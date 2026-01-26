高效溫習法│英文老師教「專注三角」 將任務拆成「小勝利」掌握溫習「節奏」定3大守則

高效溫習法│說到訓練孩子的專注力，Charlotte's Writing Garden創辦人、英文寫作老師Miss Charlotte Chiu每天跟不同年齡學生透過電腦屏幕上課，實在大有心得。「不是『坐定定』就叫專注，真正的專注是由內而外的『心定』，乃由生活細節建立及累積而來。」

把任務分拆成小勝利

經常接觸不同個性的孩子，Miss Charlotte疏理出「專注三角」，就是「專注 ＝ 動機 × 任務 × 環境」。「專注不是天生，也不是一種天賦，而是一個系統、一種節奏習慣。」Miss Charlotte指出動機與任務是相連的，要先讓孩子預見「可見的進步」，因為他們最害怕「做極做唔完」。「為孩子定下清晰的任務，例如：默寫五個中文生字、完成一頁筆記，讓他們看到一個確定的終點，從而不會有『做極做唔完』的無助感。」同時，Miss Charlotte建議把任務分拆成「小勝利」，每次完成任務後即時讚賞自己，這種被看見的努力，就會變成下一次的動力。

掌握溫習的「節奏」溫習3大守則

不少孩子溫習或做功課時「周身郁、易分心」，全因他們掌握不到「節奏」。「最常見是做功課時不停檢查自己有否做漏，文具或筆記永遠不齊全，又或做了一陣子功課便扭計討零食、上廁所，在家裏走來走去。」這些場面，相信家長都耳熟能詳，Miss Charlotte分析第一種情況是孩子習慣被外力催促，久而久之不懂自我管理，而工具不齊全就是腦袋未準備好「開機」，至於最後一個情況是孩子內心無秩序感。要為孩子掃除障礙，可跟隨以下三大守則。

開始做功課或溫習前，準備好一切文具、用品。 保持書枱整潔企理，所有雜物已經收拾妥當。 定下溫習、做功課或寫作時間，不隨便更改。

Miss Charlotte強調這些守則人人皆知，但切實執行欲寥寥可數，必須每天重複同一個小節奏，孩子才會養成習慣。

環境建立個人化專注

掌握好動機與任務，下一步就要改變環境，讓孩子做到「一眼就知依家要做乜」。「書枱只留下所需課本、功課簿、水，手機調校至飛行模式並放在一旁，真正有需要時才使用。書枱前貼上一張A6任務卡：今節（每節20至25分鐘）要完成（一）改正五句錯句、（二）熟讀一段課文等。」一個個清楚的任務，令孩子一坐低，前額葉（負責控制行為和情感的重要區域）就會自問三條內在問題：

我要做咩？（目標）； 點先叫完成？（終點）； 我依家喺邊？（進度）。

「答不到自己，腦袋就會逃走而選擇做容易而即時有回饋的事情，如飲水、玩擦膠，但能夠在腦袋預先植入路線圖，讓孩子建立個人化專注系統，到時到候就知道自己『要做咩』，自然能坐定定完成需要做的事情了。」

家庭是最大助力

此外，Miss Charlotte提醒家長，孩子要鍛煉出專注力，整個家庭都要出一分力。「每晚定時定候玩一個小遊戲：全家同步靜音10分鐘，一起進入『專注空氣』；這個小小舉動，讓孩子感受到專注不是一個人的事，而是整個家庭的節奏。」

家長們也要不時提示自己：你們只是負責建立系統而不是「威威司令」。「明確而清晰地下任務，語調溫和，不是一味靠威嚇的言詞『你今晚溫唔晒就一定唔合格』，改變語氣、講求制度，如：『今節你想完成哪個task？』、『下次想保持 / 改變甚麼？』，彼此有商有量，共同完成任務，孩子不止學到自我管理，更因為習慣了有節奏的生活，學習自然更有效率。」

