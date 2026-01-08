溫書唔專心？校長+尖子高效溫習實用方案 人氣GABA添加品可改善失眠？ ︳《親子王》新一期精選內容

測驗考試評估，大家學習相同範圍，雖說不比較，成績就是有高低，家長不用揪心，我們可以取長補短，學習不同人士的專心心法，放諸於溫習方面，然後會發現，一切沒有想像中困難，一切只是有沒有用心，用對的心。

陳嘉碧博士 腦內篩選法

剛取得博士學位的仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧博士，要在繁忙的工作中兼顧博士課程，其專注溫習方法，實在要跟同學分享。「首先必然要有良好的時間管理，讓自己處於隨時準備好的讀書狀態。」在學校是校長，當陳博士回歸學生身份時，自言上課100%專心，她特別推介自己也在用的「篩選」法。「聽課時要先在腦中篩選合用的資料才寫進筆記，這是一種『啱用的藝術』，那麼上課就不會只是盲目抄筆記，或沒有把課堂內容聽入腦。」

仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧博士（圖片來源：受訪者提供）

高小學生 找出強項自然投入

兩位來自油蔴地天主教小學（海泓道）的同學，訪問時剛出了第一學段成績，六年級的周楺浠是全級第一，而五年級的陳善衡自言今次稍失預算，但也考獲全級第16名，兩位不僅學業表現優異，更是積極參與各類活動的活躍分子。

面對升中的楺浠，既是班長、圖書館管理員和詩歌隊的指揮員，還有參加中文辯論、詩歌隊、童軍，也在學鋼琴。楺浠說話清晰流暢，她謙稱是中文辯論訓練到自己的口才和思路，也學懂了集中。已經歷了兩次呈分試，心得是「投入做不同類型練習」。「特別是數學，因為之前很多都是錯在不細心，所以媽媽鼓勵我做多些弱項的練習，鍛煉自己的細心。至於善衡是籃球校隊正選隊員、司職控球後衛，校隊於上學期先後參加了兩個籃球邀請賽，而兩個比賽的MVP也是善衡。「如果你真心喜歡一件事，自然會努力投入、用心做好。我喜歡籃球所以非常投入，或許不算好喜歡讀書，但除了做運動，讀書真是我的責任，所以我很有目標，爸媽從沒有給我壓力，但我會拿出打籃球時的專注放到書本上。」善衡認真地說。

（左）周楺浠 P6（右）陳善衡 P5（圖片來源：受訪者提供）

英文寫作老師 練出「心定」力

說到訓練孩子的專注力，Charlotte's Writing Garden創辦人、英文寫作老師Miss Charlotte Chiu每天跟不同年齡學生透過電腦屏幕上課，實在大有心得。「不是『坐定定』就叫專注，真正的專注是由內而外的『心定』，乃由生活細節建立及累積而來。」

英文寫作老師Miss Charlotte Chiu（圖片來源：受訪者提供）

營養學家教路 吃出好記憶

小學生的腦部正處於高速發育階段，學習能力與日常飲食密切相關，透過腸腦軸知悉腸道健康會直接影響大腦功能。臨牀營養學家及脊醫王俊華指出，除了補充足夠的蛋白質、複合碳水與健康脂肪外，腸道菌群能促進神經傳導、減輕炎症。「提升營養吸收效率，有助穩定情緒，間接支持大腦的記憶力與專注力，讓學習更高效。」

臨床營養學家及脊醫王俊華（圖片來源：受訪者提供）

想知更多高效溫習法，就要留意今次《親子王》「教育教題」的詳細報道。

滬江小學3尖子 養成良好學習節奏助收心

一位每天進行三小時高強度訓練的武術小將，如何保持學業成績？一位身兼樂團領導的擊樂手，又如何從節奏中悟出學習心法？滬江小學不僅以亮眼的升中表現備受歡迎，更以「興趣為本」的理念，提供武術隊、中樂團、STEAM等豐富平台，讓學生潛能閃耀。我們邀請該校三位表現突出的學生 —— 施純心、吳彥俊、馮穎恩分享心得。他們證明，「學霸」往往懂得將興趣轉化為學習養分。正值學期中段，即睇新一期《親子王》的「尖子學堂」，看看他們的回答或能為你規劃下學期帶來啟發。

（圖片來源：《親子王》）

失眠又多夢 人氣朱古力、軟糖助眠？GABA添加品真的有效嗎？

有否試過在夜深人靜時輾轉難眠？根據最新調查顯示，每10個香港人就有四個飽受失眠之苦。在節奏急促、壓力如影隨形的香港，情緒緊繃致難以入睡，或有容易扎醒、淺眠等問題，已成為不少人生活的一部分。近年，不少保健品、機能飲品，甚至是朱古力和軟糖，都標榜添加「GABA」，一種被指為有助放鬆大腦、促進睡眠的成分。究竟GABA是甚麼？真的有助改善睡眠和情緒嗎？今期《親子王》「健康養生」中營養師會為你拆解！

（圖片來源：Freepik）

