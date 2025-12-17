災難現場的「細路」精神：發起募捐、送物資  同理心與責任感值得大人驕傲︳梁永樂專欄

做了爸爸有沒有令我變得更強大我不敢講，但肯定令我變得更「眼淺」。

大埔火災奪去過百生命，令無數家庭支離破碎，我連日跟進新聞報道，看到有人成功逃生，也看到有家屬苦候多日卻等來壞消息，每次都忍不住眼濕濕；另一邊廂，當看到市民自發向災民伸出援手，人間有愛的精神又令我動容。患難見真情，這句說話應用在平日最精叻的香港人身上，一點都不假。

（圖片來源：《星島日報》）

我平日最經常聽到家長提問「小朋友派不到好學校點算」、「小朋友讀書唔叻點算」，總是盡力提醒：記不記得孩子出生的初心呀？不就是希望他們健健康康、開開心心？

沒甚麼比平安重要

今次火災，有位脫險的爸爸受訪時說，獲救前回望家中最後一眼，那些珍藏模型和限量版玩具，那一刻變得微不足道。跟生命相比，過去那些令人掛心的學業成績表、事業履歷表，原來不值一提。

災難固然慘痛，但也提醒我們一個真理：生活的確充滿令人繃緊的死結，但生命同時亦很脆弱無常。故事裏的燈神給阿拉丁三個願望，但有時命運之神只會給我們一個選擇 — 甚麼才是你的終極願望？原來一家人平平安安、齊齊整整，已經值得滿足。

（圖片來源：《星島日報》）

劫難當前，前線人員的付出亦令人動容。消防與警察們盡忠職守，專業堅定的精神令人敬重；更深深打動我的，是無數市民的自發行動，當中不少還是仍在求學、經常被大人說成「細路仔識啲乜」的學生。他們發起募捐，把物資送到庇護站，全部出於自覺和善心，沒有大人提示或要求。相比教育局平日為香港學生在甚麼國際評估排名「報喜」，我覺得這種同理心、責任感與社會關懷，更值得成年人鼓掌和驕傲。如果家中孩子告訴你，他們想捐出一點零用錢，或者寫一張心意咭給災民，請不要以「有鬼用咩」回應。小朋友雖然沒有親身經歷火災，但是次香港集體創傷，小朋友同樣感受到，送上祝福也是處理自己情緒的一種方式。請家長表達欣賞和支持，陪伴他們走過這段困難的日子。

（圖片來源：《星島日報》）

學校是強大後盾

一位大埔區校長告訴我，有受災學生復課首天，書包、校服全不見了，有同學仔主動提出：「我可以幫你買新的。」這時小朋友答道：「但我現在不想講……」聽到這裏，我又開始不爭氣地眼濕濕。如果學校裏有受災的孩子，請老師、同學加倍留心和愛護 — 當家不存在，學校便成為孩子們一個重要的後盾和避風港。

（圖片來源：《星島日報》）

寫這篇文章，心情確實沉重，但在黑暗之中見到人性的光輝，我覺得在生者要繼續傳遞這點光，才不致辜負活着的意義。困難的日子，希望香港人能夠繼續發揮人性的光芒，守望相助，互相扶持。

梁永樂 — 資深傳媒人、教育公關

擔任教育公關超過十年，同時為香港電台家長節目 《我們不是怪獸》及商業電台教育節目 《334校網》 主持人，致力將學校特色、優點，透過媒體及各種途徑宣揚，讓公眾特別是家長了解學校的理念更多。

