二手童裝義賣同樂日二手衫$20起買5送1 「裳在童心」免費親子活動/免費換洗衣球/林奕匡做星級店長︳親子熱話

倒數不足一個月便到農曆新年，不少爸媽都會趁機大掃除，為小朋友添置新衣服之餘，也會將不合身的舊衣捐贈。早前太古地產特別舉辦了「裳在童心」二手童裝回收計劃，將已收集到並整理好的超過13,000件衣服，於1月22至25日舉行的「裳在童心」二手童裝義賣同樂日中售出，所得善款將全數撥捐予聖雅各福群會轄下社會企業Green Little！當日更有多個免費互動遊戲活動，更設豐富獎賞，包括購物優惠券、環保洗衣球換領等，還有林奕匡擔任星級店長，即睇「裳在童心」二手童裝義賣同樂日活動詳情。

二手衫義賣︳收集超過13,000件二手童裝買5送1 慈善價$20起發售

為了支持聖雅各福群會Green Little推動兒童環保教育及婦女就業等工作，太古地產於今年舉辦第三屆「裳在童心」二手今屆童裝回收計劃及「裳在童心」二手童裝義賣同樂日，成功為逾3,000件優質童裝找到新主人，並籌得約港幣十萬元善款，全數撥捐予Green Little。於去年10月至11月收集逾30,000件優質二手童裝，經合辦機構義工團隊及工作人員悉心整理、分類及定價，超過13,000件優質二手童裝將以慈善價每件$20起發售，更有買5送1優惠。童裝尺碼由初生嬰兒至12歲小童（身高 50至140厘米）應有盡有，各位家長可於1月22至25日舉辦的二手童裝義賣同樂日選購，趁農曆年前為子女添置「新」裝，記住自備購物袋，實踐環保理念。

一眾義務小小店長為顧客服務。（圖片來源：太古地產）

點擊圖片瀏覽二手童裝義賣同樂日詳情：

周末設多元免費親子活動 玩遊戲更有獎品

「裳在童心」二手童裝義賣同樂日將於1月22至25日在鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」舉行，以「新一年，『童』上新裝」為主題，今年得到唱作男歌手兼新手爸爸林奕匡先生（Phil Lam）支持，於1月24日下午2時現身擔任星級店長，帶領一眾義務小小店長為顧客服務。

（圖片來源：太古地產）

入手優質二手衫之餘，大會更夥拍20個合作團體，於「舍區」的半露天展演空間「船塢劇場」及戶外的大草地等設施，於周末（1月24及25日）提供多元化的免費親子活動，包括花式跳繩表演、小丑互動雜耍、PP啤啤熊小隊出巡 、兒童故事劇場及音樂劇、兩棲及爬蟲體驗及繪本導讀、親子自由遊戲體驗等，適合一家大小參加。同場亦設有兒童升級再造時裝表演，大家可跟小朋友合力將二手童裝重新演繹，發揮創意，共同實踐環保生活。活動更設豐富獎賞，包括購物優惠券、環保洗衣球換領，如穿上親子裝到場，更可獲贈太古城中心贊助的「動物探索旅行收納袋套裝」一份呢！

本屆同樂日於1月24及25日提供多元親子活動，包括花式跳繩表演、兩棲及爬蟲體驗及繪本導讀、親子自由遊戲體驗活動、兒童故事劇場及音樂劇等，參加活動更有機會獲得豐富獎賞。（圖片來源：太古地產）



「裳在童心」二手童裝義賣同樂日– 童裝義賣

日期：1月22、23日（星期四、五）（童裝義賣）、1月24、25日（星期六、日）（童裝義賣及同樂日）

時間：12:00 - 19:00（星期四、五）、10:30 - 17:30（童裝義賣及同樂日）

地點：鰂魚涌海善里20號「舍區 」

費用：活動免費入場，無須登記，額滿即止

內容：優質二手童裝義賣 超過13,000件優質二手童裝，呎碼由初生嬰兒至12歲（身高50 –140 厘米），將以慈善價港幣$20起發售；多元化活動：花式跳繩表演、兒童故事劇場及音樂劇、兩棲及爬蟲體驗及繪本導讀、親子自由遊戲等體驗，適合不同年齡的小朋友與家庭一同參與

活動詳情：＞＞按此＜＜

其他活動（須事先報名及收費）

太陽能遙控車工作坊

報名：＞＞按此＜＜

「拈花微笑」親子花藝工作坊

報名：＞＞按此＜＜

Dr. PLAY 親子自由遊戲體驗活動

報名：＞＞按此＜＜

