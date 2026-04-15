中學統一派位2026│了解升中統一派位流程：先派甲部再派乙部？隨機編號點得嚟？

中學統一派位2026│現時就讀小六的學生及其家長，2026 / 27學年升中自行分配學位的結果已公布，能一擊即中入讀心儀中學當然皆大歡喜，但即使沒有收到中一自行分配學位的取錄通知，同學們亦毋須氣餒，皆因接着的中一統一派位，佔總學額七成之多，方為關鍵所在。只要深入了解統一派位的規則，避免填表時常犯的錯誤，仍大有機會入讀心儀中學。

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中學統一派位2026│不受地區和校網限制

所有官立、資助中學及部分參與的直資中學會經「中學學位分配辦法」程序收生，首階段為「自行分配學位」，中學可撥留最多30%的學額，用作自行收生，餘下的學額則用於統一派位。此階段選校不受地區和校網限制，家長可在全港挑選最多兩所中學申請，學校按學生的成績、面試表現、課外活動、獎項等因素，決定取錄與否。中學在三月底公布取錄名單，今年教育局有新措施，家長收到《中一派位選擇學校表格》時，需申報是否已獲通知為自行分配學位的正取生，或已獲非參加派位的直資中學錄取。

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中學統一派位2026│升中大抽獎先派「甲部」 再派「乙部」

未獲自行收生錄取的學生，將進入統一派位階段，佔中學學額約七成，家長於四月中會收到《中一派位選擇學校表格》，必須於五月填好表格交回學校，教育局將按學生的派位組別、選校意願，以及電腦隨機分配的編號來分配學位。

( 圖：教育局）

統一派位分為甲、乙兩部分，甲部為全港校網選校，包括本區校網，要與全港學生競爭，電腦會首先處理，佔統一派位的一成學額，最多可選三個志願。乙部則為本區校網，與本區學生競爭，佔統一派位的九成學額，最多可選30個志願。派位程序是先派甲部，再派乙部。

派位組別：先派B1 再派B2

家長選校填表時，需平衡多方面因素，因决定學生中一派位結果的，主要依據三次呈分試，分別是小五下學期大考、小六上學期期考及小六下學期，於二、三月間之期考，六年級學期尾之大考並不計算。各科佔分比例亦不同，中、英、數三主科比重最多，分數各乘以九；其次為常識，乘以六；視覺藝術乘以三；音樂乘以二。 之後，以本身學校學兄學姐的「中一入學前香港學科測驗」成績（俗稱中一編班試，Pre-S1），跟自己校內名次對照，從而得另一分數，再以此比較全港各校學生表現，並劃分學生Banding。

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中一派位根據「隨機編號」

在中一統一派位前，系統會為每位學生生成一個隨機編號，用以決定同一派位組別內學生的學位分配次序。若某中學學位供不應求，同一組別中隨機編號較小的學生將優先獲派學位。統一派位時，第一派位組別（Band 1）的學童會先獲分派學位，同一組別中又以隨機編號最小的先獲分配。換言之，在「第一派位組別」中，隨機編號最小的該位申請學童，他的第一志願學校會被最先分配，待所有「第一派位組別」中所有學童的第一志願處理完成後，再審視未獲成功分配學童的第二志願，如此類推，直至組別內所有學童都獲派學位後，才會處理「第二派位組別」（Band 2）學童的選擇。因此，派位組別越後，獲派心儀學校的機會就越低。

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中學統一派位時間表

重要日期 事項 2025年12月上旬 派發《中一自行分配學位申請表》及相關文件、家長登記「中一派位電子平台」 家長帳戶 2026年1月2日至16日 參加派位中學接受中一自行分配學位申請 2026年3月中或之前 個別中學安排面試甄選學生 2026年3月31日 參加派位中學通知自行分配學位正取學生的家長 2026年4月 派發《中一派位選擇學校表格》及相關文件 2026年4月10日 回覆非參加派位直資中學是否保留學位（如適用） 2026年5月上旬 學校遞交家長已填妥的《中一派位選擇學校表格》 2026年7月7日 公布中學學位分配結果 2026年7月9日及10日 學生到獲派中學註冊 2026年7月14日 中一入學前香港學科測驗（如適用）

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