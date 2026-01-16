東九文化中心劇場兒童音樂劇場《西遊記》買兩大送一小  孫慧雪/中年好聲音3曹越/全民造星黃進林演出︳親子好去處

親子好去處︳想培養小朋友的閱讀興趣，除了天天親子共讀，去欣賞以名著作為劇目的兒童音樂劇場，一樣可以提升小朋友對書本的興趣。東九文化中心劇場合家歡兒童音樂劇場《西遊記》將於3月公演，更邀請到靚媽媽孫慧雪、《中年好聲音3》曹越於1同場次擔任「鐵扇公主」一角，還有《全民造星》黃進林Michael擔綱演出。今日（16日）3還有快閃優惠買兩大送一小，人均$187即可入場觀賞，以有趣的角度走進中國四大名著《西遊記》的奇幻世界。即睇購票連結與音樂劇詳情。

親子好去處︳東九文化中心劇場兒童音樂劇場《西遊記》

星動音樂劇團宗旨是透過音樂劇培養孩子們全方位藝術發展才能，在訓練過程中可以學習到唱歌、舞蹈、表演等技能，提升他們的藝術修養和創造力。劇團更鼓勵小朋友努力付出與堅持，培養正面價值觀，劇團至今已製作出十多齣大型原創合家歡音樂劇，並巳讓過千名學員在舞台上綻放光芒，發掘個人的強項與興趣。

（圖片來源：KKday）

最新音樂劇《西遊記》將於3月份在東九文化中心劇場上演，到時將會重現中國四大名著的《西遊記》的重點劇情，劇目邀請了香港沙畫大師 — 海潮，更有《全民造星》 Michael黃進林、人氣KOL媽媽孫慧雪及《中年好聲音3》曹越同台演出，將聲色藝發與舞台融合最新視聽效果。今日（16日）更有買兩大送一小優惠，人均$187即可入場觀賞，即刻去買飛喇！

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜買兩大送一小】合家歡兒童音樂劇場《西遊記》門票

優惠：

．Zone A: HK$760/組（2 成人1 小童），平均HK$253/位（原價：HK$1,140/組）

．Zone B: HK$560/組（2 成人1 小童），平均HK$187/位（原價： HK$840/組）

購買連結：＞＞按此＜＜



【優惠｜一大一小】親子套票限時限量早鳥優惠｜合家歡兒童音樂劇場《西遊記》門票

優惠：

．Zone A：HK$544/組（1成人1 小童），平均HK$272/位 （原價： HK$760/組）

．Zone B：HK$384/組（1成人1 小童），平均HK$192/位（原價： HK$560/組）

購買連結：＞＞按此＜＜



【優惠｜兩大一小】親子套票限時限量早鳥優惠｜合家歡兒童音樂劇場《西遊記》門票

優惠：

．Zone A：HK$848/組(2 成人1 小童)，平均HK$283/位 （原價： HK$1,140/組）

．Zone B：HK$608/組（2 成人1 小童），平均HK$203/位（原價： HK$840/組）

購買連結：＞＞按此＜＜

東九文化中心劇場合家歡兒童音樂劇場《西遊記》

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026 年 1 月 16 日 10:00 至 1月 22 日 23:59

演出日期：2026年3月21日 鐵扇公主 孫慧雪 及 2026年3月22日 鐵扇公主 曹越

演出時間：2026年3月21日 下午3:00 / 晚上7:30； 3月22日 下午2:00 / 下午5:00

演出地址：東九文化中心劇場

