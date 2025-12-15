消委會評測︳25款去角質潔面產品12款獲5星好評 3款太酸或刺激肌膚/3款含二噁烷 附醫生使用建議

消委會評測︳消費者委員最新測試25款去角質潔面產品，當中涵蓋平價藥妝至高端品牌，測試重點評估化學安全性和配方成分，結果顯示整體果酸及水楊酸含量均符合內地上限，但部分樣本存潛在風險。當中有12款獲5星好評，如BIODERMA、Neutrogena、CeraVe等，當中最便宜的只需$40。測試樣本中有3款產品的酸鹼值過低，或會刺激皮膚；另有3款含有二噁烷，有一款超過了歐盟的建議限值，但符合內地要求。即睇消委會去角質潔面產品12款5星好評推薦及皮膚科醫生使用建議。

消委會評測︳25款去角質潔面產品12款獲5星好評

消委會找來市面上25款去角質潔面產品，涵蓋不同價位及產地，樣本售價由每件$29至$450。測試重點評估化學安全，包括果酸、水楊酸含量、酸鹼值（pH）、香料致敏物質、二噁烷及游離甲醛等，參考內地《化妝品安全技術規範》及歐盟《化妝品條例》。當中大部分產品的果酸及水楊酸含量均符合內地規範上限，惟當中有3款產品的酸鹼值過低，包括collagen by watsons淨澈去角質潔面啫喱、Detclear水果煥膚去角質啫喱及ROSETTE果酸去角質維C凝膠 亮透型，酸鹼值過低可能會刺激皮膚，尤其對敏感肌或皮膚病患者風險更高。

二噁烷被列為可能令人類患癌物質，或會於產品生產過程中經化學反應產生。歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》均要求化妝品中不可添加二噁烷，然而若屬於非刻意添加而技術上無法避免，則允許化妝品含有微量二噁烷。測試結果顯示3款樣本檢出二噁烷，全部符合內地要求，但其中1款Detclear水果煥膚去角質啫喱高於歐盟SCCS的建議水平。一般而言，潔面用品與皮膚接觸的時間短，用後亦會立即沖洗，經皮膚接觸而吸收的劑量不高。

全部樣本均沒有檢出歐盟禁用的2種香料物質，18款檢出1種至11種限用香料物質，12款均含有檸檬烯，是測試中最常見的香料致敏物質。

消委會去角質潔面產品 5個選購及使用小貼士

不少女士會有使用去角質潔面產品的習慣，藉以去走死皮，改善肌膚暗啞等問題，但由於去角質潔面產品含有一定的果酸及水楊酸，消委會及香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅有以下5個選購及使用小貼士：

使用含果酸和水楊酸等產品時（尤其是患有皮膚病或皮膚容易過敏的人士），建議應先在局部範圍試用及由低使用頻率開始，以觀察是否出現過敏或刺激反應。使用後，若出現持續紅腫等不適狀況時，應立即就醫診治；

初次使用產品前，必須細閱產品說明，留意建議的使用時間和頻率。樣本中，4成樣本說明可供每日使用，另有約3成樣本建議每星期使用1至3次不等；至於駐留時間方面，一般建議20秒至2分鐘不等；

冬季天氣較為乾燥，應適度減少去角質潔面產品的使用頻率；

使用去角質潔面產品時，應避免產品接觸眼睛、口鼻黏膜等敏感部位，亦應避免用於傷口和正在發炎的暗瘡患處等位置：及

進行去角質程序後，皮膚可能會變得乾燥及較容易受陽光日曬影響，建議盡快為皮膚作保濕護理，並於外出時作足夠的防曬措施，塗抹可以同時抵禦紫外線UVA和UVB的防曬乳霜，以及避免曝曬。

資料來源：消委會

