孩子經常發脾氣？3個實用黃金法則化解孩子怒火 學管理情緒︳兒童心理

親子
更新時間：16:12 2026-01-20 HKT
發佈時間：16:12 2026-01-20 HKT

你的孩子是否經常鬧脾氣？許多家長都希望孩子學會管理情緒，但往往等到孩子已經怒火中燒、像火山爆發時，才急着想辦法，這就好比「等到跳傘的一瞬間，才來建造自己的降落傘」 —— 當孩子情緒全面崩潰、理性被淹沒時，我們很難再教導他，所以想跟大家分享三個方法，幫助孩子在日常生活中逐步建立健康的情緒管理方式。

化解孩子怒火方法1：日常多練習，別等到情緒爆發

最重要的是，在孩子情緒穩定時，就陪他討論生活中可能遇到的情境，以及如何處理。例如，孩子在學校不小心撞到同學，我們可以和他討論：這種碰撞有時是無意的，可能因為空間太小或沒有注意到對方。

孩子經常發脾氣？要化解孩子怒火，先要日常多練習，別等到情緒爆發。（圖片來源：PhotoAC）

那該怎麼辦呢？可以教孩子：

  1. 向對方解釋並道歉，表示並非故意。
  2. 如果覺得需要，可以告訴信任的大人。
  3. 學習觀察周圍，避免再次發生。  

透過這些討論，孩子能逐步理解「如何在不同情況下，用健康的方式解決問題」。

透過討論，孩子能逐步理解「如何在不同情況下，用健康的方式解決問題」。（圖片來源：PhotoAC）

化解孩子怒火方法2：陪孩子逐步學會處理情緒

有時候，家長和孩子都會感到煩躁不安。這時，我們可以和孩子一起觀察當下：「我發現我們現在有點煩躁，讓我們一起來了解發生了甚麼事。」當孩子逐漸學會用語言表達自己的狀態，他就不會停留在消極的「太困難了，我不要做」，而是能轉換心態，說出「我能做到，只是需要多一點時間」。這樣的表達能幫助孩子調整心態，繼續堅持。

如果孩子常發脾氣，可陪孩子逐步學會處理情緒。（圖片來源：PhotoAC）

由於情緒對孩子來說較為抽象，我們可以用具體方法幫助他理解。例如使用「情緒溫度計」：

  • 當溫度到達100度，代表情緒即將爆發，非常煩躁；
  • 平常維持在十多度，表示情緒穩定。

也可以鼓勵孩子用圖像或形狀描繪情緒，例如：「我的憤怒像一個六角形，很想攻擊別人。」透過這些具體方式，孩子能循序漸進地認識並表達情緒。

可以鼓勵孩子用圖像或形狀描繪情緒，讓他們循序漸進地認識並表達情緒。（圖片來源：PhotoAC）

化解孩子怒火方法3：擴充情緒詞彙 讓孩子有語言表達自己

研究顯示，當孩子在4、5歲時學會更多情緒詞彙，長大後較少用不健康的方式面對情緒，例如酗酒或吸毒。 在日常生活中，我們可以引導孩子用詞語描述情緒，並探索背後的原因。例如：

  • 「我起初覺得很憤怒，但仔細想想，其實是因為覺得不公平。」
  • 「我有點煩躁，是因為我很在意這件事，卻沒有得到回應。」
助孩子擴充情緒詞彙，有助他們以語言表達自己，減少發脾氣。（圖片來源：PhotoAC）

當孩子能在不舒服的情緒下依然完成任務，我們要即時肯定他。比如說：「我知道英文不是你最愛的科目，但我看到你很努力地背單字、學拼音，你真的很棒。」這樣，孩子會明白：即使心裏有不舒服的感覺，我們仍然可以和情緒和平共處，而不是立刻爆發。隨着練習，他的情緒耐受度也會逐步提升。

當孩子能在不舒服的情緒下依然完成任務，我們要即時肯定他。（圖片來源：PhotoAC）

教導孩子管理情緒，不是一蹴可幾，而是需要在日常生活中持續陪伴與練習。透過預先討論情境、陪伴覺察情緒及建立情緒詞彙，孩子能逐漸學會與情緒和平共處，未來也就更少因小事而大發脾氣。

 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士
從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士
 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/
YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV
Facebook專頁：https://www.facebook.com/drrosakwok/ 

