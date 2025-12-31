給雙申英美大學「雙申」家庭3個建議：錄取季進行時從容規劃每一步 ︳海外升學

近日，許多同時申請英美大學的學生陸續收到錄取消息，過程中既有欣喜，也有焦慮。作為升學顧問，我常提醒家長：英美大學申請節奏迥異，時間線是關鍵。以下為大家梳理近期動態與注意事項，助你穩步前行。

英國申請：穩步推進，耐心等待是常態

英國大學透過UCAS系統申請，大部分課程採「滾動錄取Rolling Basis」，但審核進度因校而異。許多學生已收到首批錄取，例如University of Bristol的獸醫科學、University of Manchester的電腦科學等熱門學科。這類課程競爭激烈，早期錄取反映學生背景與課程高度匹配，值得慶賀。

然而，牛津、劍橋及醫學類課程仍處於面試階段，結果須待明年1月後公布。若你申請這些課程，現階段專注面試表現即可，無需與他人比較進度。

尚未收到任何錄取的學生也無須氣餒。部分大學（尤其G5名校）或需更長時間審核，例如帝國理工、LSE的個別學科，往往至明年春季才發放通知。請注意：只要在2026年1月14日首輪截止前遞交申請，大學均會公平審核；逾期則可能被拒或列入候補。建議學生定期查看UCAS系統，並確保聯繫郵箱暢通。

美國申請：緊張與策略並行的早期階段

美國大學的申請節奏更為複雜，當前正是Early Action（EA）與Early Decision（ED）結果發布的高峰期。與英國不同，美國早期申請具有約束性（Binding）或非約束性（non-binding），需謹慎規劃：Early Decision（ED）：具約束力，錄取後必須入讀，適合已確定「夢校」的學生。Early Action（EA）：非約束性，可同時申請多所，錄取後仍可比較選擇。

本周起，許多頂尖大學將陸續公布早期申請結果。若收到錄取，恭喜你！ED錄取者需按約定撤回其他申請；EA錄取者則可繼續等待後續結果。若未獲錄取或遭延後至 Regular Decision（RD），請勿灰心，這僅意味大學需要更多時間評估整體申請池。

Regular Decision階段將於明年1至2月截止，建議學生利用聖誕假期完善補充材料，如更新獎項、活動成就或提交近期成績。尤其對於常春藤盟校或頂尖文理學院，RD競爭同樣激烈，細節準備至關重要。

給雙申家庭的3個建議：平衡心態，放眼長遠

時間管理至上：英國UCAS截止後，重心可轉移至美國RD申請或面試準備，避免最後一刻匆忙。 結果解讀要理性：錄取與否受多重因素影響，毋須憑單一結果否定自身努力。英美教育理念不同，審核角度各異，適合的才是最好的。 留備後路：即使英國已獲錄取，亦不妨等待美國結果，比較課程結構、資源與職業支援後再作決定。

申請季是成長的歷程，每一步都值得珍視。祝願所有學生穩守節奏，收穫理想成果！

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

