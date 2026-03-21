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在旅途中幫助孩子成長 4個提升孩子自我管理能力方法︳正向教育

親子
更新時間：13:17 2026-03-21 HKT
發佈時間：13:17 2026-03-21 HKT

剛過去的長假期，大家的小朋友有學習了甚麼新技能嗎？其實每次假期，都是提升能力的理想時機，因為許多家長會選擇帶孩子外出旅遊，希望他們在陌生環境中學會獨立與應變。然而，出於愛與保護的本能，家長常常一手包辦孩子的事務，例如幫忙保管證件、安排行程或處理困難。這樣的「代勞」雖然初衷是好，卻可能阻礙孩子建立自信與能力感，甚至帶來情緒波動與親子間的矛盾。

頻繁干預會讓孩子感到無能

根據Erik Erikson的社會發展理論，兒童在成長過程中需要經歷「自主性對羞恥感」及「勤奮對自卑感」的發展階段。他們需要有機會嘗試、犯錯並從錯誤中學習，才能建立「我能做到」的信念。如果家長頻繁干預或取代孩子的行動，會讓孩子感到自己無能，導致自卑感的形成，甚至在未來的挑戰中缺乏動力。

（圖片來源：PhotoAC）
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越幫忙便是剝奪了學習契機

情緒智商（EQ）和成長型思維的研究也指出，孩子的情緒管理與學習成長的能力，來自於他們在挑戰中所獲得的經驗與反思。如果家長擔心孩子丟失證件，選擇直接替孩子保管，而非教導如何妥善管理財物，這不僅剝奪了孩子學習的契機，還可能增加他們的依賴心理，這種依賴會削弱孩子的「能力感」，進而引發更多挫折感與情緒波動。

（圖片來源：PhotoAC）
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正向心理學強調，個體的幸福感來自掌控感與成就感。當孩子成功解決問題或完成任務時，他們不僅會感到滿足，還會建立對自己的信任。然而，家長過度包辦，容易讓孩子錯失這些成就感，甚至引發雙方的不滿。家長可能會因孩子缺乏能力而批評，孩子則會因被批評而感到受挫，最終形成惡性循環，傷害親子關係。

（圖片來源：PhotoAC）
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扮演「支持者」而非「代替者」

近側發展區間（ZPD）的理論提供了寶貴的指引：家長應該在孩子的學習過程中扮演「支持者」而非「代替者」。這意味着家長可以提供適度的幫助，例如共同討論解決問題的方法，或示範一次後讓孩子嘗試完成，讓孩子在挑戰中逐步學會新技能。

（圖片來源：PhotoAC）
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提升孩子自我管理能力的方法

1. 示範、放手與引導

  • 給孩子機會處理屬於自己的事務，例如整理行李或保管證件，並提前示範和教導相關技巧。

2. 設立挑戰尋獲能力感

  • 設計一些旅遊中的小任務，例如查找地圖或計劃行程，讓孩子參與決策並學會責任感。
（圖片來源：PhotoAC）
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3. 錯誤中不批評鼓勵反思

  • 在旅途中與孩子討論失敗與成功的經驗，幫助他們理解如何改進。

4. 支持為主

  • 當孩子遇到困難時，提供建議與鼓勵，而不是直接介入解決。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

相信透過這些方法，家長能夠真正幫助孩子建立獨立性、自信心與問題解決能力，讓每次出遊都成為孩子成長的最佳時機，而非阻礙。

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）
正向家長教育專家、正向家長學院總監、正向管理學院營運總監、香港註冊財務策劃師、兒童及家庭教育文學碩士

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）
辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

我的人生使命是幫助每個家庭和成員擁有正向人生，累積超過15年培訓經驗，超過1000個輔導個案分析，幫助超過180+學校和35000+家庭，亦在多個電視及網絡平台擔任親子教育嘉賓主持；於2015年加入正向家長學院，透過課程。和輔導幫助家長和老師提升親子關係，鞏固良好夫妻關係，強化表達及溝通力，以及協助孩子建立正向品格和能。

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