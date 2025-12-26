除夕自助餐︳酒店自助餐快閃優惠低至$634：帝苑酒店/香港麗思卡爾頓酒店/都會海逸酒店

聖誕到了尾聲，是時候迎接2026年的來臨。就跟一家人去品嘗各款酒店自助餐，共享豐盛美饌之餘，也可趁最後機會欣賞佳節燈飾，也可一家人整整齊齊一起倒數。今日特別推介多間有酒店自助餐，更有快閃last minute優惠，不少更有買2送1等優惠，即刻預訂，到時開開心心在美食伴隨下倒數。

除夕自助餐優惠1：都會海逸酒店快閃買2送1

家有愛吃朱古力的大、小朋友，就要在除夕來到紅磡都會海逸酒店，12月31日及1月1日特別推出的「冬日童夢奇緣」自助餐，70米長自助餐檯上除了有逾200款菜式，更有與KITKAT聯乘的出品的多款特色甜品，如層層堆疊的KITKAT朱古力塔、KITKAT朱古力心太軟與香濃KITKAT朱古力芝士餅，於即日至2026年1月1日期間，每個自助餐時段首50位付費的小童賓客，還可獲得一次「冬日童夢奇緣」夾公仔機會呢！

（圖片來源：Klook）

而即日至1月1日，自助餐將以「蟹香凝珍」為主題，必試精選松葉蟹及麵包蟹，以及以蟹入饌的各款中式及亞洲美食，如泰式羅勒葉炒麵包蟹、薑蔥松葉蟹腳、燒松葉蟹肉伴甜蕃薯等，亦有備有多種海鮮及即開生蠔，另有刺身、自製丼飯、各式燒肉扒、沙律及熱盤。

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：



【快閃買2送1】都會海逸酒店自助晚餐丨無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

優惠：只需HK$1,734起（人均：HK$578；原價：HK$2,304）

優惠開售日子：即日起開售

適用日期：2025年12月28日，12月29日，12月31日，2026年1月1日至1月31日

購買連結：＞＞按此＜＜

除夕自助餐優惠2：香港柏寧酒店快閃買2送1

於節日期間，香港柏寧酒店PLAYT特別推出三道現場即製的特色菜式：香煎法國鴨肝配雜莓汁及乾果麵包多士（晚餐）、灸燒和牛壽司（晚餐）、酥皮蟹肉周打湯（晚餐）。另外亦有最經典的聖誕美食︰慢烤聖誕火雞（午餐及晚餐）和烤聖誕火腿配蜜糖燒汁（午餐及晚餐）。甜品方面，必試海鹽芝士意式雪糕，獨特的鹹甜風味為味蕾帶來難忘的口感，還有人見人愛的聖誕朱古力樹頭蛋糕及熱情果朱古力蛋糕等，都是甜品控要試的款式。

（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【買二送一 / 第二位半價】香港柏寧酒店 - PLAYT ｜自助晚餐 除夕適用

【買2送1】香港柏寧酒店PLAYT自助晚餐 | 鮑魚、生蠔、龍蝦海鮮

優惠：只需HK$1,904起（人均：HK$634；原價：HK$2,732）

購買連結：＞＞按此＜＜

【第2位半價】香港柏寧酒店PLAYT自助晚餐 | 鮑魚、生蠔、龍蝦海鮮

優惠：只需HK$1,408起（人均：HK$704；原價：HK$1,822）

購買連結：＞＞按此＜＜

香港柏寧酒店自助餐優惠詳情：

優惠開售日子：即日起開售

適用日期：2025年12月26-28日，12月30-31日，2026年1月2日至1月31日

購買連結：＞＞按此＜＜



除夕自助餐優惠3：香港麗思卡爾頓酒店低至75折

香港麗思卡爾頓酒店Café 103節慶啦期間將推出「品味節日極致美饌」，供應的招牌慢烤火雞配紅莓醬、輪流登場的頂級烤肉，以及豐盛海鮮如新鮮龍蝦、雪蟹腳和周末晚餐限定的生蠔，更有一系列的精選熱盤，令節慶可以被滿滿的美食包圍。星期六、星期日自助午餐及所有自助晚餐時段更會有新鮮生蠔供應。

（圖片來源：官方圖片）

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【低至75折】香港麗思卡爾頓酒店自助晚餐Café 103｜生蠔、龍蝦、雪蟹腳、意式雪糕

優惠：只需HK$763起（原價：HK$988）

優惠開售日子：即日起開售

適用日期：2025年12月25日，12月31日，2026年1月1日至3月31日

購買連結：＞＞按此＜＜

除夕自助餐優惠4：九龍海逸君綽酒店低至56折

12月 「節日歡騰海鮮」自助晚餐將有提供上乘刺身，可以盡情食三文魚籽、日本油甘魚、深海池魚、阿根廷紅蝦、北海道帶子、北寄貝、赤貝、吞拿魚、拖羅蓉，亦有海鮮凍盤，包括有即開生蠔、龍蝦、雪花蟹腳、紅楚蟹、麵包蟹等，也有磯煮鮑魚、薑蔥炒鮮龍蝦、香煎鵝肝、有骨燒牛肉、龍蝦湯，最後必試各式甜品，由乳酪蛋糕、士多啤梨白桃卷、芒果班蘭戚風蛋糕、D24榴槤蓉、蘋果金寶、芒果拿破崙以及10款Mövenpick雪糕為自助餐作甜美終結。

（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【低至56折】九龍海逸君綽酒店｜The Promenade晚市自助餐

優惠：只需HK$744起（原價：HK$1,010）

優惠開售日子：即日起開售

適用日期：2025年12月26日，12月31日，2026年1月1日至1月31日

購買連結：＞＞按此＜＜



除夕自助餐優惠5：灣仔會展中心薈景買1位成人送1位6歲或以下小童

由即日至12月31日，灣仔會展中心薈景將提供「佳節海景自助晚餐」，以多款節慶佳餚及精選海鮮點亮節日。除了一系列期間限定美饌如燒聖誕火雞、燒蜜餞火腿、鐵板煎龍蝦、鴨肝慕絲批及烤瑞士熱溶芝士等輪流登場，還有多款環球冰鎮海鮮，如即開生蠔、加拿大波士頓龍蝦及長腳蟹亦應有盡有；而甜品將每一款都充滿了節日氣氛，讓一家人可共度佳節。

（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【買1位成人送1位6歲或以下小童】灣仔會展中心 - 薈景｜自助晚餐 + 無限暢飲 除夕適用海鮮自助晚餐 + 無限暢飲

優惠：只需HK$853起（原價：HK$988）

優惠開售日子：即日起開售

適用日期：2025年12月27，28，31日

購買連結：＞＞按此＜＜



