中英文詞庫│強化英文詞彙庫必先掌握兩個學習系統 3個記熟英文Sight Words小遊戲

身為外籍英文老師，威廉王國英語教室Senior Head Teacher Mr Luke經常被家長詢問「怎樣才能學好英文」。Mr Luke坦言不少本地小朋友認為學英文只為了應付考試，生活上欠缺頻繁使用英文的機會，違反了學習語言的本質。「語言是與人溝通的工具，將其側重於考試的話，難免對學習英文失去興趣。」本地小學鼓勵同學製作英文詞彙庫（vocabulary building、word bank），Mr Luke認為正好鼓勵小朋友由「被動學習」轉為「主動學習」。

中英文詞庫│增強英文詞庫先要掌握兩個學習系統

詞彙庫讓小朋友將課堂所學的生字，以自己的方式（筆錄、畫圖、創意小本子）紀錄下來，有別於傳統模式老師教授、學生抄寫死記的單向模式，Mr Luke指出：「小朋友培養出整合能力，自行思考如何將生字分類，例如用圖畫表達生字，既能運用左右腦功能，也令記憶更深刻，更具趣味性。」

作為全球使用最廣、最具影響力的通用語，英文跟中文一樣，都是一種歷史悠久的語言，小朋友要增加識字量、掌握學習法門，就要掌握英文的兩個系統，一個是Phonics（拆解拼讀），另一個就是Sight Words（靠記憶識別），如He, She, The, Was, One等，又或英文閱讀中頻繁出現的單字如the, are, what, they, we, to, so等，這些字都未能完全用Phonics規則拼出來，小朋友只能硬記，而Sight Words（常見字或視覺字）正好是詞彙庫的骨幹成員，也對聽、說、讀、寫有極大幫助。

聆聽：旅行時，如果連基本詞彙量都欠奉，根本理解不到外國人的說話，但如果有詞彙庫基礎，小朋友便能聯想到關鍵字。例如在餐廳，侍應問"What would you like to drink？"，小朋友未必聽得懂每一個字，但他聽到What和drink就能聯想到是問他想喝甚麼飲料，從而理解整句說話的意思。 說話：詞彙庫能幫助將生字分類，如動物類、食物類，還有情緒類（happy, sad, excited, worried）。從小建立好分類，口語表達便會更精準，不會只是說I am happy、I am scared，可以說進階句子如I am delighted、I am terrified。 閱讀與寫作：如果詞彙量少，連基本字都不熟，便難以透過前文後理去理解文章。寫作時，詞彙庫能助於思考及精準使用形容詞，以「大」為例，初小生一般只會用big，隨着認識的詞彙與日俱增，就懂得運用huge、giant甚至massive等字，令文章更具創意和層次感，不會重複用字。

熟讀Sight Words 閱讀能力驟升

熟讀Sight Words，還能提升閱讀速度和理解能力，因此Mr Luke很贊成製作Sight Words的詞彙表，他形容小朋友閱讀就像電腦運算，如果每一個生字都要解碼、拼音，腦袋很快便疲憊不堪，要是能掌握足夠的Sight Words，看到單字就能「直覺識別」生字甚至整句句子的意思，便能大幅提升閱讀流暢度，也有更多腦力去理解文章。「所以Sight Words和Phonics是相輔相成，前者負責快速理解常見字，後者就負責拆解難字，兩者結合才能流暢閱讀。」

若然小朋友已經擁有基礎的詞彙庫，該如何引導他們進一步活用字詞呢？「可以要求他們選字更精準，就以表達情緒的形容詞happy及delighted作例，在句子結構上，引導小朋友由『核心句』開始擴展。」

舉例：A dog is barking.

如果有字庫基礎，可以加上

形容詞 (adjectives)：甚麼樣的狗？--> A fluffy dog

副詞 (Adverbs)：怎樣吠？ --> barking loudly

場景 (Setting)： 在哪裏？ --> in the park

組合：A fluffy dog is barking loudly in the park.

「這樣畫面就豐富得多了。對於高小生來說，詞彙庫可以細分為形容詞區、副詞區，寫作時就能隨手拈來，不會覺得辛苦了！」

動手做英文詞彙庫2個建議

傳統的英文詞彙庫，常見將生字抄寫在一本簿中，左邊英文右邊中文，力圖中英對照，Mr Luke笑言這樣真的很boring（沉悶），建議家長應該注意重靈活性和趣味性。

1. 靈活性

小朋友從小一、小二開始累積生字，為了易於記認，需要將生字分類，因此製作詞彙庫的工具應該要靈活，方便分類與擴充。建議使用兩孔文件夾，方便隨時添加A4紙，讓小朋友將同一類別的詞彙收納在一起；或者使用圓形活頁夾串連生字卡，記得要按類別來整理，便利小朋友隨着學習成長，詞彙可以不斷累積與分類。

2. 趣味性

最重要讓小朋友多參與，而不是單純地抄寫及重複溫習，透過視覺或動態活動，加深對生字的印象。

畫圖 ：初階時多運用此方法，達到視覺參與，比如學習動物的生字，同時畫出該動物的圖畫。

：初階時多運用此方法，達到視覺參與，比如學習動物的生字，同時畫出該動物的圖畫。 剪貼：引導小朋友從英文雜誌《National Geographic》剪出「十種不同的動物」圖片，貼在生字卡上，再自己畫圖並寫上生字，下次就改為剪貼人物表情或建築物等，不但能豐富詞彙庫，又可透過「動手做」加深印象，而且雜誌圖片精美，可訂立不同主題而選配相關圖片。

後記：締造英文環境

小朋友要煉成英文，家長除了協助子女自建英文詞彙庫外，更要練好聽、說的能力，Mr Luke認為最重要是刻意締造英文語境。「要讓小朋友感受到英文運用的必要性，家長可設定每天固定5至10分鐘的『英語時間』，全家只用英文溝通。重點是營造一個『安全、願意表達』的環境，不用怕錯，提升小朋友的正面態度。」

點擊圖片瀏覽3個英文Sight Words小遊戲：

必記代名詞Sight Words

I you it me yours its my he they myself him them we his their us she this that these those

