4個方法温柔陪伴情緒低落的孩子 為孩子打傘一起走過情緒低落的日子︳顏鎧銘校長隨筆

因大埔火災帶來的沉重悲痛，學校取消了原定的燒烤晚會，並安排特別時段，與學生坦誠對話，輕聲解釋取消的原因 —— 讓孩子明白，對生命的敬畏，對苦難的温柔，以及願意為陌生人點亮一盞小燈的勇氣。這堂沒有教科書的課，教會學生同理與尊重。隨後，校園裏悄然出現了一面「祝福閣」，孩子們用便條紙表達哀悼與關懷；一張張小小卡片貼上去，像星光鋪滿整面牆。在這場意外帶來的傷痛裏，學校願用最温柔的方式，教會學生如何把心疼轉化為力量，把無力轉化為陪伴 —— 大概這是讓人深刻而動容的生命教育。成人的世界，總會經歷着生命中不同的難關；小朋友的世界，同樣也會有哀愁與難過。當小朋友情緒不好的時候，我們該如何陪伴孩子走過這段時期？

（圖片來源：FB@通德學校）

孩子的情緒就像天氣

小朋友的情緒就像天氣，有時晴朗，有時會突然下起傾盆大雨：可能因為考試成績不如預期、和好朋友吵架、家中發生一些變化，或是單純說不出原因的「心情不好」。這些情緒低落的時刻，其實是孩子成長的一部分。作為大人，我們最重要的任務，就是温柔地陪伴他們走過這段陰霾，讓他們知道：低落並不可怕，因為總有人在身邊拉着他們的手。

（圖片來源：FB@通德學校）

温柔陪伴的4個方法

1. 先接納情緒 再處理問題

當孩子說「我今天很不開心」，請不要馬上說「沒事啦！」、「快點開心起來」。你可以輕輕回應：「我看到你現在很難過，我陪着你，好嗎？」讓孩子感覺到「難過是被允許的」，他們的情緒才不會被壓抑，才有空間慢慢平復。

（圖片來源：FB@通德學校）

2. 用傾聽打開心扉

找個安靜的時刻，蹲下來和孩子平視，問：「可以告訴我，你心裏在想甚麼嗎？」即使他們說不出完整的原因，也沒關係，你的耐心傾聽，就是最好的擁抱。有時，孩子只需要知道「有人願意聽」，心結就已經鬆了一半。

（圖片來源：FB@通德學校）

3. 一起做小事 讓心情慢慢回溫

情緒低落時，不用強求大快樂，從小事開始就好：一起畫畫、散步、聽喜歡的音樂、閱讀繪本圖書，或是簡單地吃一頓溫暖的晚餐。這些日常的小溫暖，能讓孩子感受到生活還是安全的、可靠的，也能讓情緒找到出口。

（圖片來源：FB@通德學校）

4. 大人先照顧好自己

家長和老師的情緒會傳染給孩子。如果我們感到疲憊，請記得適時休息、尋求支援。我們穩定了，孩子才更容易安心。

（圖片來源：FB@通德學校）

情緒低落就像天上的烏雲，總會過去。而我們溫柔的陪伴，就是幫助孩子撐傘、一起等陽光的那個人。當他們再次抬起頭，一定會發現世界依然美好，而身邊的愛從未離開。

通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪者提供）

通德學校顏鎧銘校長

學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

相關文章︳「逆風」才更容易起飛！3招增強孩子心理韌性培養抗逆力︳顏鎧銘校長隨筆

相關文章︳學習是自然而然的事 助孩子抓緊學習動機和嘗試機會︳顏鎧銘校長隨筆

相關文章︳「熄電視」學節制玩桌遊代手機 訓練孩子這3方面能力︳顏鎧銘校長隨筆

相關文章︳飼養動物加入課程體驗自然 學校設「動物園親身接觸感受生命︳顏鎧銘校長隨筆

相關文章︳培養孩子好奇心與學習探索身邊的美好：從觀察螞蟻的一刻開始︳顏鎧銘校長隨筆