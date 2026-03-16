生活考試有壓力？3個方法助子女解除焦慮︳兒童心理

動畫電影《Inside Out 2》裏面代表焦慮情緒的角色「焦焦」引來不少人共鳴。作為家長，如果「焦焦」主宰了孩子的情緒，應該用甚麼方法令「焦焦」離開呢？今次跟你分享三個方法，助子女解除及健康地面對焦慮的情緒。

（圖片來源：《玩轉腦朋友2》劇照）

助子女解除焦慮方法1：以健康的方式擁抱焦慮

我們都希望孩子在生命中能夠快樂自在，並希望消除可能導致孩子焦慮的痛苦源頭。然而，要減輕孩子焦慮的時刻，我們並非要完全消除所有可能引起焦慮的因素，而是要幫助孩子學會接受焦慮，學習與焦慮共存並充分發揮自己的潛力。例如孩子在學校怕蟲，我們可以讓孩子知道他和蟲蟲相隔很遠，有各自安全的空間，孩子在課室，蟲蟲在自己的角落，讓他知道自己是安全的，而不是直接跟孩子說：「殺死蟲蟲。」這個學習過程將逐漸提升孩子應對壓力的能力，自然而然地減少焦慮的機會。

（圖片來源：PhotoAC）

助子女解除焦慮方法2：不要拒絕孩子接觸新事物

有些父母可能認為過濾孩子可能感到害怕的事物，可以使他們不再感到焦慮。在某種程度上，這種做法可能是有效的，但僅具有暫時性。當孩子遇到讓他們感到害怕和不安的事物時，焦慮是一種正常的反應。如果父母在這個時候立即將孩子帶離引起焦慮的事物，孩子就會學到以下訊息：當我感到焦慮並明確表達出來時，父母會幫助我解決引起焦慮的問題。這可能會使孩子過度依賴周圍的人來解決他們的焦慮和問題。

（圖片來源：PhotoAC）

助子女解除焦慮方法3：同理孩子的焦慮

例如，孩子對於看醫生感到害怕，這是因為他們知道要打針，而這個過程讓他們感到恐懼和痛楚。我們不應該輕視這種恐懼，而應該真正聆聽孩子的感受，並且同理他們的恐懼，讓孩子了解他們害怕去診所的真正原因是甚麼 ── 也就是打針這個過程，然後，我們可以用言語來鼓勵孩子，讓他們相信自己能夠面對恐懼：「我知道你很害怕，這是正常的。媽媽會一直陪着你，和你一起面對這個挑戰。」

（圖片來源：PhotoAC）

處理孩子的焦慮情緒需要家長以同理心和耐心陪伴。透過接納焦慮，讓孩子適度接觸新事物，以及給予理解和支持，我們能幫助孩子建立健康的情緒管理能力，讓焦慮成為成長的助力。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學家

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學家

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