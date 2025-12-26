2026年教育大趨勢 教學轉型將由AI領航？有學校重磅推全校取消默書︳《親子王》新一期精選內容

日本有一種名為「今繼」（Kintsugi）的傳統工藝，將漆與金粉注入器皿的罅隙或裂縫中，修補而不掩飾，象徵擁抱缺損、繼續前行，就像我們在普天同慶聖誕節之時，立於2025年之末而展望2026年。這一年，本地教育以AI異軍突起，在各個界別刮起變革旋風，未來發展仍以其為核心，而在「留學香港」品牌推動下，國際學校紛至沓來，又將開創甚麼局面？

AI仍是主流 更見精益求精

說AI是2025年學界大熱課題，相信沒有人會反對，教育局公布推出「『智』啟學教」撥款計劃，以支援中小學善用AI提升學與教效能，並預計於2026年發表「中小學數字教育藍圖」。保良局黃永樹小學早就應用AI於學校設施、趣味範疇、課堂上的AI輔助系統，當中最亮眼當然是用於批改中文作文，陳瑞良校長說下一步會從行政和教學兩方面推動數字教育。

（圖片來源：受訪者提供）

不同學校都大力推動AI，陳校長預計未來當數字教育越普及，既提高學生的獨立性和自主性，也同時衍生人際關係和社交技能的問題。

保良局黃永樹小學陳瑞良校長 （圖片來源：受訪者提供）

全校取消默書 重拾幸福價值

樂善堂梁銶琚學校（分校）於10月投下了重磅消息：由本學年開始取消全校的中英文默書，以多元化識字策略取代。這措施已實行了一個學期，劉鐵梅校長檢視學生不論在課堂表現、自主學習記錄及日常課業中，在識字與運用能力方面皆有明顯進步。學校改以多元化的遊戲與情境活動，幫助學生在興趣中鞏固字詞，並強調理解與應用，劉校長認為體現了學習的真正意義不在於分數的高低，更不應只以分數去定義學生。

自主學習簿將學習的主動權交還到學生手中。（圖片來源：受訪者提供）

樂善堂梁銶琚學校（分校）劉鐵梅校長 （圖片來源：受訪者提供）



