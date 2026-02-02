學習教具｜趣味教具打造學習黃金腦 對孩子成長發展7大好處 無壓力建立書寫經驗

趣味教具｜無論處身甚麼年代，教仔女都是家長的天字第一號責任，由教幼兒「執」紅豆綠豆，到逛公園認識花花草草、五顏六色，無一刻不是在教導。學習不一定在書枱，讓孩子玩中學、學中玩，自由探索，效益更高。黃金腦不能靠奶粉組成，家長利用富教育意義的趣味教具，為孩子裝備各種能力，他日自能從容面對學習路上的每一個挑戰。

趣味教具7大好處：減少對學習抗拒 玩樂中掌握技能

教具顧名思義是富教育性的工具，以玩具形式呈現，設計上巧妙地結合了玩樂與學習元素，部分亦以功能性為主，外形會刻意輕巧、用色繽紛，務求吸引孩子目光，減少對學習的抗拒感，最重要是讓孩子在玩樂過程中，學習到不同能力或知識。以下是教具對孩子成長發展的影響，值得家長了解。

趣味教具好處1：降低學習門檻

根據香港課程發展議會編訂的學前教育課程指引，孩子於幼稚園高班（約五至六歲）才開始正式寫字，事實幼童手肌未成熟，太早執筆亦欠缺穩定性，而一些輔助練筆的小教具，可以讓幼童無壓力建立書寫前經驗，降低他日學習書寫的門檻。

趣味教具好處2：強化小手肌

當孩子準備入讀小學，就要加強訓練小手肌，以應付日後大量書寫需要。一些可雙手並用的操作性教具，能夠鍛煉手部肌肉的控制更靈活，並協助孩子掌握正確的書寫姿勢和技巧。

趣味教具好處3：視覺吸引

結合視覺與觸覺的教具，如色彩鮮艷的認字卡或互動式的點讀筆，吸引孩子的注意力，能親手觸碰教具產生互動，更能提升學習興趣。

趣味教具好處4：認知發展

簡單如積木、拼圖，已可提高孩子的邏輯思維、解難能力和空間感知，更同時訓練耐性與專注力，可說是最初階也最具效益的教具。年長一點，可以玩一些富趣味性的設計如科學實驗套裝，推動孩子反覆嘗試、無懼失敗，過程中亦增加對知識或概念的理解。

趣味教具好處5：促進語言發展

認字卡當然有助孩子認識常用字詞，提高他們的認字能力，對日後閱讀和寫作起着正面作用，而多功能點讀筆可提供正確發音，提高孩子聽力和口語表達能力。

趣味教具好處6：加強學習成效

時下教具一般具有互動性，即時反饋，加深孩子對字詞的記憶和理解，以及即時糾正錯誤，加強學習成效。

趣味教具好處7：改進社交

部分教具如桌遊可供多名孩子一同遊玩，從而學習分享、合作甚至處理衝突，可說是理解規則及發展社交技巧的最有效實踐。

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

