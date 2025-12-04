民生書院 幼小中3位校長專訪 校長親授3大策略排除厭學重拾學習興趣︳《親子王》新一期精選內容

香港的小學生面對排山倒海的課堂、功課、考核、課外活動等，不少人的學習興趣逐漸磨滅，逐漸失去學習動力，從而令學業、活動表現下滑。面對這些情況，家長或許束手無策，小學校長們會為大家分享重燃學習興趣必殺技。

大角嘴天主教小學校長 因應學習風格施教

大角嘴天主教小學採用由新西蘭教育家尼爾•弗萊明提出的學習風格分類工具VARK，在開學時透過問卷了解學生的學習類型，分為視覺型（善於利用圖像學習）、聽覺型（喜歡透過討論或聆聽吸收資訊）、讀寫型（透過文字內容理解的能力較強）及動覺型（偏好透過實作來學習）。老師全面了解每個學生的特質後，會度身訂造適合的課堂體驗。

（圖片來源：受訪者提供）

周德輝校長指出，以低年級學生為例，他們的專注力較低，喜歡「跳跳紥」，以活動教學，讓他們「砌數粒、砌積木」，學起來更得心應手。「高年級學生的說話較多，偏好辯論，亦會看更多書籍增進知識，不少學生皆為視覺型學習者，甚至能夠混合式學習。」

大角嘴天主教小學周德輝校長（圖片來源：受訪者提供）

聖公會基福小學校長 打破傳統課室界限

位於深水埗區的聖公會基福小學（下稱基福），深信激發學生持續的好奇心和主動探究能力，是提升他們學習興趣的關鍵，校方致力創造一個無邊界的學習環境，第一步是打破傳統課室和學科的界限，令學校環境成為一個隨時可用的探索場地。

學生給綠鬃蜥掃掃背，感受其皮膚觸感和體温。（圖片來源：受訪者提供）

朱偉基校長指出在價值觀教育、生態、可持續發展和生活技能教育方面，學校去年增設「基福綠意田園」，既讓學生體驗種植，同時結合常識與生活教育；一樓設立的「癒悅香草園」讓學生體驗食材香氣；從地下至一樓的「基福蝴蝶生態區」，讓學生察生命的奧妙；四樓的「基基福生態園」專門飼養各種爬蟲類，讓學生近從飼養動物的過程中體驗責任和樂趣。

聖公會基福小學朱偉基校長（圖片來源：受訪者提供）

東華三院姚達之紀念小學校長 推廣桌遊邊玩邊學

桌上遊戲（桌遊）不僅是娛樂工具，更是教育轉型的利器，東華三院姚達之紀念小學（元朗） 自2021年起積極發展校本桌遊，是推動桌遊教育的先驅之一，羅志民校長道出桌遊作為一種互動性強、趣味盎然的活動，不僅能放鬆身心，還能巧妙地融入教學中，提升學生的參與度和主動性。



桌遊校隊表現出色，勇奪學界卡卡頌桌遊大賽團體冠軍。（圖片來源：受訪者提供）

東華三院姚達之紀念小學（元朗）羅志民校長（圖片來源：受訪者提供）

想知更多幾位校長對於重拾孩子學習興趣的方法，可留意最新一期《親子王》「教育專題」封面故事。

百年民生 幼小中教育塑造跨世代社群

百年光陰，見證的不僅是時間流轉，更是教育理念的深耕與實踐。民生書院創立於1926年，即將迎來百年校慶。作為香港少數提供「幼小中」15年一貫教育的學府，這裏不僅是傳授知識的場所，更是一個獨特的教育生態圈。在這個承先啟後的時刻，透過幼小中三位校長、在校學生與校友的分享，探討直屬教育模式的特色，並見證「光與生命」及「人人為我，我為人人」的校訓，如何在新時代繼續發光。想知更多幾位校長多年來的教育心得，請留意最新一期《親子王》「家長熱話」的3位校長訪問。

民生書院幼小中三位校長：（左起）張展鈴博士、葉志兆博士、梁桂英女士（圖片來源：《親子王》）

內外兼修助孩子「開竅」 明目食療+提神醒腦穴位

聖誕前後正是中小學生的考試旺季，相信許多父母都在思考，如何能同時提升孩子的專注力與健康。孩子除了要準備考試，還要完成各類功課與閱讀報告，承受的壓力可想而知。這份壓力更往往牽動全家，父母為了陪伴子女溫習，會選擇留在家中共同進退。這樣的緊張氛圍，與窗外的歡樂氣氛，形成強烈對比。這次就推介一些食療、穴位按摩方法予家長，助孩子解壓與專注於溫習上，令溫書成效事半功倍。想知「開竅」食療與穴位按摩法？即睇新一期《親子王》「健康養生」陳翠萍醫師的分享。

（圖片來源：Freepik）

