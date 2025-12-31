守護心靈之光：正視香港學界自殺問題的6個成因與出路 ︳高主教書院前校長楊世德專欄

近年來，香港學生及教師自殺事件頻繁，凸顯了社會需重視的嚴峻現實。這些悲劇的成因多元，包括社會環境、家庭關係、個人抗壓能力及教育生態等因素的交互影響。今次來探討一下成因和有何出路：

1. 學生的成長困境

在競爭激烈的社會中，學業成績仍是成功的主要標準。許多父母在物質上過度保護孩子，卻忽略關心及了解他們的情緒，造成親子間的疏離。此種「重物質、輕心靈」的教養方式，使孩子在面對逆境時缺乏足夠的心理韌性，容易感到孤獨與無助。

2. 教師的沉重負荷

教師除了要關注學生成績，還要應對家長的高期望及處理教育改革帶來的挑戰。習慣傳統教學模式的教師，面對變革可能感到乏力，長期壓力若得不到釋放，會影響他們的心理健康，日積月累負能量，進而降低對學生的支持能力。

3. 校長的兩難局面

校長在面對學齡人口持績下降，生源問題的挑戰與及殺校潮的威脅，加上各持份者對學生成績的期望時，校長首要任務必須要提升學生學術水平以保持學校競爭力，但同時又要平衡教師工作壓力。稍有不慎，可能會陷入「兩面不是人，事事不討好」的困局，其他人不了解時，往往都會歸咎校長領導，抱怨政策失當。這情况十分普遍，需要互相包容及體諒，時常溝通及耐心聆聽，建立團隊，才是上策。

4. 重拾親子心靈對話

家庭應重視深層的親子關係。父母需以同理心傾聽孩子的聲音，讓他們感受到無條件的支持與接納。即便是短暫的真誠對話，也能幫助孩子面對壓力，提供堅實的情感基礎。

5. 營造校園希望工程

學校應創建支持性環境，讓教育不僅是知識的傳遞，更是生命的影響。教師需加強合作，學校亦要優先關注教師的身心健康，建立互助文化，促進整體的學習氛圍。

6. 重塑社會成功定義

社會應共同重構對成功的認知，鼓勵青少年探索多元的生活選擇。透過生涯規劃與體驗學習等活動，幫助他們理解學習的意義不僅在於成績，更在於自我實現和對社會的貢獻。

解決自殺問題不僅需要制度化的預防措施，更需人性化的關懷 —— 父母對孩子的愛、師生間的信任及同儕間的支持，唯有如此才能為下一代建立堅韌的心理防線，使每個生命都能在愛與希望中健康成長。

高主教書院前校長楊世德

曾任高主教書院校長，任內大幅提昇學校成績至Band 1A，對中小學升學策略素有研究；本身亦是前香港手球代表隊及羽毛球青年軍成員，現任多間學校校董並擔任香港島校長聯會榮譽會員部執委。

