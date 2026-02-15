新年飲食攻略︳7款賀年糕點熱量公開 蘿蔔糕非最高卡 營養師5個不致肥建議︳兒童健康

新年快到了！這可是充滿美食和歡笑的日子。從年糕、蘿蔔糕到盆菜、煎炸小食，再到各式各樣的糖果和零食，對於家長來說，應如何讓小朋友既享受賀年糕點美食，又能避免過量攝取熱量、糖分和油脂，讓體重「步步高升」過真肥年呢？

7款賀年糕點熱量公開！營養師5個不致肥建議

新年糕點，如年糕、蘿蔔糕和馬蹄糕，是傳統必備的食品，但它們通常含有較高熱量和糖分。以下是五個「不致肥」的建議：

新年健康飲食攻略1. 閱讀營養標籤

儘量挑選較低脂肪、糖分和鈉質的糕點。

•如果打算自製糕點，可以嘗試減少糖分的用量，或者加多些健康的食材，如燕麥粉和全麥粉，增加膳食纖維含量。

新年健康飲食攻略2. 控制分量

黃金糕和年糕的熱量相對較高，兩片已含有最少一碗飯的熱量；

如當作正餐，成人每日最多食四至五片；如當餐與餐之間的小食，每次不宜多於兩片；

小朋友不宜以糕點取代正餐，並且宜每日最多食一至兩片，以免過量；

宜拉上補下，減少下一餐的澱粉質攝取。

新年健康飲食攻略3. 慎選饀料

進食含臘腸或臘肉等高脂食材的糕點時，宜適當地挑走臘肉和臘腸。

新年健康飲食攻略4. 用較健康的烹調方法

鹹糕點，如蘿蔔糕和芋頭糕，可先隔水蒸熱，再以微波爐或焗爐烘一會兒，取代加油煎，減少油脂攝取；

如果真要煎製，建議用易潔鍋、氣炸鍋；或放牛油紙在白鑊，再直接用中火煎糕，減少用油分量之餘，又有香脆效果；

宜使用較健康的油，如橄欖油和芥花籽油，減少飽和脂肪酸的攝取。

新年健康飲食攻略5. 注意醬汁

減少高脂醬汁，如芝麻醬、甜醬、辣椒油和XO醬；或以豉油和新鮮辣椒代替。

點擊圖片瀏覽賀年糕點熱量詳情：

文：Audrey Tam

香港認可註冊營養師，畢業於香港大學，主修食品及營養科學，其後於澳洲悉尼大學取得營養科 學碩士學位。現時為澳洲營養師協會會員及香港營養師協會會員，曾為醫院、公私營機構、展覽、中小學等擔任營養講座導師，亦曾於多間香港老人院舍及日間中心擔任顧問營養師，現為香港一間大型非牟利機構擔任顧問營養師。以「Eat More Not Less」的理念，推廣健康均衡飲食。

