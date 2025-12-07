一場孩子眼中的世界旅行 2大繪本展示成長過程中最難忘而真實的部分︳好書推介

好書推介︳有一次，在等巴士的時候，孩子忽然蹲下來，撿起路邊一顆不起眼的小石頭。我以為他會很快放回去，但他仔細看了幾眼，然後放進褲袋，像是撿到了甚麼寶物。回家後，他把那顆石頭放在書桌上，甚麼也沒說，而我也沒問。

兒童繪本推介1：《當你發現一顆剛剛好的石頭》

這讓我想起《當你發現一顆剛剛好的石頭》這本繪本，書中的畫風偏灰，色調柔和，看起來像石頭本身的質地，有一種貼近地面的觸感。故事裏沒有高低起伏的情節，只是一頁一頁地展示孩子和石頭相處的方式。有人攀爬大石頭，有人坐着，有人拿來排列、堆疊，有些孩子甚麼都沒做，只是手握着一顆石頭。

靜靜看見的時候

有些東西說不上特別，但你會記得它。不是因為它發光，而是因為你曾經花時間和它待在一起。這像是為那種情感留下了一點位置，讓人想起有時候，我們就是在這樣小小而安靜的地方，與世界建立了連結。

石頭看起來毫不起眼，卻總有那麼一顆，會讓你感到驚訝。那就是「剛剛好」的感覺。

兒童繪本推介2：《啊！蚊子來了》

《啊！蚊子來了》是另一種完全不同的閱讀經驗。故事從一個再熟悉不過的情境開始：靜靜的晚上，一隻蚊子偷偷飛進屋，孩子被叮醒、爸媽抓狂，整個家像是被戰火席捲般吵鬧起來。你本以為這只是日常瑣事，沒想到後續發展越來越誇張，越來越多人加入戰火，大家輪流上場對付那隻蚊子，結果呢？蚊子依然飛來飛去。

有些時候 是要「一起吵鬧」

這個誇張的故事，不止讓孩子大笑，也讓大人會心一笑。因為那份誇張裏，其實藏着生活的真實。那種「怎麼又是我」、「為甚麼這麼難」、「明明就快打到了啊」的情緒，大人懂，孩子也懂。它像是說故事，更像是拿出一面鏡子，照出我們家裏那場你追我逃的混戰。

安靜與熱鬧之間的平衡

這兩本繪本，一靜一動，讓我們放慢腳步去看世界，鼓勵我們一起笑出聲來去感受生活。它們的共通點，是都源自孩子的日常經驗。

石頭與蚊子之間，沒有共同語言，但都牽引出人與世界之間的關係。當一個孩子蹲下來撿石頭，像是觀察的節奏，而拿起書本模仿「啪！」地一聲，卻是一場身體的即興劇場。這兩種經驗，都是在學習怎樣感受，和去面對那些無法預測而不易說清的事。

石頭不說話，蚊子從不停下。它們都不給出明確的指示，只提供機會去探索。而那些與石頭互動，或追着蚊子揮舞的夜晚，也許就是孩子成長過程中最難忘而真實的部分。

