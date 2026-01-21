高效溫習法│腦內篩選法零分心高效溫習 校長小貼士：邊聽書邊做一件事加強記憶

高效溫習法︳小時候，曾有長輩贈言：人家不是叻過你，只是比你專心比你小心，一字記之曰：心。測驗考試評估，大家學習相同範圍，雖說不比較，成績就是有高低，家長不用揪心，我們可以取長補短，學習不同人士的專心心法，放諸於溫習方面，然後會發現，一切沒有想像中困難，一切只是有沒有用心，用對的心。有心人人都可以是食神，有心人人都可以是自己的學霸。

高效溫習法︳腦內篩選法 仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧博士小貼士：邊聽書邊做一件事加強記憶（圖片來源：PhotoAC）

仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧博士：腦內篩選法

剛取得博士學位的仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧博士，要在繁忙的工作中兼顧博士課程，其專注溫習方法，實在要跟同學分享。「首先必然要有良好的時間管理，讓自己處於隨時準備好的讀書狀態。」

（圖片來源：受訪學校提供）

溫書最重要「找對的人」解難

在學校是校長，當陳博士回歸學生身份時，自言上課100%專心，她特別推介自己也在用的「篩選」法。「聽課時要先在腦中篩選合用的資料才寫進筆記，這是一種『啱用的藝術』，那麼上課就不會只是盲目抄筆記，或沒有把課堂內容聽入腦。」如日常接觸到適合的資訊，陳博士還會將之傳送到自己的WhatsApp，「開個group畀自己，方便隨時應用。」都說懂得應用手機，它就會是好工具，AI亦然。

仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧博士（圖片來源：受訪學校提供）

陳博士還有一個由讀書年代已養成的習慣，課堂上有聽不懂的地方，下課後立即問老師，就算修讀博士時也會問清楚教授。「常提醒同學要養成課堂上但凡有不明白的地方，就要立即筆記下來習慣，並即日找對的人解答；舉例有算式不明白，就該找數學老師問清楚。」當然情況不能一概而論，如同學或媽媽能解說清楚，他們也是「對的人」。

（圖片來源：受訪學校提供）

溫習要定時「驗收」目標 被看見才有成功感

相信家長或同學都聽過無數次，要有高效益溫習之首要是「上課要專心」，可是如何專心呢？陳博士說：「講畀自己聽：上堂要專心！不是在心裏默念，而是宣之於口要自己聽到，這是非常有效的小方法。」此外，陳博士提醒家長，孩子需要被「看見」，才會有成功感，譬如先為孩子設定半小時的溫習默寫時間，然後再共同商議半小時後的「驗收」目標。「可以在半小時內寫生字兩遍，又可以請媽媽在範圍中找四個詞語讓孩子造句，甚或自己試默五個詞語；完成後請先自己讚賞自己，因為不論結果，你都完成了定下的目標。」陳博士不諱言「我哋可以讚自己架」！

（圖片來源：受訪學校提供）



生活化訓練不可少 家長要做好一件事

說了很多課堂上的專注方法，陳博士還有一些生活上的「小步子」，第一步是家居布置。「要孩子專注做功課或溫習，一定要關電視、收起手機，如果家長會陪伴溫習，你的手機也要一起收好。書枱附近不要有玩具和雜物，也要教孩子用『捨難取易』的方法，由自己最易處理的功課或溫習內容開始，以我工作習慣為例，我會先覆email，然後見老師，最後才寫proposal。」

（圖片來源：受訪學校提供）

家長同步可在日常中進行「小步子」，讓孩子進行「小任務」。「每次外出都帶備紙筆，上酒樓時讓孩子剔點心，並請他找出四款自己識讀識寫的點心；旅行時，車程中見到富趣味的告示牌，也抄錄或記在手機，藉此訓練孩子快速掌握任務並完成。」就算在家中看電視，陳博士也有方法。「跟孩子一起數主角出現了幾多次，廣告時一起數算，看誰數得對，既好玩又沒有負擔。」陳博士強調，只要方法有趣，孩子能自然投入，專注力便能從中鍛煉，持之以恆成為高度集中的讀書模式。

一天這段時間最集中

究竟校長讀書的日常是如何？陳博士強調要善用早上。「讀書那兩年差不多每天4:00起床，專注功課兩小時後就返回學校工作，黃昏約18:15抵達中大圖書館，持續溫習至晚上21:15打道回府。」一個如此緊湊的日程，陳博士揚言當中一定不能誤時，否則會延後下一個行程，而晚上會準時睡覺，以充足睡眠來補充體力。 「周末會放鬆一點，早上7:00才起床，8:00是運動時間，我們一定要做運動，一來鍛煉身體，二來放鬆身心。」

（圖片來源：受訪學校提供）

陳博士解釋早上是最精神的時段，所以不論備課、最花腦力的工作都會在早上處理，「一日之計在於晨永遠是對的」。陳博士畀貼士同學，返到學校不要第一時間跑到操場玩，可以嘗試先看一篇文章、讀幾個生字，日子有功，必有得着。

仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧博士（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供



相關文章︳尖子溫習法 | 傳統名校尖子親授致勝學習法：1248溫習法 地區名校尖子加深記憶靠獨門秘訣



