前見記者時表示，明白 安全帶 新措施於初期會帶來不方便，但形容這個小改變可以減低嚴重受傷、死亡風險。他強調，推出安全帶 措施用意為保障乘客安全，在實施過程會以公眾教育、勸喻培養習慣為首階段目標。實政圓桌立法會新任議員莊豪鋒就建議政府應在執法初期，給予市民一段較長的適應期，並主力進行「教育宣傳」，而非立即嚴厲執法。他以垃圾徵費為例，指出法例通過後仍有修訂空間，相信安全帶措施，亦可在日後根據實際情況作出相應的調整。

（圖片來源：《星島日報》）

資料來源：香港基督教服務處、《星島日報》

圖片授權：Threads@alyssadingdong、《星島日報》

