專訪伍家謙：「你只有一次陪伴成長的機會」 3招提升語言溝通能力︳《親子王》新一期精選內容

作為雙胞胎爸爸的伍家謙，早從資深體育記者轉型節目主持，從二人世界一躍成為四口之家，這位親力親為的超級奶爸笑言：「我唔知照顧一個小朋友有幾辛苦，因為我一嚟就照顧兩個！」此外，三至六歲的兒童開始從使用短句逐步進展至複雜句子來溝通，若此時出現語言表達或理解困難，可能影響孩子學習成效、社交互動及情緒管理，協康會言語治療師林曉萍會為家長拆解。

體會「真正的陪伴」

伍家謙轉跑道已近10年，直言當日要鼓起勇氣跳出舒適圈不容易，「人生去到不同的階段，想法也隨之改變。那時剛結婚不久，考慮到若未來負擔更重，可能再難有轉變的機會。加上當時媒體環境急劇轉變，感覺到平台與戰場正在轉移，便萌生嘗試新事物的念頭，希望把握時機轉型。」

（圖片來源：《親子王》）

從倆小口子到一家四口，在疫情期間一次過獲得「雙倍快樂」成為一對龍鳳胎的爸爸，回想起「小怪獸s」出生的那段日子，家謙形容是「刺激挑戰」。「小怪獸s出生時正值疫情高峰期，工人姐姐滯留在菲律賓無法來港，唯有硬着頭皮『全民皆兵』，一家人輪流上陣。兩個BB的作息時間又不一樣，一個搞掂，另一個就醒，幸好家中長老們都是可以『落場湊』的神隊友，做足三個月『廳長』，總算順利渡過最難捱的初生段。」疫情將家人困在家，但也因為困在一起，伍家謙體會到何謂「真正的陪伴」，直到今日，仍堅持事事「自己嚟」不假手工人姐姐。

（圖片來源：受訪者提供）

「只有喜歡學習，才會願意學習」

談到孩子的教育，家謙與太太早有共識，安排子女入讀國際學校。「我們都認為：『只有喜歡學習，才會願意學習。』上學佔據了孩子童年生活的一大部分，若孩子從小對上學產生抗拒，甚至每天都不開心，那將會是極大的煩惱。我們為孩子選了以玩樂為教學模式的學前班，老師透過各種遊戲和活動傳授知識，讓孩子在快樂中學習。對於孩子而言，上學就等於去玩！至今他們仍然每天都充滿期待地去上學。」想知更多家謙關於育兒下的心得，可留意最新一期《親子王》「星級教養」專訪。

（圖片來源：受訪者提供）

3招提升語言溝通能力

三至六歲的兒童在幼稚園裏學習各種知識，同時也是他們語言發展的重要階段。在孩子建立語言溝通之時，若此時出現語言表達或理解困難，可能影響孩子學習成效、社交互動及情緒管理。

（圖片來源：PhotoAC）

日常生活中學習日常對話中，家長可多描述周遭事物，或親子共讀時，可引導孩子學習書本內容相關的詞彙，或將主題連結到生活情境，讓他們自然地學習新詞彙。 簡化指令及分拆步驟：家長可使用具體、簡短的句子，甚至分步驟讓孩子明白和執行較長或複雜的指令，及後再逐步增加指令的長度和難度。 善用親子時間回顧：若能安排定時親子分享時間，家長與孩子可互相分享當日的經歷，讓孩子練習有條理地描述事情和表達想法。

協康會言語治療師林曉萍（圖片來源：受訪者提供）

想知更多提升語言溝通能力的方法，可留意最新一期《親子王》「SEN知多啲」專題。

智能手機如何讓孩子成為焦慮及脆弱的一代？

丹麥在今年11月宣布，將研禁止15歲以下未成年人士使用部分社交平台，但13歲以上的青少年，將可在父母同意的情況下使用社交媒體。政府現正推動議案交國會表決，大部分政黨表示支持，暫未知哪些社交平台受影響，也未知在實際操作中如何執行。想了解更多智能手機對新一代孩子的影響？即睇新一期《親子王》「教養日常」林秋霞的正向教育分享。

（圖片來源：Freepik）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升學教養內容及假日有何親子好玩推介，即掃描《親子王》網頁（https://www.stheadline.com/parenting/親子）參閱更多。

新一期《親子王》現已出版，於各大7-11及OK便利店有售！

《親子王》第805期

發售日期：11月27日（星期四）

銷售地點：各大OK便利店及7-Eleven