升學專家親授全方位升學指南：小學叩門+插班策略 為非本地家庭提供實用資訊

更新時間：15:37 2025-12-16 HKT
 由出生地遷移至另一個地方生活，人生路不熟，若然同時要為孩子計劃升學，家長難免感到徬徨，如果有升學專家教路，就可以為孩子鋪排一條安穩順暢的升學路。由資深升學專欄作家陳筱芬教育博士撰寫的《來港升學全攻略 香港中小學及大學教育全方位選校指南》匯集小、中、大學升學的全方位資訊，就可以助家長一臂之力。

全方位升學指南 為非本地家庭提供實用資訊

由資深升學專欄作家陳筱芬教育博士撰寫的《來港升學全攻略 香港中小學及大學教育全方位選校指南》，旨在為非本地家庭提供從入讀小學、中學至大學的實用指南，全面剖析香港教育體系，更深入分析中小學叩門、插班的策略，分享內地子女來港插班成功個案，好等一眾家長與學生更為掌握箇中技巧。

《來港升學全攻略 香港中小學及大學教育全方位選校指南》建議售價：$188（圖片來源：《親子王》）
此外，書中還有大學面試貼士，以及各大學與大專院校的皇牌學系分析，相信對同學選科至為實用，陳博士同時為一眾大學生指點畢業後出路，探索畢業生的就業（IANG）、海外深造或返回內地發展的多樣可能，也讓同學清晰未來的全景規劃。

本書提供大量本地升學資訊，為非本地家庭提供從入讀小學、中學至大學的實用指南。（圖片來源：《親子王》）
《來港升學全攻略 香港中小學及大學教育全方位選校指南》建議售價：$188
零售點：天地、HKTVmall

