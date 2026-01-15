Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升小、低小、高小實用趣味教具推介 升中面試破解7大熱門題型︳《親子王》新一期精選內容

親子
發佈時間：14:57 2026-01-15 HKT

無論處身甚麼年代，教仔女都是家長的天字第一號責任，學習不一定在書枱，讓孩子玩中學、學中玩，自由探索，效益更高。黃金腦不能靠奶粉組成，家長利用富教育意義的趣味教具，為孩子裝備各種能力。

運用教具得宜 減少對學習抗拒 

教具顧名思義是富教育性的工具，以玩具形式呈現，設計上巧妙地結合了玩樂與學習元素，部分亦以功能性為主，外形會刻意輕巧、用色繽紛，務求吸引孩子目光，減少對學習的抗拒感。

資深兒童⼯作者、致德教育資深教學顧問Miss Ada Lee，跟另一位創辦⼈共同設計的STRAW學習法，以獨特拆字方法教導中文，繼而衍生不同效用的字卡；關於運用教具及其好處，Ada稱最大得益者其實是家長。「足不出戶，家長已能運用互動方式陪伴小朋友學習，省卻四出『學嘢』的舟車勞頓或金錢，到頭來得益真是家長。」

(圖片來源：PhotoAC)
（圖片來源：PhotoAC）

關於教具對學習有甚麼正面影響？Ada說學校的教學，主要是偏向知識傳遞，是單向性的，可是使用教具的話，不論老師或家長，跟小朋友的互動情況便大為增加，而互動越多的話，小朋友吸收知識或技巧的效益也越高，這情況更常見於一些有特殊教育需要（SEN）的小朋友身上。至於家長選擇教具時，Ada解釋相信不少家長都曾聽過學校老師經常提及一個概念：年齡適切性，在她來說會更準確形容為「能力適切性」。「舉例就讀K3準備升小學的小朋友，如果他的能力已經達到小一、小二程度這般超前，那就應該依照其實際能力來選擇教具，事實這情況現今也很普遍。」

(圖片來源：PhotoAC)
（圖片來源：PhotoAC）

值得留意是SEN小朋友的情況有所不同，就算已經是小五的年紀，其實際能力可能只有小二、小三，這時就要按照他們的能力來選擇教具。

當教具齊備，家長應該如何跟孩子「玩」？「首要考量必然是互動。教具買回來的核心就是互動，它並不是一種機械式的操練工具，不要只把教具丟給小朋友自己做 / 玩。明白家長都很忙，自己亦然，但如果你只是把教具丟給孩子自己操作。」Ada認為在玩樂過程中，家長透過不斷提問，鼓勵小朋友自行尋求解答，才能真正提升他們各方面的能力。

致德教育資深教學顧問Miss Ada Lee（圖片來源：受訪者提供）
致德教育資深教學顧問Miss Ada Lee（圖片來源：受訪者提供）

分齡教具 玩出自主態度

K3是準備升小學的關鍵之年，小朋友正式學執筆寫字，也開始需要大量識字，加強閱讀能力。

  • 故事式認字

故事斜枱畫板套裝讓親子創作屬於他們的故事。家長與孩子可以繪畫屬於他們的背景圖和使用自選的STRAW字，自由地創作故事。

(圖片來源：受訪者提供)
（圖片來源：受訪者提供）
  • 重複抄單字

選擇不同的中文書寫練習時，家長可多選擇一些不是單純重複抄單字的練習，因為中文詞彙有超過85%都是複合詞，從單字開始逐步建立詞彙，會是最佳的學習方法。

(圖片來源：受訪者提供)
（圖片來源：受訪者提供）

想知更多實用+趣味教具推介，就要留意今次《親子王》「教育教題」的詳細報道。

升中面試倒數2個月 3招留下良好印象×破解7大熱門題型

隨着2025 / 26學年《香港中學概覽》公布，下學年中一學位競爭更趨激烈。不少中學的面試部分佔總分百分之30至50，短短幾分鐘的表現，往往取決於學生能否真誠、清晰地展現自己。為此，《親子王》專訪御學軒教育集團創辦人兼主席鄧家豪（Gary Sir），從第一印象到熱門題型，提供實戰貼士與回應範例，助孩子自信應試。

(圖片來源：PhotoAC)
（圖片來源：PhotoAC）

感冒VS流感 小學生的季節性疾病防線

每逢季節交替，不少家長都會疑問：孩子只是普通傷風感冒，還是已感染流感？小學生的免疫系統仍在發展，在課室這類空氣流通較差、互動頻繁的環境中，病毒可透過咳嗽或噴嚏迅速傳播，導致整班學生陸續病倒。面對鼻水、發燒、疲倦、咳嗽等相近症狀，若只憑主觀感覺判斷，容易錯過合適求醫時機，甚至忽略潛在併發症風險。張傑醫生將會於今期《親子王》「健康養生」以兒科臨床角度，為家長清晰拆解「感冒」與「流感」的分別，並整理實用的預防策略及疫苗資訊，協助大家安然度過季節性流感高峰期。

(圖片來源：Shutterstock)
（圖片來源：Shutterstock）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。   

