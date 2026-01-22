Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊 × 手球專項體育增加升學優勢 皇玥CEO「以溝通為本」的育兒哲學︳《親子王》新一期精選內容

親子
本地學界，體育早就超越強身健體的意義。學生擅長多項運動已非新鮮事，學校亦全力配合帶動，為學生打開運動大門，不但為校爭光，更成為個人不可多得的升學優勢。兩所分別積極發展劍擊與手球的小學，不僅投入資源強化硬件設施，同時悉心栽培有潛質的學生，讓孩子在刻苦鍛煉中，建立堅毅不屈的勇氣。

基督教香港信義會深信學校  突破有限空間 

劍擊運動過往多是直資或傳統名校的必然專項，位於深水埗區的基督教香港信義會深信學校（下稱深信）是一所具60多年歷史的學校，要在有限的校園空間，打造一個既靈活（可收可放）又符合國際標準、功能齊全且安全的劍擊館，儼如夢想工程，潘自榮校長說：「劍擊館由籌備到落成花了差不多三年時間，開幕禮時甚至還未安裝好冷氣系統，是一步一塊才變成齊全。」

齊全三項劍種校隊

昔日雨天操場改造成劍擊館，內設比賽級的長導電賽道、計分系統、照明設施等，學校花費了不少時間與專業人士調整，硬件準備充足時，學生的訓練也漸具規模化。「致力將劍擊打造成校技，期望全校每位同學皆能參與訓練，達至普及化。」學校安排一至二年級學生於校本特色課程中，學習劍擊基本功，然後挑選具潛質的同學加入劍擊校隊。「我們一步一步走，今年終於除了原有佩劍隊外，還新增花劍隊及重劍隊，三個劍種都齊全了。」

粉嶺公立學校手球隊 賽場常勝將軍

手球港隊去年在「第十五屆全國運動會」歷史性晉身四強，熱血表現獲全城力撐，可能不少家長會想：原來香港人打手球咁叻？係，係好叻。粉嶺公立學校（下稱粉公）早於20多年前，在前任校長李穗波帶領下，先成立女子手球隊，很快便在學界打出好成績，到林宇輝副校長入職時，因着個人手球運動員背景，開始籌組男子隊，一直發展至今。「規模上已比以往更齊全，現在男女子手球隊的人數超過40人，還有初小（小一至小二）的幼兒手球，是學校的重點發展項目。」

運動發展見證教育方向

20多年前手球是新興運動，而手球跟很多球類運動相似，以及需要綜合的運動能力，例如田徑，因為手球需要快速跑，也要反應敏捷，打法也同時像足球、籃球、排球，跟一些球類的規則也似共通，所以學生如果有參與過其他球類的話，都會比較快上手，而且學校地方大（佔地面積約11,000平方米），硬件足以支援發展。看運動發展也可以見證教育發展方向，過往學生很多時一人參加多個校隊，隨着教育變化，這類學生變少，因為現在注重多元發展，學生在課外活動方面變得專注和專門，加上學業忙碌，要是學生參與兩項活動已經日程滿滿了。

想知更多專項運動發展的優勢，就要留意今次《親子王》「教育教題」的詳細報道。

教育不止於知識而在傳承文化 嚴運波博士：「引導比教導更有助孩子成長。」

跟嚴運波博士（Martin）相約於辦公室進行訪問，辦公室與皇玥的廠房相連，既堅守着100%「香港製造」的品牌，也可以隨時跟後勤人員交流互動。溝通，是嚴博士成功的關鍵。跟參與留學講座的青年人、酒店餅房的師傅們，以及家中的小兒子，都維持良好的互動。透過真誠傾聽與交流，深入了解對方的真實需求，從而引導他們走向各自的成功之路。無論是鼓勵學生發掘留學潛能、激勵師傅創新傳統工藝，還是培養兒子自主成長，這份「以溝通為本」的引導哲學，貫穿他的人生與事業。想了解更多皇玥創辨人兼CEO嚴運波博士的營商及育兒心得，就要留意最新一期《親子王》的「CEO爸爸」的專訪。

新奇好玩遊樂場 5大推介

香港各區近年不斷翻新兒童遊樂設施，不少更參考海外遊樂場的優點，引入更多更好玩和特別的設備，趣味度大增，連大人也想加入一起玩！今期《親子王》「玩樂提案」介入的5個最新好玩兒童遊樂設施，位處港九新界，全部免費，新年去各區拜年時記得順便玩玩！

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。   

新一期《親子王》現已出版，於各大7-11及OK便利店有售！

《親子王》第813期
發售日期：1月22日（星期四）
銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven

