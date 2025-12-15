DSE選科︳DSE、A-Level選科黃金秘訣：升學規劃要「以終為始」 4大大學學系對應科目︳海外升學

對於選科，不少香港學生和家長都會陷入「邊科成績好選邊科」的思維。這種策略看似穩妥，卻可能讓未來升學之路越走越窄。作為海外升學顧問，我始終建議學生以一個核心原則規劃選科：從大學與職業目標倒推中學選科。這不僅能最大化競爭力，更可避免將來因科目限制而錯失理想學系。

為甚麼「以終為始」如此重要？

大學熱門學科收生，對高中選科有明確要求。若等到中六才發現自己未修讀關鍵科目，即使成績優異，也可能與夢想學系失之交臂。例如：

醫科類（如醫學、牙醫、藥劑）：必須修讀生物、化學。若只憑「成績好」選修地理、歷史，卻忽略科學科目，將來幾乎無法申請醫學相關學系。

英國經濟學：許多頂尖大學（如倫敦政經LSE、華威Warwick）要求附加數學（M1 /2、Further Mathematics）成績，因為經濟學需紮實的數理基礎。若僅修讀核心數學，即使5**亦難滿足要求。

University of Warwick（圖片來源：University of Warwick）

電腦科學：學生常誤解「修讀ICT已足夠」，但實際上，英美大學更看重數學、附加數學，甚至物理，因為編程與算法核心是邏輯與數理能力。在多年升學指導經驗中，最讓我擔憂的選科組合之一，莫過於中史、生物加ICT。這三科單獨來看皆具價值，但組合在一起卻暴露致命問題：科目關聯性弱，無法形成明確的學術方向。

對英國大學而言，這樣的組合缺乏核心學科支撐。若學生想申請生物相關學系，缺少化學會讓申請非常被動。想申名牌大學的電腦科學或數據分析，但沒有附加數學或物理學的背景加持，亦未必申請到名牌大學的電腦科學。

（圖片來源：Freepik）

這種「大雜燴」組合，往往反映學生選科時僅憑興趣或成績，而未考慮大學學科的連貫性要求。我曾遇過修讀此組合的學生，最終因科目不符合要求，被迫放棄申請英國羅素集團大學的生物相關學系，十分可惜。

以下是常見目標學系與對應的DSE或A-Level選科建議（具體需參考大學官網）：

工程類：數學、物理、化學，而且部分大學要求附加數學。 法律：雖無硬性科目要求，但英國大學重視「批判思維」，推薦選修歷史、經濟、英國文學等對文字理解要求較高的學科。 經濟學：數學、經濟為核心，附加數學能提升申請頂尖院校（如牛劍、LSE）的競爭力。 建築學：需結合藝術與科學，建議修讀數學、物理，並準備作品集。

University of Oxford（圖片來源：University of Oxford）

許多學生因「化學成績一般」而放棄選修，改選其他「易取高分」科目，但若未來想讀醫科，這便成致命傷。與其逃避難科，不如及早補強基礎。例如，附加數學難度高，卻是申請工程、經濟、電腦科學的關鍵，放棄它等於放棄這些領域的入場券。給家長的建議：平衡興趣與現實我理解家長擔心子女壓力，但與其讓孩子「先選易讀科目，再見步行步」，不如提早與他們深入討論未來方向。記住：今天的選擇，決定明天你能走多遠。

（圖片來源：Freepik）

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

