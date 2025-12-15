Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE選科︳DSE、A-Level選科黃金秘訣：升學規劃要「以終為始」 4大大學學系對應科目︳海外升學

親子
更新時間：07:15 2025-12-15 HKT
發佈時間：07:15 2025-12-15 HKT

對於選科，不少香港學生和家長都會陷入「邊科成績好選邊科」的思維。這種策略看似穩妥，卻可能讓未來升學之路越走越窄。作為海外升學顧問，我始終建議學生以一個核心原則規劃選科：從大學與職業目標倒推中學選科。這不僅能最大化競爭力，更可避免將來因科目限制而錯失理想學系。

為甚麼「以終為始」如此重要？

大學熱門學科收生，對高中選科有明確要求。若等到中六才發現自己未修讀關鍵科目，即使成績優異，也可能與夢想學系失之交臂。例如：

  • 醫科類（如醫學、牙醫、藥劑）：必須修讀生物、化學。若只憑「成績好」選修地理、歷史，卻忽略科學科目，將來幾乎無法申請醫學相關學系。
  • 英國經濟學：許多頂尖大學（如倫敦政經LSE、華威Warwick）要求附加數學（M1  /2、Further Mathematics）成績，因為經濟學需紮實的數理基礎。若僅修讀核心數學，即使5**亦難滿足要求。
University of Warwick（圖片來源：University of Warwick）
University of Warwick（圖片來源：University of Warwick）
  • 電腦科學：學生常誤解「修讀ICT已足夠」，但實際上，英美大學更看重數學、附加數學，甚至物理，因為編程與算法核心是邏輯與數理能力。在多年升學指導經驗中，最讓我擔憂的選科組合之一，莫過於中史、生物加ICT。這三科單獨來看皆具價值，但組合在一起卻暴露致命問題：科目關聯性弱，無法形成明確的學術方向。
  • 對英國大學而言，這樣的組合缺乏核心學科支撐。若學生想申請生物相關學系，缺少化學會讓申請非常被動。想申名牌大學的電腦科學或數據分析，但沒有附加數學或物理學的背景加持，亦未必申請到名牌大學的電腦科學。
（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

這種「大雜燴」組合，往往反映學生選科時僅憑興趣或成績，而未考慮大學學科的連貫性要求。我曾遇過修讀此組合的學生，最終因科目不符合要求，被迫放棄申請英國羅素集團大學的生物相關學系，十分可惜。

以下是常見目標學系與對應的DSE或A-Level選科建議（具體需參考大學官網）：

  1. 工程類：數學、物理、化學，而且部分大學要求附加數學。
  2. 法律：雖無硬性科目要求，但英國大學重視「批判思維」，推薦選修歷史、經濟、英國文學等對文字理解要求較高的學科。
  3. 經濟學：數學、經濟為核心，附加數學能提升申請頂尖院校（如牛劍、LSE）的競爭力。
  4. 建築學：需結合藝術與科學，建議修讀數學、物理，並準備作品集。
University of Oxford（圖片來源：University of Oxford）
University of Oxford（圖片來源：University of Oxford）

許多學生因「化學成績一般」而放棄選修，改選其他「易取高分」科目，但若未來想讀醫科，這便成致命傷。與其逃避難科，不如及早補強基礎。例如，附加數學難度高，卻是申請工程、經濟、電腦科學的關鍵，放棄它等於放棄這些領域的入場券。給家長的建議：平衡興趣與現實我理解家長擔心子女壓力，但與其讓孩子「先選易讀科目，再見步行步」，不如提早與他們深入討論未來方向。記住：今天的選擇，決定明天你能走多遠。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

 

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽
Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

Iris Cheung
英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽
由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。 
網站：www.britannia-study.com 
電郵：[email protected]

相關文章︳「全英Top 10」可信？「校排名」=「科系強」？參考大學排行榜前必須知道的「真相」︳海外升學

相關文章︳海外升學︳把握黃金申請期：英國頂級私校香港面試全攻略 家長必做的3件事

相關文章︳申請英國寄宿名校5大要訣：為子女鋪設最適合的英國升學之路︳海外升學

相關文章︳英倫升學：掌握改革新制寫好UCAS個人陳述 3大核心重點+4個實用技巧︳海外升學

相關文章︳人生的兩個轉捩點：從挫折到成長的旅程 或有意想不到的正面影響︳海外升學

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
10小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
13小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。美聯社
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
3小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
17小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
13小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
13小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
22小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT