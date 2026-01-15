升小、低小、高小實用趣味教具推介 升中面試破解7大熱門題型︳《親子王》新一期精選內容

無論處身甚麼年代，教仔女都是家長的天字第一號責任，學習不一定在書枱，讓孩子玩中學、學中玩，自由探索，效益更高。黃金腦不能靠奶粉組成，家長利用富教育意義的趣味教具，為孩子裝備各種能力。

運用教具得宜 減少對學習抗拒

教具顧名思義是富教育性的工具，以玩具形式呈現，設計上巧妙地結合了玩樂與學習元素，部分亦以功能性為主，外形會刻意輕巧、用色繽紛，務求吸引孩子目光，減少對學習的抗拒感。

資深兒童⼯作者、致德教育資深教學顧問Miss Ada Lee，跟另一位創辦⼈共同設計的STRAW學習法，以獨特拆字方法教導中文，繼而衍生不同效用的字卡；關於運用教具及其好處，Ada稱最大得益者其實是家長。「足不出戶，家長已能運用互動方式陪伴小朋友學習，省卻四出『學嘢』的舟車勞頓或金錢，到頭來得益真是家長。」

關於教具對學習有甚麼正面影響？Ada說學校的教學，主要是偏向知識傳遞，是單向性的，可是使用教具的話，不論老師或家長，跟小朋友的互動情況便大為增加，而互動越多的話，小朋友吸收知識或技巧的效益也越高，這情況更常見於一些有特殊教育需要（SEN）的小朋友身上。至於家長選擇教具時，Ada解釋相信不少家長都曾聽過學校老師經常提及一個概念：年齡適切性，在她來說會更準確形容為「能力適切性」。「舉例就讀K3準備升小學的小朋友，如果他的能力已經達到小一、小二程度這般超前，那就應該依照其實際能力來選擇教具，事實這情況現今也很普遍。」

值得留意是SEN小朋友的情況有所不同，就算已經是小五的年紀，其實際能力可能只有小二、小三，這時就要按照他們的能力來選擇教具。

當教具齊備，家長應該如何跟孩子「玩」？「首要考量必然是互動。教具買回來的核心就是互動，它並不是一種機械式的操練工具，不要只把教具丟給小朋友自己做 / 玩。明白家長都很忙，自己亦然，但如果你只是把教具丟給孩子自己操作。」Ada認為在玩樂過程中，家長透過不斷提問，鼓勵小朋友自行尋求解答，才能真正提升他們各方面的能力。

分齡教具 玩出自主態度

K3是準備升小學的關鍵之年，小朋友正式學執筆寫字，也開始需要大量識字，加強閱讀能力。

故事式認字

故事斜枱畫板套裝讓親子創作屬於他們的故事。家長與孩子可以繪畫屬於他們的背景圖和使用自選的STRAW字，自由地創作故事。

重複抄單字

選擇不同的中文書寫練習時，家長可多選擇一些不是單純重複抄單字的練習，因為中文詞彙有超過85%都是複合詞，從單字開始逐步建立詞彙，會是最佳的學習方法。

