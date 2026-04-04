從基本需求開始 2大方向培養SEN兒童獨立性與生活技能 提升自信及自理能力︳SEN學堂

SEN學堂︳培養獨立性和生活技能是SEN兒童能夠在成年後獨立生活的關鍵。考慮到孩子的獨特需求和挑戰，家長難免有點擔心，幸而，每個孩子都擁有無限潛力，只要透過一些有效策略發掘這些潛力，定能幫助他們走向獨立自主的未來。

家校治療師合作 為SEN兒童制定學習計劃

了解SEN孩獨特需求和優勢是培養獨立性的第一步。家長必須敏銳地觀察孩子的日常行為、興趣和挑戰，從中發掘他們的獨特能力。每個SEN兒童的學習風格和進度不一，家長應與老師、治療師和其他專業人士合作，辨認孩子的優勢和弱點，建立一個全面的理解，從而制定合適且個性化的的學習計劃和目標。

（圖片來源：PhotoAC）

方向一：引導孩子多參與日常

在家庭生活中，引導孩子參與日常活動是促進獨立性的有效方法。分配簡單的家務任務，並讓SEN孩以自己的節奏來完成，可以讓他們感受到責任感和成就感。在開始的時候，家長宜選擇一些簡單任務，如整理玩具或幫助準備餐具等，並以親切和肯定的態度來鼓勵孩子，儘管是小小成功也要給予即時讚賞，以提升孩子的自信心。

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獨立性的培養也涉及到學會基本的自理技巧。在日常生活中，家長可以從孩子的基本需求開始，例如學會穿脫衣服、綁鞋帶、準備簡單飯餐等。這些技能不僅實用，還促進孩子的自我管理能力。在教導孩子的過程中，家長必須耐心地指導，在有需要時就把一個步驟拆分為數個小步驟，又或者親自示範，讓孩子觀看並模仿，然後逐步引導他們嘗試，慢慢地讓他們學會獨立解決問題。

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涉及個人安全的知識和技能也是必須教授的重點。家長一定要確保孩子了解基本的個人安全，例如注意交通安全、在家中使用廚房用品時的基本安全規則等。這些技能可以通過簡單的模擬遊戲和角色扮演遊戲來教授，讓孩子在一個安全的環境中學習相關概念，增加他們面對現實世界的信心和判斷力。

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方向二：學會應用科技

此外，社交技能的培養對SEN孩來說也不容忽視。學會如何與他人交流互動，對他們的心理健康和獨立非常重要。家長可以通過角色扮演、社交故事或小型群體活動來促進孩子社交技能的發展。這些活動能幫助他們理解和練習社交規則，家長宜在過程中鼓勵SEN孩表達自己的想法和感受，以助他們進一步融入社交生活。

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現今科技發展日益千里，將科技應用到培養SEN孩獨立性之上，也是明智之舉。一些應用程式及設備能協助SEN孩組織日常任務和管理時間，甚至幫助他們更有效地與他人溝通。如能訓練SEN孩學習使用這些應用程式及設備，則有助提升其獨立能力。

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最後，我們必須謹記，成功的標準應根據SEN孩的進步來制定，而非由社會普遍的期望來衡量。

家長憑藉深入的了解、全力的支持和適當的資源，相信定能培育孩子的獨立性和生活技能，為其日後的獨立生活奠下堅實基礎。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

育有五個SEN孩子的在職媽媽，在疫情之下帶領小朋友採訪好人好事，以細膩筆觸把故事紀錄下來，出版 《疫下有情天》 一書，期望藉此向社會大眾發放正能量，展現港人獨有的獅子山精神，並在這裏與大家分享照顧SEN孩子的點滴。

林碧儀 （Maggie） — 「五個SEN孩的媽媽」Facebook專頁版主

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