史丹福大學研究：當孩子不再聽你話是他們的大腦在成長 跟青春期子女相處的3個建議︳親子熱話

孩子漸長，有一天，你將發現孩子不再如年幼時事事聽從，彷彿變得冷漠，會「頂嘴」，或對父母的話語充耳不聞，甚至更熱衷於朋友的意見。不過一項歷時一年，由史丹福大學醫學院神經科學家Vinod Menon團隊主導，招募了46名7至16歲的孩童及其母親的研究中， 發現孩子不再聽話並非「叛逆」，其實別有原因。

青春期的「疏離感」不是反叛 而是成長關鍵

史丹福大學醫學院神經科學家Vinod Menon團隊的研究人員先錄下每位母親朗讀中性詞句的聲音，接着讓孩子聆聽母親聲音與陌生女性的聲音，同時利用功能性磁振造影（fMRI）追蹤大腦活動變化。

發現12歲以前的兒童在聽到母親聲音時，大腦獎賞與社交區域立即被激活，顯示他們對母親聲音的高度關注和情感連結；但在13歲左右，這種神經反應出現了劇烈轉變：青少年的大腦開始對陌生聲音更敏感及感興趣，甚至對陌生聲音釋放更多多巴胺，並投放更多注意力於相關活動。Menon團隊的研究指出，這種轉變其實是人類社會化的關鍵階段，有助青少年個體擴展社交圈、培養自我認同。在青少年時期，個體需要發展獨立性，探索更廣闊的世界，因此大腦會自然地將注意力轉向外部刺激，包括同儕和社會群體。所以，青春期的「疏離感」並不是反叛的開端，所以爸媽們不用難過，孩子只是開始長大了啊！

跟青春期子女相處的3個建議

這項研究結果提醒父母，孩子在青春期的「不聽話」並非反叛的開端，而是大腦成長的自然表現。父母應該理解並接納這種轉變，亦可從「指揮者」轉為「引導者」，給予孩子更多的空間和支持，幫助他們順利度過青春期。

1. 保持開放的溝通

或許子可能不再像以前那樣願意分享心事，父母仍然應該努力與他們保持溝通。有研究指可每周跟孩子來次「無壓力聊天時間」，主動關心孩子的生活，傾聽他們的想法和感受，即使你不同意他們的觀點，也要尊重他們的表達，讓孩子們知道家長是他們的「可靠後盾」。

2. 結予適度的自由和空間

青少年需要自由和空間，但同時也需要明確的界線，平衡自由與責任。父母應該與孩子共同制定合理的規則，並堅持執行。在設定界線時，要考慮孩子的年齡和發展階段，給予他們適當的自主權。

3. 尋求專業協助

如果親子關係出現嚴重衝突，父母可以考慮尋求專業的心理諮詢或家庭治療。專業人士可以幫助父母和孩子更好地理解彼此，找到解決問題的方法。

孩子在青春期的轉變是成長的必經之路。父母應該以理解和支持的態度陪伴孩子度過這個階段，幫助他們健康快樂地成長。

