救助兒童會向每名受災兒童支援$10,000買校服書籍/Dr.Kong捐3,100對鞋子書包︳大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火︳受大埔火災影響，區內多所學校於上周一度需要停課，本周相繼復課，大部分舉辦「特別學習周」為孩子提供情緒支援，而與受災屋苑最為相近的大埔浸信會公立學校則需安排孩子到不同的學校上課。不少學生的書包、校服、課本等於火災中盡數燒毀。除了上周即時伸出援手的多間書商，免費送上新的書本到學校，救助兒童會、Dr.Kong亦為孩子送暖，提供現金及鞋子等急需用品。

大埔宏福苑五級火︳救助兒童會提供$10,000支援受災兒童購校服書籍

為協助受大埔火災影響的兒童恢復日常生活，救助兒童於昨日（2日）推出因應兒童學習需求展開緊急支援，包括已主動聯絡區內11間受影響的中、小學，整合各校的緊急需求，陸續向校內每位受災學生提供港幣$10,000現金，用以支援校服、書籍、書包及其他學習必需品補給。支援金將經學校安排分發予有需要的學生，希望沒有學生因火災而錯失接受教育的機會，亦可減輕受災家庭的經濟負擔。

（圖片來源：fb@救助兒童會）

大埔宏福苑五級火︳Dr.Kong捐3,100對鞋子書包

於大埔火災後即時為災民伸出援手的Dr.Kong，除了於上周捐出港幣100萬元援助金，亦捐出一批援助物資，包括超過1,000件鞋子、書包及上學襪子；於昨日（2日）表示收到不少前線以及市民轉達的實際需求，了解到仍有大埔災民急需鞋履的支援，故再捐贈超過2,100對鞋子，包括兒童鞋及成人鞋，並已送往物資收集點，希望幫助災民解決急時之需，提供多一份舒適與穩定。

（圖片來源：fb@Dr. Kong健康鞋 (Hong Kong Official)）

大埔宏福苑五級火︳酒店義送孩子上學 提供玩具文具

於火災中痛失家園的災民，部分獲安排於不同地區酒店的房間暫居。有災民於facebook大埔專頁中發帖感謝皇家太平洋酒店酒店員工、管理層與經理，為徬徨的一家人帶來溫暖。「首先，衷心多謝皇家太平洋酒店嘅各位員工、管理層同經理！喺我哋宏福苑居民遇到困難嘅呢段時間，你哋嘅關懷同幫忙，令我哋覺得好溫暖。多謝你哋為我哋安排好每日三餐，幫手洗衫，仲專登安排車接送小朋友番學放學，又特登送玩具上房畀我嘅小朋友，令佢喺呢段時間都可以好開心。你哋咁細心同周到，我真係好感激！」除了有玩具文具，貼心的員工更代家長送小朋友上學！

（圖片來源：facebook@大埔專頁）

網民亦多謝義工：「要特別多謝喺東昌街識到嘅義工阿Yen！當時我喺東昌街門口，你主動行埋嚟問我係咪需要車，唔單止免費車我上酒店，仲幫手拎物資，搬埋上酒店。更加難得嘅係，你跟住仲想幫埋其他宏福苑嘅居民，由你聯絡義工、我聯絡居民，一齊協助我哋安排需要嘅物資同埋免費接送。你真係好有心，好幫得手！」網民感謝各界幫忙，解決宏褔苑居民實際需要，讓他們感受到香港人的愛與！

（圖片來源：facebook@大埔專頁）

大埔宏福苑五級火︳代災民徵米妮公仔 網民熱心響應全球搜羅

早前有網民於Threads代宏福苑受災小女孩徵心愛米妮公仔，帖文指家長表示Minnie公仔為期間限定未能補購，當年亦是「搵勻全世界，網購自台灣嘅唯一一隻，網民得知後，代向大家徵同款米妮公仔，希望可以補購一隻送給小朋友。而徵收公仔行動迅即獲全網支持，竟被網友於日本網站中找到更即時訂購回港！也有網民指有同系列其他公仔，「我有呢兩隻可以做妹妹嘅朋友仔呀，睇吓妹妹想唔想儲多兩隻呀」一呼百應。

（圖片來源：Threads）

而代徵公仔的網民回應表示：「感謝你哋幫手，好快已經有網友幫手搵到二手網，再好快有不同網友幫手買。多謝你哋。雖然我問佢媽媽時，其實我哋都唔肯定囡囡收到會係點樣嘅心情，係會勾起咩嘅情緒。哩樣都係我兩個都唔肯定的。但係我因為聽過佢媽媽話，個女表達過最唔開心係冇咗兩隻公仔同埋由細到大玩嘅公園冇咗。（今日問大家嘅美妮係其中一隻，另一隻我見一間賣畢業公仔嘅網店好似仲有賣緊所以我whatsapp留言問咗希望佢會真係有。）多謝大家嘅幫忙，希望到時公仔畀到阿女手上，佢會開心番少少。」盡顯人間有愛。

（圖片來源：Threads）

