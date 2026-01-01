Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小學校長分享2026年計劃 新一年教學展望 專家教拆解4大常見親子衝突情景︳《親子王》新一期精選內容

更新時間：14:38 2026-01-01 HKT
發佈時間：14:38 2026-01-01 HKT

即將踏入新一年，小朋友、家長、老師、校長都朝氣勃勃，擕手展開新一年的規劃，為未來的學習前路打好穩固基礎，健康愉快地成長。在AI革命的洪流下，教育應該如何轉型，配合新世代的發展呢？幾位小學校長將分享他們的真知灼見，合力啟發學生探索未知、擁抱未來。

金錢村何東學校  傳統與科技融合 

位於北區的金錢村何東學校，新一年將持續推動AI與課程的深度融合，強化教師專業發展，並積極與內地及國際教育夥伴交流合作。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

學校引進了宇樹科技（Unitree）的機械狗編程課程，讓學生學習如何操控與編寫機械狗動作，並結合STEAM項目，設計障礙挑戰與互動場景等，吳毓琪校長指出，學校以「童•真教育」為辦學理念，積極推動傳統文化與現代科技的融合，新一年學校繼續與時並進，開創AI人工智能跨學科教育，當中機械狗課程為學生開啟一扇通往人工智能及機器人技術的大門。

金錢村何東學校校長吳毓琪（圖片來源：受訪者提供）
金錢村何東學校校長吳毓琪（圖片來源：受訪者提供）

迦密梁省德學校 打造快樂智慧校園

踏入2026學年，迦密梁省德學校將會是觀塘區最新的一所學校，新校舍座落於安秀道33號，將於2026年1至2月竣工，是一所設計新穎、配套完備、擁有30個課室的標準公營學校，學校將在2026新學年遷入，提供一個更優質的學習和成長環境。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

李小娟校長指出，新校舍面積達6,783平方米，校園環境充滿大自然氣息，地下有兩幅垂直植生牆(Vertical Green Wall)，配以園圃小石徑及彩虹圍欄，增添校園綠意和自然感，讓學生在充滿柔和的自然色彩下生活和學習，有助紓緩壓力，增強歸屬感。教師可以善用校園自然環境發展更多的創意課程和教學，如生命教育、創意寫作、環保教育、自然科學等。

迦密梁省德學校李小娟校長（圖片來源：受訪者提供）
迦密梁省德學校李小娟校長（圖片來源：受訪者提供）

聖若瑟英文小學  SJ Pilot啟航新篇章

觀塘區聖若瑟英文小學為迎接新一年已做好準備，因應「男生特質」設計課程與活動，從語言、思維、體育到STEAM，全方位裝備男孩子迎向未來。學校與香港帆船運動總會破天荒合作，將開辦帆船課程，成為全港首間為小學生提供系統帆船訓練的學校。鄭德明校長說：「學校目標是讓每一位St.Joe Boys在愉快而富挑戰的學習旅程中，學會自律、堅毅與關愛。」

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

學校與香港帆船運動總會合作開辦帆船課程，學生不但學習掌舵、調帆等基本技巧，更會在教練帶領下認識航海安全、閱讀海圖、風向判斷及簡單戰術部署，從實戰中體會團隊合作與冷靜應變的重要。在風浪中找準角度、調整帆位，同學不知不覺培養出專注力與決策能力，而每一次成功起航，都是對自信心的一次鍛煉。

聖若瑟英文小學鄭德明校長（圖片來源：受訪者提供）
聖若瑟英文小學鄭德明校長（圖片來源：受訪者提供）


想知更多有關各位小學校長的2026年計劃，可留意最新一期《親子王》「教育專題」封面故事。

新年新教養 言語治療師兼新手媽媽拆解4大常見親子衝突情景

新年伊始，萬象更新，不少家長也期盼能與孩子展開新的相處篇章。然而，在忙碌的香港生活中，親子衝突總在不經意間爆發：做功課拖拖拉拉、在沙發上蹦跳叫不停、看電視永不願關機、兄弟姐妹時刻爭搶玩具⋯⋯這些場面是否令你感到疲憊又無奈？最新一期《親子王》就教大家拆解4大常見親子衝突情景。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

郊外迎新年 5大推介

新一年新開始，小朋友也長大一歲了。踏入新年，相信家長都希望小朋友能學業猛進，增長知識。今次《親子王》「玩樂提案」的幾項活動，有趣又益智，讓孩子從玩中學，探索廣闊世界，解鎖新技能！

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。   

新一期《親子王》現已出版，於各大7-11及OK便利店有售！

《親子王》第810期
發售日期：1月1日（星期四）
銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven

