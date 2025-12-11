小一統一派位2026專家教避開選校誤區提升派位成功率 隱世地區學校推介︳《親子王》新一期精選內容

隨着11月底小一「自行分配學位」結果公布，先恭喜直入心儀小學的小朋友及家長，至於未能在此階段獲派學位（大部分學童是必然）就要準備下一個階段，俗稱「大抽獎」的小一統一派位。面對這個更靠運氣的「遊戲」，緊張無助，在所難免。為此，升學專家亦會提供填表策略。此外， 集結多方推薦的真「隱世好校」名單，讓家長認識更多地區早具名聲的低調學校，全力支援家長，陪伴大家面對這段歷程。

避開誤區 提升派位成功率

小一統一派位將於2026年1月19至25日透過「小一入學電子平台」，又或在1月24至25日到指定中心辦理選校手續，相信不少家長正為填選志願而苦惱。升學專家梁永樂提醒家長要避開常見的填表誤區，並提供實用建議，避免「派到無雷公咁遠」的遺憾。

升學專家梁永樂（圖片來源：受訪者提供）

3大核心建議

統一派位雖有運氣成分，但策略部署能顯著影響結果。梁永樂提醒家長，填表前應充分了解校網狀況，還要親身到心儀學校視察，保持理性與彈性，才能為孩子爭取最佳起點。

1. 貫徹「1-1-1」 首志願全力衝刺

為向最心儀學校充分顯示誠意並為「叩門」鋪路，許多家長會採用「1-1-1」策略，因此，乙一通常是此策略的延續。

2. 理性部署乙二、乙三

家長需要克服心理關口，將「入讀後不失望」的學校填於乙二、乙三，避免志願全集中熱門學校而導致「鏈式失敗」。

3. 單性別學校不一定能增加取錄機會

男校或女校雖排除了另一性別競爭，但因為一般較受歡迎，中籤率未必更高，選校應以教育理念為先。與其盲目追求名校，不如綜合考慮孩子適應性、學校文化及升學路線，避免因單一標準而「炒車」。



（圖片來源：PhotoAC）

地區之選 隱世高質

既然統一派位不論甲部及乙部都要填學校，最考家長莫過於對所屬校網的學校有否充分認識。家長心中的「最心儀」，肯定都是人所共知的熱門學校，坊間已經有大量資訊，實在不再需要着墨介紹。綜合了各方面意見，精挑細選了部分校網內的地區之選，讓家長多一個考量。

46校網 香港道教聯合會雲泉學校

去年才落成的嶄新校舍，設備完善，一直受非華語家長歡迎，因而有豐富英文語境，造就國際化校園氛圍，同時設外語班，自選修讀每星期一節的西班牙語或法語。兩大校本課程分別是Hello future programme，即為STEAM，旨在培養學生創科能力，以及世界公民課，以中華文化為軸， 從個人出發、家庭、學校、社區、香港、國家、世界，培養正確價值觀及世界公民意識。

46校網 香港道教聯合會雲泉學校 （資料圖片）

48校網 聖公會基樂小學

隱身於樂華邨，名副其實的屋邨小學，但升中表現唔失禮，2024至25年度的派位結果，派首三志願達98%，學生入讀中學包括藍田聖保祿中學、聖言中學、順利天主教中學、觀塘瑪利諾書院等，也有不少挑戰區外英中成功。學校採用不同的教學模式，重視兩文三語，一至四年級全為粵教中班，四年級開始按成績分班，五至六年級開設兩班粵教中班及兩班英文班。

48校網 聖公會基樂小學（資料圖片）

